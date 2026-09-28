Informace o utkání Rosenborg – Liberec (ženy)
Základní fakta k odvetnému střetnutí v Norsku:
- Termín a čas: Středa 30. září 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Koteng Arena, Trondheim, Norsko
- Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy, kvalifikace – finále (2. zápas)
- Výsledek 1. zápasu: Slovan Liberec – Rosenborg BK 3:1
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Ohlédnutí za 1. zápasem: Šokující triumf v ústeckém azylu
Úvodní střetnutí přineslo velkou senzaci. Liberecké fotbalistky musely utkání odehrát v Ústí nad Labem a čelily papírově silnému celku s bohatými zkušenostmi z Ligy mistryň. Ačkoliv měl Rosenborg opticky více ze hry a častěji držel míč, v koncovce dominovaly Severočešky.
- 33. minuta: Skóre otevřela Šarlota Truxová, která zpoza vápna propálila všechny hráčky před norskou brankářkou.
- 39. minuta: Norský favorit dokázal odpovědět, když po přihrávce C. Nilsenové vyrovnala J. Reevesová.
- 45+1. minuta: Liberec zvládl klíčový moment před pauzou – Kateřina Vithová nacentrovala do vápna a Šarlota Truxová tečí poslala míč do sítě na 2:1.
- 46. minuta: Bleskový úder přišel necelou minutu po změně stran, kdy Kateřina Vithová zvýšila na konečných 3:1 a zařídila Slovanu cenný náskok.
Aktuální forma
Slovan Liberec v soutěžích UEFA startuje vůbec poprvé v historii – po vyřazení SFK 2000 Sarajevo si připsal cenný skalp i v úvodním finálovém duelu s Rosenborgem. Hráčky Liberce navíc o víkendu potvrdily formu také v domácí lize, kde zvítězily na hřišti Baníku Ostrava 2:1 a protáhly sérii soutěžních výher na tři zápasy.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 9. 2026
|Baník Ostrava – Slovan Liberec
|1:2
|1. liga žen
|23. 9. 2026
|Slovan Liberec – Rosenborg
|3:1
|Evropský pohár UEFA
|19. 9. 2026
|Slovan Liberec – Viktoria Plzeň
|5:1
|1. liga žen
|12. 9. 2026
|Slavia Praha – Slovan Liberec
|4:0
|1. liga žen
|6. 9. 2026
|Slovan Liberec – Slovácko
|5:0
|1. liga žen
Rosenborg BK po pohárovém selhání v Česku nezvládl ani víkendové kolo norské Toppserien, v němž na domácím stadionu pouze remizoval s Aalesundem 1:1. Norský celek musí v odvetě vsadit vše na útok a od úvodních minut se tlačit za smazáním dvoubrankové ztráty, což však může otevřít zadní vrátka pro rychlé brejky Liberce.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 9. 2026
|Rosenborg – Aalesund
|1:1
|Toppserien
|23. 9. 2026
|Slovan Liberec – Rosenborg
|3:1
|Evropský pohár UEFA
|17. 9. 2026
|Rosenborg – Stabæk
|4:2
|Toppserien
|13. 9. 2026
|Haugesund – Rosenborg
|0:1
|Toppserien
|2. 9. 2026
|Rosenborg – SeaSters Oděsa
|3:0
|Evropský pohár UEFA