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RFS - Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  19:47

Vachtang Čanturišvili se raduje z gólu proti RFS. | foto: ČTK

Fotbalisté Jablonce mají na dosah postup do závěrečného play-off Evropské konferenční ligy. Po domácí výhře 2:0 zamířili k odvetě 3. předkola na půdu lotyšského Rīgas FS. Zápas se odehraje ve čtvrtek 13. srpna od 18:30 v LNK Sporta Parks. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV a jaké jsou zajímavé kurzy.

Kde sledovat zápas RFS - Jablonec živě

Odvetný souboj o postup do play-off Konferenční ligy můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:

  • Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 18:30 SELČ
  • Místo konání: LNK Sporta Parks, Riga (Lotyšsko)
  • Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě můžete sledovat i v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

RFS Riga - FK Jablonec:

Výkop: čtvrtek 13. srpna, 18:30 (SELČ)
První zápas: 0:2
Rozhodčí: Frid - Koltunoff, Barbiro - Bar Natan (video, všichni Izr.).

Předpokládané sestavy:

RFS: Matrevics - Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs - Saidy, Rakič - Odišaria, Kigurs, Ikaunieks - Ndjiki.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Okeke, Sedláček - Čanturišvili, Zorvan, Polidar - Jawo.

Absence: Nerugals (zranění), Diomande (zranění + není na soupisce), Panič (nejistý start) - Milla (zranění + není na soupisce), Horák, Innocenti, Kukučka, Malenšek, Obinaja (všichni nejsou na soupisce).

Aktuální kurzy na zápas RFS - Jablonec

Jablonec si do Rigy přivezl náskok 2:0 z prvního utkání. Přestože mají Severočeši postup ve svých rukách, sázkové kanceláře pro samotný odvetný duel mírně favorizují domácí celek, který musí dotahovat manko. Podle kurzů společnosti SynotTip si můžete na výhru RFS vsadit v kurzu 2,06. Na remízu je vypsán kurz 3,42 a případný triumf hostujícího Jablonce ohodnotili bookmakeři kurzem 3,55.

FC RFS 2,06 remíza 3,42
FK Jablonec 3,55

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Severočeši doma předvedli přesvědčivý výkon. Z 11 střeleckých pokusů (z toho 5 na bránu) vytěžili dvě branky.

Fotbalistům RFS tak v domácí odvetě nezbývá nic jiného než vrhnout všechny síly do útoku. V domácí soutěži se o víkendu naladili drtivou výhrou 6:1 nad Grobiņou a drží první místo. V domácím prostředí jsou v Konferenční lize navíc velmi silní – vyhráli zde poslední tři duely se skvělým průměrem 2,67 vstřeleného gólu na zápas a defenzivou inkasující jen 0,33 gólu.

Jablonec je však ve formě. O víkendu zvládl ligový duel, když doma porazil Slovácko 1:0. Momentálně tak Severočeši drží sérii čtyř soutěžních výher v řadě, během kterých navíc neinkasovali ani jeden gól. V domácí Chance Lize mají navíc stoprocentní bilanci tří výher ze tří utkání.

Očekává se ofenzivní a otevřené utkání, protože remíza pro domácí nic neřeší. Sázka na to, že zápas neskončí remízou, nebo atraktivní tip na vyšší počet branek (Over 2.5), se jeví jako zajímavá volba vzhledem k ofenzivní síle lotyšského celku a brejkovým možnostem hostů.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Severočeši čtyřikrát v řadě vyhráli s čistým kontem. RFS naproti tomu ukázalo svou ofenzivní sílu víkendovým demoličním výsledkem 6:1.

FC RFS (Rīgas Futbola skola)
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
10. 8. 2026RFS – Grobiņa6:1Virsliga
6. 8. 2026Jablonec – RFS2:0Konferenční liga
30. 7. 2026Vestri – RFS1:1Konferenční liga
27. 7. 2026Tukums 2000 – RFS0:1Virsliga
23. 7. 2026RFS – Vestri4:1Konferenční liga
FK Jablonec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko1:0Chance Liga
6. 8. 2026Jablonec – RFS2:0Konferenční liga
2. 8. 2026Pardubice – Jablonec0:2Chance Liga
30. 7. 2026Jablonec – Varaždin2:0Konferenční liga
26. 7. 2026Jablonec – Sigma Olomouc2:1Chance Liga
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RFS - Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a sázkové kurzy

Vachtang Čanturišvili se raduje z gólu proti RFS.

Fotbalisté Jablonce mají na dosah postup do závěrečného play-off Evropské konferenční ligy. Po domácí výhře 2:0 zamířili k odvetě 3. předkola na půdu lotyšského Rīgas FS. Zápas se odehraje ve...

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