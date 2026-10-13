|Soutěž
|Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|2. kolo ligové fáze
|Datum
|Úterý 13. října 2026
|Čas
|18:45 SELČ
|Stadion
|Baku Olympic Stadium, Baku
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Online přenos
|textová reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat Sabah – Slavia živě v TV a online
Zápas Sabahu se Slavií se hraje v úterý 13. října od 18:45 českého času. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
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Sabah: kouč z Milionáře a síla na domácím hřišti
Sabah se do hlavní fáze Ligy mistrů probojoval přes kvalifikaci. V rozhodujícím dvojzápase vyřadil Hapoel Beer Ševa, když po venkovní porážce 1:2 zvítězil doma 5:2 po prodloužení.
V úvodním kole ligové fáze ázerbájdžánský celek podlehl Old Trafford Manchesteru United 0:4, přičemž už v poločase prohrával o tři branky.
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Přestože v Evropě začal Sabah nezdarem, v domácím prostředí je velmi nebezpečný. Z posledních osmi duelů na vlastním stadionu dokázal sedmkrát zvítězit a jeho průměr činí téměř tři vstřelené branky na zápas.
Trenér Valdas Dambrauskas sází na ofenzivní pojetí a rychlý přechod do útoku.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|9. 10. 2026
|Neftçi Baku – Sabah
|0:0
|Ázerbájdžánská liga
|19. 9. 2026
|Sabah – Imisli FK
|3:1
|Ázerbájdžánská liga
|14. 9. 2026
|Safa – Sabah
|0:3
|Ázerbájdžánská liga
|10. 9. 2026
|Manchester United – Sabah
|4:0
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Sabah – Zira
|5:0
|Ázerbájdžánská liga
Slavia jde do zápasu i s oporami
Zajímavé kurzy🔥
Slavia vstupuje do utkání v dobrém rozpoložení. V české nejvyšší soutěži drží sérii čtyř výher a v posledních deseti soutěžních zápasech prohrála pouze jednou – v Lize mistrů proti Lens (2:3).
Trenér Jindřich Trpišovský kladl na přípravu v Baku velký důraz. Výprava odletěla do Ázerbájdžánu již v neděli, aby se hráči vyrovnali s náročným čtyřhodinovým letem a časovým posunem. V páteční ligové předehrávce navíc kouč šetřil klíčového Slovince Danijela Šturma, který by měl být v úterý hlavní útočnou hrozbou.
Slávisté se mohou opřít o stabilní defenzivu, která v lize inkasuje v průměru méně než jeden gól na zápas. Do sestavy se navíc po reprezentační přestávce vrátili zkušení lídři Tomáš Holeš a Lukáš Provod. Slavia je v této sezóně mimořádně produktivní a dokázala skórovat ve 14 zápasech v řadě. Proti ofenzivně laděnému Sabahu by Pražané mohli mít prostor pro rychlé protiútoky.
|Statistika
|Sabah
|Slavia Praha
|Umístění v LM
|34. místo
|22. místo
|Body v LM
|0
|0
|Průměr vstřelených gólů v lize
|1,75
|2,13
|Průměr obdržených gólů v lize
|1,38
|0,63
|Střely na bránu / zápas
|6,4
|5,4
|Střely celkem / zápas
|12,6
|11,8
|Držení míče
|54,3 %
|55,6 %
|Fauly / zápas
|11,6
|12,9
|Rohové kopy / zápas
|5,1
|5,8
|Obvyklá formace
|4-2-3-1
|3-4-2-1
Předpokládané sestavy
K oporám Sabahu patří zkušený brankář Stas Pokatilov a srbský ofenzivní hráč Veljko Simič. Do sestavy Slavie se po reprezentační přestávce vrátili Tomáš Holeš a Lukáš Provod, připraveni jsou také David Zima a David Moses. Chybět budou zranění Chaloupek, Kačor a Ogbu. Kvůli disciplinárnímu trestu nemůže hrát ani Konečný.
|Sabah
|Slavia
|Předpokládaná sestava
|Pokatilov – Zedadka, Dašdamirov, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Simič, Nwachukwu – Mickels
|Markovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Jurásek – Provod, Šturm – Chytil
|Nebudou hrát
|Alijev, Solvet (oba zranění)
|Konečný (trest za ČK), Chaloupek, Kačor, Ouanda (všichni zranění), Ogbu (zranění, není na soupisce), Kolář (není na soupisce)
|Nejistý start
|—
|Ayaosi, Jurásek, Kubiak, Piták, Schranz
Tabulka ligové fáze Ligy mistrů
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2.
|Bayern Mnichov
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3.
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4.
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5.
|Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6.
|Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|Sporting Lisabon
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8.
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9.
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10.
|Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11.
|Betis Sevilla
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13.
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14.
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15.
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16.
|AEK
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17.
|AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18.
|Šachtar Doněck
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19.
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20.
|Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21.
|Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22.
|Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23.
|Slavia Praha
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24.
|Club Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25.
|Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26.
|Atlético Madrid
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27.
|Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|LASK
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29.
|Viking
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30.
|Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31.
|FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32.
|RB Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33.
|Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34.
|Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35.
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36.
|Bodø/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0