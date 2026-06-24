Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko - Mexiko na MS ve fotbale: Sázková nabídka, atraktivní kurzy. Překvapí Češi?

Autor:
  14:15

Adam Hložek gestikuluje během zápasu s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Čeští fotbalisté stojí před klíčovou bitvou mistrovství světa. V posledním utkání základní skupiny A se utkají s domácím Mexikem. K případnému postupu do play off potřebují zvítězit. Jaké jsou sázkové kurzy a které příležitosti stojí za zvážení?
Česko 3,9 remíza 3,91
Mexiko 1,97

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Zápas Česko – Mexiko se hraje se ve čtvrtek 25. června od 3:00. Televizní přenos poběží na stanicích ČT sport i Nova Action. Textový online přenos najdete iDNES.cz.

Už samotné základní kurzy na utkání nabízejí prostor pro úvahy o kurzové hodnotě.

  • Češi hrají o všechno, Mexiko má postup jistý. Kdo je pod tlakem je jasné. Úvahy o šetření mexických hráčů na play off jsou nejspíš liché. Požene je fanatické domácí publikum a při možných změnách v sestavě se nedá očekávat, že nabuzení náhradníci Čechům situaci usnadní.

Získejte 300 Kč sázku zdarma k Česko vs. Mexiko na MS 2026
  • Mexiko vzbuzuje respekt aktuální formou a také bilancí v domácím prostředí: od listopadové porážky s Paraguayí 10 zápasů po sobě neprohrálo a v posledních 5 duelech inkasovalo jediný gól.
  • Ve své metropoli na Aztéckém stadionu Mexiko neprohrálo 24x po sobě a v dosavadních 8 zápasech na MS (šampionát se zde koná už potřetí) tam ještě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství).

Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?
  • Čechům se stále nedaří najít herní rytmus. Mají problémy při práci s míčem, přechodudo útoku, v kreativitě i v obranné činnosti. Na druhou stranu: svým zvláštním stylem-nestylem vyhráli baráž a na šampionátu prohráli jen jeden zápas. Třeba přijde den, který smete všechny statistiky i fakta.

Omluva za nešťastný výrok, pak Koubek burcoval: Mexiko je naše nová baráž

Další zajímavé sázkové příležitosti

Sázkových příležitostí na zápas je opravdu hodně. Namátkou vybíráme několik nabídek s vyššími kurzy.

  • Věříte, že se Česko nedostane z letargie a domácí Mexiko zvítězí o dvě a více branek? Potom se přímo nabízí lákavý kurz 3,62 na handicap – 1,5.
  • A co třeba žluté karty? V utkání, která rozhodují o bytí a nebytí, hráči často ztrácejí zábrany. Počet žlutých karet v utkání nad 3,5 ohodnotili bookmakeři Synotu kurzem 3,43. K výhře tak stačí alespoň čtyři žluté.
  • Kurzově velmi atraktivní bývají také sázky vstřelenou branku jednotlivých hráčů. Podmínkou je, že dotyčný nastoupí v základní sestavě. Rizikem je samozřejmě zranění či brzké střídání. Výše kurzů je však natolik lákavá, že k drobné zábavě vyloženě svádí. Co říkáte třeba na dva góly Adama Hložka v kurzu 46, 64?

Česko

Počet gólů hráče v utkání
Hráč1+2+3+
Zelený, Jaroslav15,34185,00460,00
Coufal, Vladimír17,14185,00460,00
Schick, Patrik3,2413,78115,00
Provod, Lukáš6,3874,00300,00
Souček, Tomáš6,8383,20300,00
Šulc, Pavel5,4861,30280,00
Hranáč, Robin17,14185,00460,00
Červ, Lukáš8,17115,00320,00
Chorý, Tomáš4,1436,60185,00
Chaloupek, Štěpán11,76115,00370,00
Zima, David15,34185,00460,00
Darida, Vladimír6,3874,00300,00
Hložek, Adam4,5946,64230,00
Holeš, Tomáš13,55185,00460,00
Sadílek, Michal9,96115,00370,00
Krejčí, Ladislav9,07115,00370,00
Chytil, Mojmír4,1436,60185,00
Sojka, Alexandr9,96115,00

