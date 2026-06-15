Kdy a kde sledovat zápas Saúdská Arábie vs. Uruguay?
Úvodní duel skupiny H mezi těmito soupeři se odehraje o půlnoci z 15. na 16. června 2026 českého času. Dějištěm zápasu je Miami Stadium na Floridě. V živém vysílání duel nabídne stanice ČT Sport, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 16. června 2026 od 0:00 (SEČ)
- Dějiště: Miami Stadiu, Miami, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)
Aktuální kurzy Saúdská Arábie - Uruguay na MS 2026
Bookmakeři Synotu mají o favoritovi jasno a do této role pasují Uruguay, která na šampionátu obhajuje svou bohatou historii dvojnásobných mistrů světa. Saúdská Arábie sice v minulém ročníku dokázala šokovat výhrou nad Argentinou, statistické modely jí však pro celkové vítězství v turnaji dávají minimální šance. V nabídce Synotu najdete kromě standardních kurzů na výsledek také LIVE sázky či sázky na střelce branek.
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Saúdská Arábie sází na zkušenosti z domácí ligy a nového kouče
Reprezentaci Saúdské Arábie převzal teprve v dubnu, pouhých sedm týdnů před šampionátem, řecký trenér Georgios Donis. Ten své hráče dobře zná z domácí soutěže a věří, že každodenní konfrontace s hvězdami typu Cristiana Ronalda či Karima Benzemy posunula saúdské fotbalisty herně nahoru. V asijské kvalifikaci sice tým musel po třetím místě ve skupině do baráže, tam ale postup stvrdil v říjnu 2025 remízou 0:0 s Irákem. V generálce před MS pak Saúdové remizovali 0:0 se Senegalem.
Klíčovým mužem sestavy zůstává zkušený kapitán Salem Al-Dawsari, hru v záloze diriguje teprve 22letý Musab Al-Juwayr. Jediným krajánkem v týmu hrajícím mimo domácí ligu je obránce Saud Abdulhamid. Kvůli zranění naopak chybí brankář Nawaf Alaqidi.
Předpokládaná sestava Saúdské Arábie
Al Owais – Al-Boushail, Al Tambakti, Lajami, Abdulhamid – Al-Juwayr, Kanno – S. Al-Dawsari, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari – Al-Buraikan
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10. června
|Senegal – Saúdská Arábie
|0:0
|6. června
|Saúdská Arábie – Portoriko
|3:0
|31. května
|Ekvádor – Saúdská Arábie
|2:1
|31. března
|Srbsko – Saúdská Arábie
|2:1
|27. března
|Saúdská Arábie – Egypt
|0:4
Uruguay dorazila s komplikacemi, Bielsa nařídil útok
Uruguayská výprava musela před startem turnaje řešit nepříjemné logistické problémy, když kvůli chybějícím dokumentům ze strany FIFA uvízla při přeletu z kempu v Mexiku a do Miami dorazila až v neděli pozdě večer. Legendární trenér Marcelo Bielsa ordinuje týmu svůj tradiční útočný herní styl s agresivním presinkem. Uruguay po odchodu ikon Suáreze a Cavaniho spoléhá na extrémně pracovitou zálohu vedenou Federicem Valverdem z Realu Madrid.
Jihoameričané sice v kvalifikaci obsadili čtvrté místo a v závěru cyklu měli potíže se střílením branek. V posledním přípravném zápase před MS Uruguay remizovala s Alžírskem 0:0.
Předpokládaná sestava Uruguaye
Muslera – Varela, Bueno, Cáceres, Olivera – Bentancur, M. Araújo, Valverde, Ugarte – Viñas, Núñez
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|31. března
|Alžírsko – Uruguay
|0:0
|27. března
|Anglie – Uruguay
|1:1
Vzájemné zápasy Saúdská Arábie vs. Uruguay
Saúdská Arábie startuje na svém sedmém světovém šampionátu, zatímco Uruguay píše již patnáctou účast. Poslední vzájemné střetnutí těchto dvou celků skončilo na MS v Rusku 2018 těsným vítězstvím jihoamerického týmu v poměru 1:0.