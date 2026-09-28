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Rosenborg vs. Liberec (ženy): preview před odvetou Evropského poháru UEFA

Kristýna Polášková
  22:23

Momentka ze zápasu fotbalistek Slovanu Liberec | foto: Ota Bartovsky / MFDNES + LN Profimedia.cz

Fotbalistky Liberce ve středu 30. září od 18:00 nastoupí v norském Trondheimu k odvetě finále kvalifikace UEFA Women’s Europa Cupu proti favorizovanému Rosenborgu. V našem přehledu najdete informace o utkání, ohlédnutí za prvním duelem i týmové novinky.

Informace o utkání Rosenborg – Liberec (ženy)

Základní fakta k odvetnému střetnutí v Norsku:

  • Termín a čas: Středa 30. září 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Koteng Arena, Trondheim, Norsko
  • Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy, kvalifikace – finále (2. zápas)
  • Výsledek 1. zápasu: Slovan Liberec – Rosenborg BK 3:1

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Ohlédnutí za 1. zápasem: Šokující triumf v ústeckém azylu

Úvodní střetnutí přineslo velkou senzaci. Liberecké fotbalistky musely utkání odehrát v Ústí nad Labem a čelily papírově silnému celku s bohatými zkušenostmi z Ligy mistryň. Ačkoliv měl Rosenborg opticky více ze hry a častěji držel míč, v koncovce dominovaly Severočešky.

  • 33. minuta: Skóre otevřela Šarlota Truxová, která zpoza vápna propálila všechny hráčky před norskou brankářkou.
  • 39. minuta: Norský favorit dokázal odpovědět, když po přihrávce C. Nilsenové vyrovnala J. Reevesová.
  • 45+1. minuta: Liberec zvládl klíčový moment před pauzou – Kateřina Vithová nacentrovala do vápna a Šarlota Truxová tečí poslala míč do sítě na 2:1.
  • 46. minuta: Bleskový úder přišel necelou minutu po změně stran, kdy Kateřina Vithová zvýšila na konečných 3:1 a zařídila Slovanu cenný náskok.
fcslovanliberec.zeny

Ve středu pokračujeme Evropou. ✈️
Čeká nás Rosenborg. ⚡️
#fcsl #fcslovanliberec #europacup

28. září 2026 v 7:39, příspěvek archivován: 28. září 2026 v 18:10
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Aktuální forma

Slovan Liberec v soutěžích UEFA startuje vůbec poprvé v historii – po vyřazení SFK 2000 Sarajevo si připsal cenný skalp i v úvodním finálovém duelu s Rosenborgem. Hráčky Liberce navíc o víkendu potvrdily formu také v domácí lize, kde zvítězily na hřišti Baníku Ostrava 2:1 a protáhly sérii soutěžních výher na tři zápasy.

Slovan Liberec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 9. 2026Baník Ostrava – Slovan Liberec 1:21. liga žen
23. 9. 2026Slovan Liberec – Rosenborg 3:1Evropský pohár UEFA
19. 9. 2026Slovan Liberec – Viktoria Plzeň 5:11. liga žen
12. 9. 2026Slavia Praha – Slovan Liberec 4:01. liga žen
6. 9. 2026Slovan Liberec – Slovácko 5:01. liga žen

Rosenborg BK po pohárovém selhání v Česku nezvládl ani víkendové kolo norské Toppserien, v němž na domácím stadionu pouze remizoval s Aalesundem 1:1. Norský celek musí v odvetě vsadit vše na útok a od úvodních minut se tlačit za smazáním dvoubrankové ztráty, což však může otevřít zadní vrátka pro rychlé brejky Liberce.

Rosenborg BK
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 9. 2026Rosenborg – Aalesund 1:1Toppserien
23. 9. 2026Slovan Liberec – Rosenborg 3:1Evropský pohár UEFA
17. 9. 2026Rosenborg – Stabæk 4:2Toppserien
13. 9. 2026Haugesund – Rosenborg 0:1Toppserien
2. 9. 2026Rosenborg – SeaSters Oděsa 3:0Evropský pohár UEFA
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