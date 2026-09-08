Oba týmy jsou nabité skvělými individualitami a mají ty nejvyšší ambice. Real si zvyká na vedení Josého Mourinha a musí se vyrovnat s řadou absencí. Inter má za sebou skvělou sezonu, v níž získal double, a výborně odstartoval i nový ročník.
|Datum:
|úterý 8. září 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Santiago Bernabéu, Madrid
|Rozhodčí:
|Michael Oliver (Anglie)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Nova Sport 3
Sázkové kurzy na zápas Real vs. Inter
Bookmakeři SynotTipu věří domácímu Realu. Hovoří pro něj také skvělá vzájemná bilance. Vyhrál poslední čtyři vzájemné zápasy a osm z devíti domácích soubojů proti Interu. Kurz okolo 1,6 však může být ošidný a lovce value nejspíš neosloví. Vyšší kurzy na úspěch Interu vypadají lákavěji. Zaujmout může i nabídka na počet branek.
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Srovná Mourinho soubor hvězd?
Zajímavé kurzy
Real Madrid se nachází v situaci, která se určitě nedá nazvat jako stabilní. Sezonu 2025/26 zakončil slavný velkoklub bez jediné získané trofeje.
Na lavičku se v červenci po 13 letech vrátil legendární José Mourinho, který má za sebou v posledních letech několik nevýrazných angažmá.
Dokáže přesvědčit výběr skvělých individualit, že týmový zájem je na prvním místě a sestavit kompaktní mužstvo, ve kterém nebude místo pro spory?
Jeho svěřenci odstartovali novou sezonu La Ligy třemi výhrami v řadě proti Espanyolu, Realu Sociedad a Malaze, ale páteční porážka 0:1 s Betisem naznačila slabiny.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|04.09.2026
|La Liga
|Betis – Real Madrid 1:0
|30.08.2026
|La Liga
|Real Madrid – Málaga 4:0
|26.08.2026
|La Liga
|Real Madrid – Real Sociedad 4:1
|22.08.2026
|La Liga
|Espanyol – Real Madrid 1:2
Inter povzbudil skvělý obrat
Inter pod Cristianem Chivuem svůj styl má. Italský šampion je agresivní a dobře organizovaný tým hrající se třemi obránci, aktivními krajními hráči a dvěma útočníky. Rumunský kouč se chce prezentovat odvážnou a přímočarou hrou. Základním rozestavením zůstává 3–5–2.
Inter odstartoval italskou ligu výborně. Ze tří zápasů získal devět bodů za výhry proti Monze, Cagliari a Neapoli. V posledním utkání to však bylo velké drama. Neapol šla po bezbrankovém poločase do vedení 2:0, domácí však dokázali skóre otočit na 3:2. Dva góly vstřelil Lautaro Martínez, který rozhodl duel v první minutě nastaveného času.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|05.09.2026
|Serie A
|Inter – Neapol 3:2
|30.08.2026
|Serie A
|Cagliari – Inter 0:1
|22.08.2026
|Serie A
|Inter – Monza 4:1
Kde sledovat zápas Real Madrid – Inter Milán?
- Utkání prvního kola Ligy mistrů Real Madrid – Inter Milán naladíte na stanici Nova Sport 3.
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- Průběh zápasu v podrobné textové reportáži můžete sledovat prostřednictvím iDNES.cz.
|Skylink
|Telly
|Vodafone TV
|Oneplay
|Magenta TV
|Real Madrid
|Inter Milán
|Sestava
|Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Bellingham, Diomande – Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé
|Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones, Carlos Augusto – Thuram, Lautaro Martínez
|Nebudou hrát
|Asencio (svalové zranění), Camavinga (trest), Militão (poranění hamstringů), Güler (trest), Mendy (poranění kyčle), Rodrygo (poranění kolena), Bernardo Silva (trest)
|Dimarco (poranění kolena)
|Nejistý start
|Lunin (nemoc)
|Spence (zranění)
Vzájemné zápasy Real Madrid vs. Inter Milán
- Real Madrid a Inter se dosud střetly 19krát, přičemž navrch má Real Madrid: deset výher oproti sedmi vítězstvím Interu. Dva zápasy skončily nerozhodně.
- Na stadionu Santiago Bernabéu je situace jednoznačná: Real Madrid osm výher, Inter Milán jedna.
- V Lize mistrů se oba týmy utkaly 13krát: sedmkrát zvítězil Real Madrid, jednou se zrodila remíza a pětkrát vyhrál Inter.
- Poslední vzájemný zápas už je starý téměř pět let a Real v něm zvítězil 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|07.12.2021
|Liga mistrů
|Real Madrid – Inter 2:0
|15.09.2021
|Liga mistrů
|Inter – Real Madrid 0:1
|25.11.2020
|Liga mistrů
|Inter – Real Madrid 0:2
|03.11.2020
|Liga mistrů
|Real Madrid – Inter 3:2