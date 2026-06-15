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Saúdská Arábie – Uruguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  13:06
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují v rámci skupiny H týmy Saúdské Arábie a Uruguaye. V tomto článku najdete informace o přímém přenosu zápasu Saúdská Arábie - Uruguay, aktuální formě obou reprezentací i předpokládané sestavy.

Uruguayský záložník Federico Valverde na Copa America | foto: Sam Navarro-USA TODAY SportsReuters

Kdy a kde sledovat zápas Saúdská Arábie vs. Uruguay?

Úvodní duel skupiny H mezi těmito soupeři se odehraje o půlnoci z 15. na 16. června 2026 českého času. Dějištěm zápasu je Miami Stadium na Floridě. V živém vysílání duel nabídne stanice ČT Sport, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 16. června 2026 od 0:00 (SEČ)
  • Dějiště: Miami Stadiu, Miami, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)

Aktuální kurzy Saúdská Arábie - Uruguay na MS 2026

Bookmakeři Synotu mají o favoritovi jasno a do této role pasují Uruguay, která na šampionátu obhajuje svou bohatou historii dvojnásobných mistrů světa. Saúdská Arábie sice v minulém ročníku dokázala šokovat výhrou nad Argentinou, statistické modely jí však pro celkové vítězství v turnaji dávají minimální šance. V nabídce Synotu najdete kromě standardních kurzů na výsledek také LIVE sázky či sázky na střelce branek.

Saudská Arábie 8,19 remíza 4,5
Uruguay 1,48

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Saúdská Arábie sází na zkušenosti z domácí ligy a nového kouče

Reprezentaci Saúdské Arábie převzal teprve v dubnu, pouhých sedm týdnů před šampionátem, řecký trenér Georgios Donis. Ten své hráče dobře zná z domácí soutěže a věří, že každodenní konfrontace s hvězdami typu Cristiana Ronalda či Karima Benzemy posunula saúdské fotbalisty herně nahoru. V asijské kvalifikaci sice tým musel po třetím místě ve skupině do baráže, tam ale postup stvrdil v říjnu 2025 remízou 0:0 s Irákem. V generálce před MS pak Saúdové remizovali 0:0 se Senegalem.

Klíčovým mužem sestavy zůstává zkušený kapitán Salem Al-Dawsari, hru v záloze diriguje teprve 22letý Musab Al-Juwayr. Jediným krajánkem v týmu hrajícím mimo domácí ligu je obránce Saud Abdulhamid. Kvůli zranění naopak chybí brankář Nawaf Alaqidi.

Předpokládaná sestava Saúdské Arábie
Al Owais – Al-Boushail, Al Tambakti, Lajami, Abdulhamid – Al-Juwayr, Kanno – S. Al-Dawsari, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari – Al-Buraikan

Letošní příprava Saúdské Arábie před MS 2026
DatumZápasVýsledek
10. červnaSenegal – Saúdská Arábie0:0
6. červnaSaúdská Arábie – Portoriko3:0
31. květnaEkvádor – Saúdská Arábie2:1
31. březnaSrbsko – Saúdská Arábie2:1
27. březnaSaúdská Arábie – Egypt0:4

Uruguay dorazila s komplikacemi, Bielsa nařídil útok

Uruguayská výprava musela před startem turnaje řešit nepříjemné logistické problémy, když kvůli chybějícím dokumentům ze strany FIFA uvízla při přeletu z kempu v Mexiku a do Miami dorazila až v neděli pozdě večer. Legendární trenér Marcelo Bielsa ordinuje týmu svůj tradiční útočný herní styl s agresivním presinkem. Uruguay po odchodu ikon Suáreze a Cavaniho spoléhá na extrémně pracovitou zálohu vedenou Federicem Valverdem z Realu Madrid.

Jihoameričané sice v kvalifikaci obsadili čtvrté místo a v závěru cyklu měli potíže se střílením branek. V posledním přípravném zápase před MS Uruguay remizovala s Alžírskem 0:0.

Předpokládaná sestava Uruguaye
Muslera – Varela, Bueno, Cáceres, Olivera – Bentancur, M. Araújo, Valverde, Ugarte – Viñas, Núñez

Letošní příprava Uruguaye před MS 2026
DatumZápasVýsledek
31. březnaAlžírsko – Uruguay0:0
27. březnaAnglie – Uruguay1:1

Vzájemné zápasy Saúdská Arábie vs. Uruguay

Saúdská Arábie startuje na svém sedmém světovém šampionátu, zatímco Uruguay píše již patnáctou účast. Poslední vzájemné střetnutí těchto dvou celků skončilo na MS v Rusku 2018 těsným vítězstvím jihoamerického týmu v poměru 1:0.

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