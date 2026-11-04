Jablonec se ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti lotyšské Rigy. Oba týmy po nepovedeném víkendu usilují o první vítězství v soutěži. Kde čtvrteční utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Riga FC – Jablonec živě
Čtvrteční utkání Konferenční ligy z Lotyšska můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:
- Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
- Místo konání: Skonto stadions, Riga
- Soutěž: Konferenční liga UEFA, 3. kolo ligové fáze
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence: Riga FC – Jablonec
|Riga FC
|Jablonec
|Předpokládaná sestava
|Pirić – Tonisevs, Černomordijs, Wassom, Jurkovskis – Saco, Ankrah, Diop – Siqueira, Aouani, Badamosi
|Mihelak – Cedidla, Novák, Pavlovič, Sláma – Sedláček, Okeke, Chanturishvili, Alioum, Polidar – Růsek
|Nebudou hrát
|Abner (mimo soupisku), Galo (koleno), Salazar (červená karta), Varslavans (koleno), Zviedris (mimo soupisku)
|Ahl, Horák, Sobol, Vecheta (všichni mimo soupisku), Milla (zlomená noha)
|Nejistý start
|Paulo Eduardo (není k dispozici)
|Hanuš (zranění), Tekijaški (zdravotní problémy)
Riga FC – Jablonec: Kurzy a aktuální forma
Riga FC je po dvou kolech Konferenční ligy na 21. místě se dvěma body. Lotyšský celek remizoval shodně 1:1 s Kajratem Almaty a Pafosem a stal se prvním klubem ze své země, který neprohrál ani jeden z úvodních dvou zápasů hlavní fáze evropské soutěže. Svěřenci slovenského trenéra Adriána Guľy o víkendu pouze remizovali s Ogre United.
Riga FC
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Lotyšská liga
|Ogre United – Riga FC
|0:0
|26. 10. 2026
|Lotyšská liga
|Grobina – Riga FC
|2:5
|22. 10. 2026
|Konferenční liga
|Pafos – Riga FC
|1:1
|18. 10. 2026
|Lotyšská liga
|Riga FC – Super Nova
|2:1
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Riga FC – Kairat Almaty
|1:1
Jablonec je po dvou kolech Konferenční ligy na 24. místě, posledním zajišťujícím postup do vyřazovací fáze. V úvodním utkání podlehl Freiburgu 2:3, následně bez branek remizoval s favorizovaným Brightonem. Na vítězství v evropských pohárech čeká už sedm zápasů a do Rigy odcestuje po vysoké ligové porážce 0:5 se Slavií. Nejistý je navíc start brankáře Jana Hanuše a kapitána Nemanji Tekijaškiho, které trápily zdravotní problémy.
Jablonec
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia Praha
|0:5
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Jablonec
|1:2
|22. 10. 2026
|Konferenční liga
|Jablonec – Brighton
|0:0
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Freiburg – Jablonec
|3:2
Tipy na sázkové příležitosti:
- Remíza (kurz 3,40): Riga v obou dosavadních zápasech Konferenční ligy remizovala 1:1, Jablonec si zase připsal bezbrankovou remízu s Brightonem. Ani jeden z týmů tak v ligové fázi ještě nevyhrál. Vyrovnanému utkání nahrávají také poměrně blízké kurzy na vítězství obou soupeřů.
- Riga – sázka bez remízy (kurz 1,70): Lotyšský celek dosud v Konferenční lize neprohrál a proti Jablonci má výhodu domácího prostředí. Český tým navíc přijíždí po porážce 0:5 se Slavií a v evropských pohárech čeká na vítězství sedm utkání. Pokud zápas skončí remízou, vklad na tuto příležitost se vrací.
Herní statistika – Konferenční liga (2026/27)
|Statistiky
|Riga FC
|Jablonec
|Pořadí v tabulce (body)
|20. místo (2 b)
|24. místo (1 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|1,0 / 1,0
|1,0 / 1,5
|Střely celkem (na branku)
|12,5 (6,5)
|6,5 (3,0)
|Střely soupeřů celkem (na branku)
|10,5 (4,5)
|15,5 (7,0)
|Držení míče
|53 %
|36 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeři)
|3,0 / 6,5
|1,5 / 6,0
|Fauly / žluté karty
|11,0 / 0,5
|10,5 / 3,5
Tabulka pořadí týmů
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Panathinaikos
|2
|2
|0
|0
|7:2
|+5
|6
|2.
|Lugano
|2
|2
|0
|0
|8:4
|+4
|6
|3.
|Brann
|2
|2
|0
|0
|6:2
|+4
|6
|4.
|Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|6:2
|+4
|6
|5.
|Twente
|2
|2
|0
|0
|5:1
|+4
|6
|6.
|Monaco
|2
|2
|0
|0
|5:1
|+4
|6
|7.
|St. Truiden
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|8.
|Hajduk Split
|2
|2
|0
|0
|3:1
|+2
|6
|9.
|Brighton
|2
|1
|1
|0
|4:0
|+4
|4
|10.
|FC Kodaň
|2
|1
|1
|0
|5:2
|+3
|4
|11.
|Univ. Craiova
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|12.
|Mjällby
|2
|1
|1
|0
|3:1
|+2
|4
|13.
|Ajax
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|14.
|Borac Banja Luka
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|15.
|Atalanta
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|16.
|Braga
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|17.
|Gent
|2
|1
|0
|1
|1:2
|-1
|3
|18.
|Freiburg
|2
|1
|0
|1
|3:5
|-2
|3
|19.
|Nordsjælland
|2
|0
|2
|0
|3:3
|0
|2
|20.
|Egnatia
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|21.
|Riga FC
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|22.
|CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|4:5
|-1
|1
|23.
|CSKA Sofia
|2
|0
|1
|1
|3:4
|-1
|1
|24.
|Jablonec
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|25.
|Midtjylland
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|26.
|Aarhus
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|27.
|Pafos
|2
|0
|1
|1
|2:4
|-2
|1
|28.
|Hearts
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|29.
|Iberia 1999
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|30.
|Getafe
|2
|0
|1
|1
|3:6
|-3
|1
|31.
|Kairat Almaty
|2
|0
|1
|1
|2:6
|-4
|1
|32.
|Thun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|33.
|Lincoln
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|34.
|KuPS
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|35.
|Inter Escaldes
|2
|0
|0
|2
|1:5
|-4
|0
|36.
|Kauno Žalgiris
|2
|0
|0
|2
|1:8
|-7
|0
Vzájemné zápasy
Riga a Jablonec se ve čtvrtek utkají vůbec poprvé. Lotyšský celek má zkušenosti s českým fotbalem z loňské kvalifikace Konferenční ligy, v níž nestačil na pražskou Spartu. Jablonec naopak na začátku letošní sezony vyřadil jiný lotyšský tým, městského rivala Rigy RFS.