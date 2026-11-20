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|Zápas
|Real Madrid – Celta Vigo
|Soutěž
|LaLiga, 13. kolo
|Datum
|Sobota 21. listopadu 2026
|Čas
|21:00
|Stadion
|Santiago Bernabéu, Madrid
|TV přenos
|Nova Sport 4
|LIvestream
|Tipsport
|Textová reportáž
|Odkaz na iDNES.cz zatím nedohledán
Kde sledovat utkání Real Madrid – Celta Vigo
Zápas 13. kola španělské LaLigy mezi Realem Madrid a Celtou Vigo začne v sobotu 21. listopadu ve 21:00. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 4, která zahájí vysílání v 20:55. Livestream naladíte u Tipsportu.
Real Madrid: Osm soutěžních vítězství v řadě
Real Madrid vstupuje do 13. kola z druhého místa tabulky. Ve dvanácti ligových zápasech získal 30 bodů za deset vítězství a dvě porážky. Na vedoucí Barcelonu ztrácí tři body. S 31 vstřelenými góly má druhý nejproduktivnější útok soutěže a deset inkasovaných branek představuje nejlepší obrannou bilanci LaLigy, o kterou se dělí s Celtou.
Madridští vyhráli osm posledních soutěžních utkání. V lize postupně porazili Sevillu 4:1, Barcelonu 2:1, Racing Santander 3:0 a Valencii 3:0. Mezitím uspěli také v Lize mistrů proti Lipsku a AEK Atény. V posledních dvou ligových kolech navíc neinkasovali.
Nejlepším střelcem Realu je Kylian Mbappé, který ve dvanácti ligových utkáních nastřílel třináct branek. Francouzský útočník tak výrazně přispívá k produktivitě mužstva, které v průměru skóruje 2,58krát na zápas.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Valencia – Real Madrid
|LaLiga
|0:3
|4. 11. 2026
|AEK Atény – Real Madrid
|Liga mistrů
|2:3
|1. 11. 2026
|Racing Santander – Real Madrid
|LaLiga
|0:3
|25. 10. 2026
|Barcelona – Real Madrid
|LaLiga
|1:2
|21. 10. 2026
|Real Madrid – RB Lipsko
|Liga mistrů
|4:1
Vigo: Pevná obrana, ale tři ligové zápasy bez gólu
Celta Vigo se po dvanácti kolech nachází na jedenáctém místě tabulky se třinácti body. Svěřenci Claudia Giráldeze mají bilanci dvou vítězství, sedmi remíz a tří porážek. Přestože se pohybují ve druhé polovině tabulky, inkasovali pouze deset branek, stejně jako Real Madrid.
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Hlavním problémem Celty je produktivita. Ve dvanácti ligových utkáních vstřelila deset gólů a v posledních třech kolech vyšla střelecky naprázdno. Po remíze 0:0 s Betisem podlehla Rayu Vallecano 0:3 a následně se rozešla bez branek s Levante.
Před reprezentační přestávkou si však Severočeši zlepšili náladu v domácím poháru, kde porazili Salamancu 5:0. Proti Realu budou chtít navázat také na loňské prosincové vítězství 2:0 na stadionu Santiago Bernabéu.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Salamanca – Celta Vigo
|Španělský pohár
|0:5
|8. 11. 2026
|Celta Vigo – Levante
|LaLiga
|0:0
|5. 11. 2026
|Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
|Evropská liga
|1:2
|31. 10. 2026
|Rayo Vallecano – Celta Vigo
|LaLiga
|3:0
|25. 10. 2026
|Celta Vigo – Betis
|LaLiga
|0:0
Statistické srovnání týmů
Real Madrid má oproti Celtě výrazně lepší ofenzivní čísla. V průměru vstřelí 2,58 gólu na zápas, zatímco hosté pouze 0,83. V defenzivě jsou však oba soupeři vyrovnaní. Shodně inkasovali deset branek, což představuje průměr 0,83 gólu na utkání. Madridští navíc zaznamenali o 60 střeleckých pokusů více.
|Statistika
|Real Madrid
|Celta Vigo
|Pořadí v lize
|2.
|11.
|Odehrané zápasy
|12
|12
|Body
|30
|13
|Výhry – remízy – porážky
|10–0–2
|2–7–3
|Skóre
|31:10
|10:10
|Vstřelené góly / zápas
|2,58
|0,83
|Inkasované góly / zápas
|0,83
|0,83
|Střely celkem
|159
|99
|Střely / zápas
|13,25
|8,25
|Žluté karty
|24
|19
|Červené karty
|2
|1
Vzájemné zápasy Realu Madrid a Celty Vigo
Real Madrid vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných soutěžních utkání. Jedinou výjimkou byla domácí porážka 0:2 z prosince 2025. Poslední střetnutí v březnu letošního roku ovládli Madridští na hřišti Celty 2:1. V uvedených pěti zápasech padlo dohromady dvacet branek.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|6. 3. 2026
|LaLiga
|Celta Vigo – Real Madrid
|1:2
|7. 12. 2025
|LaLiga
|Real Madrid – Celta Vigo
|0:2
|4. 5. 2025
|LaLiga
|Real Madrid – Celta Vigo
|3:2
|16. 1. 2025
|Španělský pohár
|Real Madrid – Celta Vigo
|5:2
|19. 10. 2024
|LaLiga
|Celta Vigo – Real Madrid
|1:2
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Barcelona
|12
|11
|0
|1
|48:13
|33
|2.
|Real Madrid
|12
|10
|0
|2
|31:10
|30
|3.
|Atlético Madrid
|12
|9
|1
|2
|23:10
|28
|4.
|Real Betis
|12
|8
|2
|2
|20:15
|26
|5.
|Real Sociedad
|12
|7
|1
|4
|21:20
|22
|6.
|Sevilla FC
|12
|5
|3
|4
|17:19
|18
|7.
|Athletic Bilbao
|11
|4
|4
|3
|15:11
|16
|8.
|Villarreal
|12
|4
|3
|5
|17:15
|15
|9.
|Deportivo La Coruña
|12
|3
|6
|3
|15:14
|15
|10.
|Racing Santander
|12
|4
|2
|6
|17:30
|14
|11.
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|10:10
|13
|12.
|Alavés
|12
|3
|4
|5
|15:17
|13
|13.
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13:14
|12
|14.
|Rayo Vallecano
|11
|3
|3
|5
|15:21
|12
|15.
|Getafe
|12
|3
|3
|6
|8:18
|12
|16.
|Osasuna
|12
|3
|3
|6
|12:23
|12
|17.
|Levante
|12
|2
|5
|5
|16:21
|11
|18.
|Elche
|12
|2
|4
|6
|14:20
|10
|19.
|Valencia
|12
|2
|3
|7
|8:20
|9
|20.
|Málaga
|12
|0
|5
|7
|9:23
|5