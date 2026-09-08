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Real Madrid - Inter Milán: Kde sledovat Ligu mistrů, sázkové kurzy, statistiky

Aleš Dostál
  7:58

Hráči Realu Madrid slaví gól do sítě Málagy. | foto: Reuters

Největším šlágrem úterních zápasů 1. kola Ligy mistrů je duel Realu Madrid s Interem Milán. V našem přehledu se dozvíte, kde můžete atraktivní utkání sledovat živě, jaké jsou zajímavé sázkové kurzy, předpokládané sestavy i další informace.

Oba týmy jsou nabité skvělými individualitami a mají ty nejvyšší ambice. Real si zvyká na vedení Josého Mourinha a musí se vyrovnat s řadou absencí. Inter má za sebou skvělou sezonu, v níž získal double, a výborně odstartoval i nový ročník.

Real Madrid – Inter Milán
Datum:úterý 8. září 2026 od 21:00
Dějiště:Santiago Bernabéu, Madrid
Rozhodčí:Michael Oliver (Anglie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Nova Sport 3

Sázkové kurzy na zápas Real vs. Inter

Bookmakeři SynotTipu věří domácímu Realu. Hovoří pro něj také skvělá vzájemná bilance. Vyhrál poslední čtyři vzájemné zápasy a osm z devíti domácích soubojů proti Interu. Kurz okolo 1,6 však může být ošidný a lovce value nejspíš neosloví. Vyšší kurzy na úspěch Interu vypadají lákavěji. Zaujmout může i nabídka na počet branek.

Real Madrid 1,63 remíza 4,74
Inter Milán 5,11

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Srovná Mourinho soubor hvězd?

Zajímavé kurzy

  • Nad 3,5 gólu – 2,11
  • Oba týmy dají gól – 1,5
  • Sázka bez remízy: Inter – 3,59

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Real Madrid se nachází v situaci, která se určitě nedá nazvat jako stabilní. Sezonu 2025/26 zakončil slavný velkoklub bez jediné získané trofeje.

Na lavičku se v červenci po 13 letech vrátil legendární José Mourinho, který má za sebou v posledních letech několik nevýrazných angažmá.

Dokáže přesvědčit výběr skvělých individualit, že týmový zájem je na prvním místě a sestavit kompaktní mužstvo, ve kterém nebude místo pro spory?

Jeho svěřenci odstartovali novou sezonu La Ligy třemi výhrami v řadě proti Espanyolu, Realu Sociedad a Malaze, ale páteční porážka 0:1 s Betisem naznačila slabiny.

Poslední zápasy Realu Madrid
DatumSoutěžZápas
04.09.2026La LigaBetis – Real Madrid 1:0
30.08.2026La LigaReal Madrid – Málaga 4:0
26.08.2026La LigaReal Madrid – Real Sociedad 4:1
22.08.2026La LigaEspanyol – Real Madrid 1:2

Inter povzbudil skvělý obrat

Inter pod Cristianem Chivuem svůj styl má. Italský šampion je agresivní a dobře organizovaný tým hrající se třemi obránci, aktivními krajními hráči a dvěma útočníky. Rumunský kouč se chce prezentovat odvážnou a přímočarou hrou. Základním rozestavením zůstává 3–5–2.

Inter odstartoval italskou ligu výborně. Ze tří zápasů získal devět bodů za výhry proti Monze, Cagliari a Neapoli. V posledním utkání to však bylo velké drama. Neapol šla po bezbrankovém poločase do vedení 2:0, domácí však dokázali skóre otočit na 3:2. Dva góly vstřelil Lautaro Martínez, který rozhodl duel v první minutě nastaveného času.

Poslední zápasy Interu Milán
DatumSoutěžZápas
05.09.2026Serie AInter – Neapol 3:2
30.08.2026Serie ACagliari – Inter 0:1
22.08.2026Serie AInter – Monza 4:1

Kde sledovat zápas Real Madrid – Inter Milán?

  • Utkání prvního kola Ligy mistrů Real Madrid – Inter Milán naladíte na stanici Nova Sport 3.
  • Naladíte ji například u Skylinku, kde na první tři měsíce získáte 50% slevu.
  • Průběh zápasu v podrobné textové reportáži můžete sledovat prostřednictvím iDNES.cz.
Poskytovatelé Nova Sport 3
Skylink
Telly
Vodafone TV
Oneplay
Magenta TV
Předpokládané sestavy a absence
Real MadridInter Milán
SestavaCourtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Bellingham, Diomande – Díaz, Vinícius Júnior, MbappéMartínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones, Carlos Augusto – Thuram, Lautaro Martínez
Nebudou hrátAsencio (svalové zranění), Camavinga (trest), Militão (poranění hamstringů), Güler (trest), Mendy (poranění kyčle), Rodrygo (poranění kolena), Bernardo Silva (trest)Dimarco (poranění kolena)
Nejistý startLunin (nemoc)Spence (zranění)

Vzájemné zápasy Real Madrid vs. Inter Milán

  • Real Madrid a Inter se dosud střetly 19krát, přičemž navrch má Real Madrid: deset výher oproti sedmi vítězstvím Interu. Dva zápasy skončily nerozhodně.
  • Na stadionu Santiago Bernabéu je situace jednoznačná: Real Madrid osm výher, Inter Milán jedna.
  • V Lize mistrů se oba týmy utkaly 13krát: sedmkrát zvítězil Real Madrid, jednou se zrodila remíza a pětkrát vyhrál Inter.
  • Poslední vzájemný zápas už je starý téměř pět let a Real v něm zvítězil 2:0.
Poslední vzájemné zápasy Real vs. Inter
DatumSoutěžZápas
07.12.2021Liga mistrůReal Madrid – Inter 2:0
15.09.2021Liga mistrůInter – Real Madrid 0:1
25.11.2020Liga mistrůInter – Real Madrid 0:2
03.11.2020Liga mistrůReal Madrid – Inter 3:2

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