Čeští fotbalisté stojí před klíčovou bitvou mistrovství světa. V posledním utkání základní skupiny A se utkají s domácím Mexikem. K případnému postupu do play off potřebují zvítězit. Jaké jsou sázkové kurzy a které příležitosti stojí za zvážení?
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Zápas Česko – Mexiko se hraje se ve čtvrtek 25. června od 3:00. Televizní přenos poběží na stanicích ČT sport i Nova Action. Textový online přenos najdete iDNES.cz.
Už samotné základní kurzy na utkání nabízejí prostor pro úvahy o kurzové hodnotě.
- Češi hrají o všechno, Mexiko má postup jistý. Kdo je pod tlakem je jasné. Úvahy o šetření mexických hráčů na play off jsou nejspíš liché. Požene je fanatické domácí publikum a při možných změnách v sestavě se nedá očekávat, že nabuzení náhradníci Čechům situaci usnadní.
- Mexiko vzbuzuje respekt aktuální formou a také bilancí v domácím prostředí: od listopadové porážky s Paraguayí 10 zápasů po sobě neprohrálo a v posledních 5 duelech inkasovalo jediný gól.
- Ve své metropoli na Aztéckém stadionu Mexiko neprohrálo 24x po sobě a v dosavadních 8 zápasech na MS (šampionát se zde koná už potřetí) tam ještě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství).
- Čechům se stále nedaří najít herní rytmus. Mají problémy při práci s míčem, přechodudo útoku, v kreativitě i v obranné činnosti. Na druhou stranu: svým zvláštním stylem-nestylem vyhráli baráž a na šampionátu prohráli jen jeden zápas. Třeba přijde den, který smete všechny statistiky i fakta.
Další zajímavé sázkové příležitosti
Sázkových příležitostí na zápas je opravdu hodně. Namátkou vybíráme několik nabídek s vyššími kurzy.
- Věříte, že se Česko nedostane z letargie a domácí Mexiko zvítězí o dvě a více branek? Potom se přímo nabízí lákavý kurz 3,62 na handicap – 1,5.
- A co třeba žluté karty? V utkání, která rozhodují o bytí a nebytí, hráči často ztrácejí zábrany. Počet žlutých karet v utkání nad 3,5 ohodnotili bookmakeři Synotu kurzem 3,43. K výhře tak stačí alespoň čtyři žluté.
- Kurzově velmi atraktivní bývají také sázky vstřelenou branku jednotlivých hráčů. Podmínkou je, že dotyčný nastoupí v základní sestavě. Rizikem je samozřejmě zranění či brzké střídání. Výše kurzů je však natolik lákavá, že k drobné zábavě vyloženě svádí. Co říkáte třeba na dva góly Adama Hložka v kurzu 46, 64?
Česko
Počet gólů hráče v utkání
|Hráč
|1+
|2+
|3+
|Zelený, Jaroslav
|15,34
|185,00
|460,00
|Coufal, Vladimír
|17,14
|185,00
|460,00
|Schick, Patrik
|3,24
|13,78
|115,00
|Provod, Lukáš
|6,38
|74,00
|300,00
|Souček, Tomáš
|6,83
|83,20
|300,00
|Šulc, Pavel
|5,48
|61,30
|280,00
|Hranáč, Robin
|17,14
|185,00
|460,00
|Červ, Lukáš
|8,17
|115,00
|320,00
|Chorý, Tomáš
|4,14
|36,60
|185,00
|Chaloupek, Štěpán
|11,76
|115,00
|370,00
|Zima, David
|15,34
|185,00
|460,00
|Darida, Vladimír
|6,38
|74,00
|300,00
|Hložek, Adam
|4,59
|46,64
|230,00
|Holeš, Tomáš
|13,55
|185,00
|460,00
|Sadílek, Michal
|9,96
|115,00
|370,00
|Krejčí, Ladislav
|9,07
|115,00
|370,00
|Chytil, Mojmír
|4,14
|36,60
|185,00
|Sojka, Alexandr
|9,96
|115,00
|—
Mexiko
Počet gólů hráče v utkání
|Hráč
|1+
|2+
|3+
|Vásquez, Johan
|10,86
|115,00
|370,00
|Romo, Luis
|7,27
|92,30
|320,00
|Giménez, Santiago
|2,79
|10,59
|68,80
|Álvarez, Edson
|9,07
|115,00
|370,00
|Alvarado, Roberto
|4,14
|36,60
|185,00
|Jiménez, Raúl
|2,61
|9,22
|55,10
|Pineda, Orbelin
|5,93
|64,90
|280,00
|Chávez, Luis
|5,93
|64,90
|280,00
|Vega, Alexis
|3,69
|22,91
|160,00
|Sánchez, Jorge
|11,76
|115,00
|370,00
|Quiñones, Julián
|3,02
|11,50
|92,70
|Huerta, César
|4,14
|36,60
|185,00
|Lira, Érik
|13,55
|185,00
|460,00
|Gutiérrez, Brian
|4,59
|46,64
|230,00
|Vargas, Obed
|9,96
|115,00
|370,00
|González, Armando
|2,79
|10,59
|68,80
|Mora, Gilberto
|5,03
|52,10
|230,00
|Fidalgo, Álvaro
|5,93
|64,90
|280,00
|Reyes, Israel
|11,76
|115,00
|370,00
Případný postup Česka bude ovlivněn i výsledky jiných utkání. Ve druhém utkání skupny A se ve stejný čas odehraje i zápas mezi Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.