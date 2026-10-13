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Sabah – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

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  11:38

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisty Slavie čeká ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů zápas v Ázerbájdžánu. Na Olympijském stadionu v Baku se v úterý 13. října utkají se Sabahem, který patří mezi největší outsidery soutěže. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, zajímavé kurzy a co ukazují dosavadní statistiky?
Sabah – Slavia: Základní informace o zápase
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze2. kolo ligové fáze
DatumÚterý 13. října 2026
Čas18:45 SELČ
StadionBaku Olympic Stadium, Baku
TV přenosNova Sport 3
Online přenostextová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat Sabah – Slavia živě v TV a online

Zápas Sabahu se Slavií se hraje v úterý 13. října od 18:45 českého času. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Sabah Masazir 3,88 remíza 3,9
Slavia Praha 1,98

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Sabah: kouč z Milionáře a síla na domácím hřišti

Sabah se do hlavní fáze Ligy mistrů probojoval přes kvalifikaci. V rozhodujícím dvojzápase vyřadil Hapoel Beer Ševa, když po venkovní porážce 1:2 zvítězil doma 5:2 po prodloužení.

V úvodním kole ligové fáze ázerbájdžánský celek podlehl Old Trafford Manchesteru United 0:4, přičemž už v poločase prohrával o tři branky.

Slavia proti trenérovi z Milionáře. Simič ho zná: Fantastický člověk, chystal nám i kvízy

Přestože v Evropě začal Sabah nezdarem, v domácím prostředí je velmi nebezpečný. Z posledních osmi duelů na vlastním stadionu dokázal sedmkrát zvítězit a jeho průměr činí téměř tři vstřelené branky na zápas.

Trenér Valdas Dambrauskas sází na ofenzivní pojetí a rychlý přechod do útoku.

Posledních pět zápasů Sabahu
DatumZápasVýsledekSoutěž
9. 10. 2026Neftçi Baku – Sabah0:0Ázerbájdžánská liga
19. 9. 2026Sabah – Imisli FK3:1Ázerbájdžánská liga
14. 9. 2026Safa – Sabah0:3Ázerbájdžánská liga
10. 9. 2026Manchester United – Sabah4:0Liga mistrů
5. 9. 2026Sabah – Zira5:0Ázerbájdžánská liga

Slavia jde do zápasu i s oporami

Zajímavé kurzy🔥

  • Výhra Slavie – kurz 2,08
  • Slavia vyhraje a oba týmy dají gól – kurz 3,27
  • Slavia povede v poločase a vyhraje – kurz 3,05
  • Slavia vyhraje 2:1 – kurz 7,93
  • Slavia vyhraje 3:1 – kurz 13,33

Slavia vstupuje do utkání v dobrém rozpoložení. V české nejvyšší soutěži drží sérii čtyř výher a v posledních deseti soutěžních zápasech prohrála pouze jednou – v Lize mistrů proti Lens (2:3).

Trenér Jindřich Trpišovský kladl na přípravu v Baku velký důraz. Výprava odletěla do Ázerbájdžánu již v neděli, aby se hráči vyrovnali s náročným čtyřhodinovým letem a časovým posunem. V páteční ligové předehrávce navíc kouč šetřil klíčového Slovince Danijela Šturma, který by měl být v úterý hlavní útočnou hrozbou.

Slávisté se mohou opřít o stabilní defenzivu, která v lize inkasuje v průměru méně než jeden gól na zápas. Do sestavy se navíc po reprezentační přestávce vrátili zkušení lídři Tomáš Holeš a Lukáš Provod. Slavia je v této sezóně mimořádně produktivní a dokázala skórovat ve 14 zápasech v řadě. Proti ofenzivně laděnému Sabahu by Pražané mohli mít prostor pro rychlé protiútoky.

Sabah – Slavia: srovnání statistik
StatistikaSabahSlavia Praha
Umístění v LM34. místo22. místo
Body v LM00
Průměr vstřelených gólů v lize1,752,13
Průměr obdržených gólů v lize1,380,63
Střely na bránu / zápas6,45,4
Střely celkem / zápas12,611,8
Držení míče54,3 %55,6 %
Fauly / zápas11,612,9
Rohové kopy / zápas5,15,8
Obvyklá formace4-2-3-13-4-2-1

Předpokládané sestavy

K oporám Sabahu patří zkušený brankář Stas Pokatilov a srbský ofenzivní hráč Veljko Simič. Do sestavy Slavie se po reprezentační přestávce vrátili Tomáš Holeš a Lukáš Provod, připraveni jsou také David Zima a David Moses. Chybět budou zranění Chaloupek, Kačor a Ogbu. Kvůli disciplinárnímu trestu nemůže hrát ani Konečný.

Předpokládané sestavy
Sabah Slavia
Předpokládaná sestavaPokatilov – Zedadka, Dašdamirov, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Simič, Nwachukwu – MickelsMarkovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Jurásek – Provod, Šturm – Chytil
Nebudou hrátAlijev, Solvet (oba zranění)Konečný (trest za ČK), Chaloupek, Kačor, Ouanda (všichni zranění), Ogbu (zranění, není na soupisce), Kolář (není na soupisce)
Nejistý startAyaosi, Jurásek, Kubiak, Piták, Schranz

Tabulka ligové fáze Ligy mistrů

Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.PSG11006:13
2.Bayern Mnichov11005:03
3.Barcelona11005:13
4.Manchester United11004:03
5.Como11004:13
6.Stuttgart11003:13
7.Sporting Lisabon11003:13
8.Manchester City11002:03
9.Aston Villa11003:23
10.Lens11003:23
11.Betis Sevilla11003:23
12.Borussia Dortmund11003:23
13.Liverpool11002:13
14.Real Madrid11002:13
15.Arsenal11001:03
16.AEK11001:03
17.AS Řím10101:11
18.Šachtar Doněck10101:11
19.PSV Eindhoven10101:11
20.Fenerbahce10101:11
21.Villarreal10012:30
22.Lille10012:30
23.Slavia Praha10012:30
24.Club Bruggy10012:30
25.Inter Milán10011:20
26.Atlético Madrid10011:20
27.Neapol10010:10
28.LASK10010:10
29.Viking10011:30
30.Galatasaray10011:30
31.FC Porto10010:20
32.RB Lipsko10011:40
33.Feyenoord10011:50
34.Sabah Baku10010:40
35.Slovan Bratislava10011:60
36.Bodø/Glimt10010:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

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