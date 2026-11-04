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Riga FC – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Kristýna Polášková
  14:58

Jablonecký obránce Dušan Pavlovič si hlídá míč před Emmanuelem Ayaosim ze Slavie. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec se ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti lotyšské Rigy. Oba týmy po nepovedeném víkendu usilují o první vítězství v soutěži. Kde čtvrteční utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Riga FC 2,4 remíza 3,4
FK Jablonec 3,04

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Kde sledovat zápas Riga FC – Jablonec živě

Čtvrteční utkání Konferenční ligy z Lotyšska můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
  • Místo konání: Skonto stadions, Riga
  • Soutěž: Konferenční liga UEFA, 3. kolo ligové fáze
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence: Riga FC – Jablonec
Riga FCJablonec
Předpokládaná sestavaPirić – Tonisevs, Černomordijs, Wassom, Jurkovskis – Saco, Ankrah, Diop – Siqueira, Aouani, BadamosiMihelak – Cedidla, Novák, Pavlovič, Sláma – Sedláček, Okeke, Chanturishvili, Alioum, Polidar – Růsek
Nebudou hrátAbner (mimo soupisku), Galo (koleno), Salazar (červená karta), Varslavans (koleno), Zviedris (mimo soupisku)Ahl, Horák, Sobol, Vecheta (všichni mimo soupisku), Milla (zlomená noha)
Nejistý startPaulo Eduardo (není k dispozici)Hanuš (zranění), Tekijaški (zdravotní problémy)

Riga FC – Jablonec: Kurzy a aktuální forma

Riga FC je po dvou kolech Konferenční ligy na 21. místě se dvěma body. Lotyšský celek remizoval shodně 1:1 s Kajratem Almaty a Pafosem a stal se prvním klubem ze své země, který neprohrál ani jeden z úvodních dvou zápasů hlavní fáze evropské soutěže. Svěřenci slovenského trenéra Adriána Guľy o víkendu pouze remizovali s Ogre United.

Riga FC
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026Lotyšská ligaOgre United – Riga FC0:0
26. 10. 2026Lotyšská ligaGrobina – Riga FC2:5
22. 10. 2026Konferenční ligaPafos – Riga FC1:1
18. 10. 2026Lotyšská ligaRiga FC – Super Nova2:1
15. 10. 2026Konferenční ligaRiga FC – Kairat Almaty1:1

Jablonec je po dvou kolech Konferenční ligy na 24. místě, posledním zajišťujícím postup do vyřazovací fáze. V úvodním utkání podlehl Freiburgu 2:3, následně bez branek remizoval s favorizovaným Brightonem. Na vítězství v evropských pohárech čeká už sedm zápasů a do Rigy odcestuje po vysoké ligové porážce 0:5 se Slavií. Nejistý je navíc start brankáře Jana Hanuše a kapitána Nemanji Tekijaškiho, které trápily zdravotní problémy.

Jablonec
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Chance LigaJablonec – Slavia Praha0:5
25. 10. 2026Chance LigaHradec Králové – Jablonec1:2
22. 10. 2026Konferenční ligaJablonec – Brighton0:0
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3
15. 10. 2026Konferenční ligaFreiburg – Jablonec3:2

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Remíza (kurz 3,40): Riga v obou dosavadních zápasech Konferenční ligy remizovala 1:1, Jablonec si zase připsal bezbrankovou remízu s Brightonem. Ani jeden z týmů tak v ligové fázi ještě nevyhrál. Vyrovnanému utkání nahrávají také poměrně blízké kurzy na vítězství obou soupeřů.
  • Riga – sázka bez remízy (kurz 1,70): Lotyšský celek dosud v Konferenční lize neprohrál a proti Jablonci má výhodu domácího prostředí. Český tým navíc přijíždí po porážce 0:5 se Slavií a v evropských pohárech čeká na vítězství sedm utkání. Pokud zápas skončí remízou, vklad na tuto příležitost se vrací.
Herní statistika – Konferenční liga (2026/27)
StatistikyRiga FCJablonec
Pořadí v tabulce (body)20. místo (2 b)24. místo (1 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)1,0 / 1,01,0 / 1,5
Střely celkem (na branku)12,5 (6,5)6,5 (3,0)
Střely soupeřů celkem (na branku)10,5 (4,5)15,5 (7,0)
Držení míče53 %36 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeři)3,0 / 6,51,5 / 6,0
Fauly / žluté karty11,0 / 0,510,5 / 3,5
Tabulka pořadí týmů
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Panathinaikos22007:2+56
2.Lugano22008:4+46
3.Brann22006:2+46
4.Trabzonspor22006:2+46
5.Twente22005:1+46
6.Monaco22005:1+46
7.St. Truiden22003:0+36
8.Hajduk Split22003:1+26
9.Brighton21104:0+44
10.FC Kodaň21105:2+34
11.Univ. Craiova21104:3+14
12.Mjällby21103:1+24
13.Ajax21013:2+13
14.Borac Banja Luka21013:2+13
15.Atalanta21013:303
16.Braga21012:3-13
17.Gent21011:2-13
18.Freiburg21013:5-23
19.Nordsjælland20203:302
20.Egnatia20202:202
21.Riga FC20202:202
22.CZ Bělehrad20114:5-11
23.CSKA Sofia20113:4-11
24.Jablonec20112:3-11
25.Midtjylland20111:2-11
26.Aarhus20111:2-11
27.Pafos20112:4-21
28.Hearts20111:3-21
29.Iberia 199920111:3-21
30.Getafe20113:6-31
31.Kairat Almaty20112:6-41
32.Thun20020:2-20
33.Lincoln20022:6-40
34.KuPS20022:6-40
35.Inter Escaldes20021:5-40
36.Kauno Žalgiris20021:8-70

Vzájemné zápasy

Riga a Jablonec se ve čtvrtek utkají vůbec poprvé. Lotyšský celek má zkušenosti s českým fotbalem z loňské kvalifikace Konferenční ligy, v níž nestačil na pražskou Spartu. Jablonec naopak na začátku letošní sezony vyřadil jiný lotyšský tým, městského rivala Rigy RFS.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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