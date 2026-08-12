Kde sledovat zápas RFS - Jablonec živě
Odvetný souboj o postup do play-off Konferenční ligy můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 18:30 SELČ
- Místo konání: LNK Sporta Parks, Riga (Lotyšsko)
- Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě můžete sledovat i v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
- Kurzy: najdete na webu SynotTipu zde
RFS Riga - FK Jablonec:
Výkop: čtvrtek 13. srpna, 18:30 (SELČ)
Předpokládané sestavy:
RFS: Matrevics - Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs - Saidy, Rakič - Odišaria, Kigurs, Ikaunieks - Ndjiki.
Absence: Nerugals (zranění), Diomande (zranění + není na soupisce), Panič (nejistý start) - Milla (zranění + není na soupisce), Horák, Innocenti, Kukučka, Malenšek, Obinaja (všichni nejsou na soupisce).
Aktuální kurzy na zápas RFS - Jablonec
Jablonec si do Rigy přivezl náskok 2:0 z prvního utkání. Přestože mají Severočeši postup ve svých rukách, sázkové kanceláře pro samotný odvetný duel mírně favorizují domácí celek, který musí dotahovat manko. Podle kurzů společnosti SynotTip si můžete na výhru RFS vsadit v kurzu 2,06. Na remízu je vypsán kurz 3,42 a případný triumf hostujícího Jablonce ohodnotili bookmakeři kurzem 3,55.
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Severočeši doma předvedli přesvědčivý výkon. Z 11 střeleckých pokusů (z toho 5 na bránu) vytěžili dvě branky.
Fotbalistům RFS tak v domácí odvetě nezbývá nic jiného než vrhnout všechny síly do útoku. V domácí soutěži se o víkendu naladili drtivou výhrou 6:1 nad Grobiņou a drží první místo. V domácím prostředí jsou v Konferenční lize navíc velmi silní – vyhráli zde poslední tři duely se skvělým průměrem 2,67 vstřeleného gólu na zápas a defenzivou inkasující jen 0,33 gólu.
Jablonec je však ve formě. O víkendu zvládl ligový duel, když doma porazil Slovácko 1:0. Momentálně tak Severočeši drží sérii čtyř soutěžních výher v řadě, během kterých navíc neinkasovali ani jeden gól. V domácí Chance Lize mají navíc stoprocentní bilanci tří výher ze tří utkání.
Očekává se ofenzivní a otevřené utkání, protože remíza pro domácí nic neřeší. Sázka na to, že zápas neskončí remízou, nebo atraktivní tip na vyšší počet branek (Over 2.5), se jeví jako zajímavá volba vzhledem k ofenzivní síle lotyšského celku a brejkovým možnostem hostů.
Výsledky týmů v posledních zápasech
Severočeši čtyřikrát v řadě vyhráli s čistým kontem. RFS naproti tomu ukázalo svou ofenzivní sílu víkendovým demoličním výsledkem 6:1.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|10. 8. 2026
|RFS – Grobiņa
|6:1
|Virsliga
|6. 8. 2026
|Jablonec – RFS
|2:0
|Konferenční liga
|30. 7. 2026
|Vestri – RFS
|1:1
|Konferenční liga
|27. 7. 2026
|Tukums 2000 – RFS
|0:1
|Virsliga
|23. 7. 2026
|RFS – Vestri
|4:1
|Konferenční liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|1:0
|Chance Liga
|6. 8. 2026
|Jablonec – RFS
|2:0
|Konferenční liga
|2. 8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Jablonec – Varaždin
|2:0
|Konferenční liga
|26. 7. 2026
|Jablonec – Sigma Olomouc
|2:1
|Chance Liga