Mexiko

Počet gólů hráče v utkání
Hráč1+2+3+
Vásquez, Johan10,86115,00370,00
Romo, Luis7,2792,30320,00
Giménez, Santiago2,7910,5968,80
Álvarez, Edson9,07115,00370,00
Alvarado, Roberto4,1436,60185,00
Jiménez, Raúl2,619,2255,10
Pineda, Orbelin5,9364,90280,00
Chávez, Luis5,9364,90280,00
Vega, Alexis3,6922,91160,00
Sánchez, Jorge11,76115,00370,00
Quiñones, Julián3,0211,5092,70
Huerta, César4,1436,60185,00
Lira, Érik13,55185,00460,00
Gutiérrez, Brian4,5946,64230,00
Vargas, Obed9,96115,00370,00
González, Armando2,7910,5968,80
Mora, Gilberto5,0352,10230,00
Fidalgo, Álvaro5,9364,90280,00
Reyes, Israel11,76115,00370,00

Případný postup Česka bude ovlivněn i výsledky jiných utkání. Ve druhém utkání skupny A se ve stejný čas odehraje i zápas mezi Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.

JAR 5,56 remíza 4,03
Jižní Korea 1,69

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Švýcarsko - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa...

Závěrečný fotbalový zápas Švýcarsko - Kanada přinese přímou konfrontaci v souboji o první místo v základní skupině B na mistrovství světa 2026. Utkání hostí kanadský Vancouver. Přečtěte si, kde...

24. června 2026  14:37

WTA Eastbourne 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem během utkání 2. kola na turnaji v...

V britském Eastbourne je na programu další ročník tenisového turnaje žen. Hraje se od 22. do 27. června 2026, startují i tři Češky. Podívejte se na program, výsledky, seznam hráček a kde sledovat...

24. června 2026  14:28

Maroko – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první...

Ve skupině C dojde na duel Maroka s Haiti, ve hře je první místo v tabulce. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

24. června 2026  14:19

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

24. června 2026  14:15

Česko - Mexiko na MS ve fotbale: Sázková nabídka, atraktivní kurzy. Překvapí Češi?

Adam Hložek gestikuluje během zápasu s Jihoafrickou republikou.

Čeští fotbalisté stojí před klíčovou bitvou mistrovství světa. V posledním utkání základní skupiny A se utkají s domácím Mexikem. K případnému postupu do play off potřebují zvítězit. Jaké jsou...

24. června 2026  14:15

JAR – Jižní Korea v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Hwang In-pom z Jižní Koreji slaví gól do sítě Česka, kterým srovnává na 1:1

Zápas skupiny A, který zajímá i české fanoušky. Jihoafrická republika se totiž střetne s Jižní Koreou, oba týmy mají o co hrát. V našem přehledu se dozvíte kurzy i kde sledovat duel živě.

24. června 2026  14:13

Skotsko - Brazílie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.

Fotbalový zápas Skotsko - Brazílie uzavře program v základní skupině C na mistrovství světa 2026. Střetnutí hostí americké Miami. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba...

24. června 2026  11:11

Získejte 300 Kč sázku zdarma k Česko vs. Mexiko na MS 2026

Vsaďte si na MS ve fotbale 2026 u Synot Tipu

24. června 2026  10:38

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

24. června 2026  10:29

Bosna – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Bosenský křídelník Ermin Mahmič (uprostřed) po zápase se Švýcarskem.

Závěrečné skupinové duely na MS ve fotbale 2026 jsou tady. Bosna i Katar ze skupiny B potřebují vyhrát – podívejte se, kde sledovat zápas živě a jaké jsou kurzy.

24. června 2026  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příprava fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27. Termíny, soupeři, soupiska

Hugo Sochůrek ze Sparty během utkání s Alkmaarem.

Fotbalisté Sparty zahájili přípravu na novou sezonu 22. června. Během léta je čekají celkem čtyři přípravná utkání. S kým a kdy se tým trenéra Briana Priskeho utká?

24. června 2026

Kinsgbet bonus za registraci: 300 Kč jako volná sázka

V partnerských vztazích bývají často společné finance pod drobnohledem. Určitě...

Sázková kancelář Kingsbet má připraven vstupní bonus 3 300 Kč, který je složen ze dvou částí. V našem přehledu zjistíte, jak jej získat v plné výši.

24. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.