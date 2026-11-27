Kde sledovat zápas Real Madrid – Alavés živě
- Termín a čas: Sobota 28. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
- Místo konání: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Soutěž: La Liga, 14. kolo
- Televizní přenos: Nova Sport 3
- Online live stream: Tipsport
Real Madrid – Alavés: Kurzy a aktuální forma
Jednoznačným favoritem je domácí Real Madrid. V tabulce La Ligy drží druhé místo se 33 body za jedenáct výher a dvě porážky. Na první Barcelonu ztrácí tři body.
Napříč soutěžemi Real vyhrál pět utkání v řadě. V lize naposledy porazil Celtu Vigo 2:1, předtím zvítězil shodně 3:0 na hřištích Valencie a Racingu Santander. V úterý přidal domácí výhru 5:1 nad PSV v Lize mistrů.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Liga mistrů
|Real Madrid – PSV
|5:1
|21. 11. 2026
|La Liga
|Real Madrid – Celta Vigo
|2:1
|7. 11. 2026
|La Liga
|Valencia – Real Madrid
|0:3
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|AEK – Real Madrid
|2:3
|1. 11. 2026
|La Liga
|Racing Santander – Real Madrid
|0:3
Alavés je se 16 body devátý a má vyrovnané skóre 18:18. Po prohře 1:6 v Barceloně neprohrál tři soutěžní zápasy za sebou. Remizoval 0:0 v Seville, v poháru porazil Anaitasunu 6:1 a v minulém kole doma zdolal La Coruňu 3:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|La Liga
|Alavés – A Coruña
|3:1
|10. 11. 2026
|Copa del Rey
|Anaitasuna FT – Alavés
|1:6
|6. 11. 2026
|La Liga
|Sevilla – Alavés
|0:0
|31. 10. 2026
|La Liga
|Barcelona – Alavés
|6:1
|23. 10. 2026
|La Liga
|Alavés – Málaga
|1:1
Statistiky a klíčoví hráči
Real Madrid má po třinácti kolech průměr 2,5 vstřeleného a 0,9 inkasovaného gólu na zápas. Míč drží v průměru 54 % času a na branku vysílá 7,5 střely. Alavés dává i dostává průměrně 1,4 branky na utkání, míč drží ze 40 % a na branku vystřelí 4,7krát.
Hlavní útočnou zbraní domácích je Kylian Mbappé, který se 13 góly drží druhé místo v tabulce ligových střelců a přidal také tři asistence. Výborně ho doplňují Jude Bellingham (5+3), Arda Güler (3+4) a třígólový Yan Diomande, tři gólové přihrávky má rovněž Vinícius Júnior. Na straně Alavésu táhne ofenzivu šestigólový Lucas Boyé spolu s Marianem Díazem (4+4), čtyři asistence zapsal také Ángel Pérez.
|Real Madrid
|Deportivo Alavés
|Umístění v tabulce (Body)
|2. místo (33 b)
|9. místo (16 b)
|Bilance (V–R–P)
|11–0–2
|4–4–5
|Skóre
|33:11
|18:18
|Očekávané góly (xG / xGA na 90 min)
|2,05 / 1,34
|1,45 / 1,35
|Střely / na branku (průměr)
|13,0 / 7,5
|9,2 / 4,7
|Držení míče / fauly na zápas
|54 % / 7,5
|40 % / 13,0
|Nejlepší střelci
|K. Mbappé (13), J. Bellingham (5), A. Güler (3), Y. Diomande (3)
|L. Boyé (6), M. Díaz (4)
|Nejlepší nahrávači
|A. Güler (4), K. Mbappé (3), J. Bellingham (3), Vinícius Jr. (3)
|M. Díaz (4), Á. Pérez (4)
Vzájemné zápasy
Real Madrid vyhrál všech pět posledních ligových duelů s Alavésem. Poslední čtyři střetnutí skončila rozdílem jediného gólu, naposledy letos v dubnu zvítězil Real doma 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|21. 4. 2026
|La Liga
|Real Madrid – Alavés
|2:1
|14. 12. 2025
|La Liga
|Alavés – Real Madrid
|1:2
|13. 4. 2025
|La Liga
|Alavés – Real Madrid
|0:1
|24. 9. 2024
|La Liga
|Real Madrid – Alavés
|3:2
|14. 5. 2024
|La Liga
|Real Madrid – Alavés
|5:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|RS
|Body
|1.
|Barcelona
|13
|12
|0
|1
|51:15
|36
|36
|2.
|Real Madrid
|13
|11
|0
|2
|33:11
|22
|33
|3.
|Atl. Madrid
|13
|10
|1
|2
|26:10
|16
|31
|4.
|Betis
|13
|8
|3
|2
|21:16
|5
|27
|5.
|Real Sociedad
|13
|7
|1
|5
|23:23
|0
|22
|6.
|Sevilla
|13
|5
|4
|4
|18:20
|-2
|19
|7.
|Racing Santander
|13
|5
|2
|6
|20:32
|-12
|17
|8.
|Ath. Bilbao
|12
|4
|4
|4
|15:12
|3
|16
|9.
|Alavés
|13
|4
|4
|5
|18:18
|0
|16
|10.
|Villarreal
|13
|4
|3
|6
|19:18
|1
|15
|11.
|Espanyol
|13
|4
|3
|6
|14:14
|0
|15
|12.
|A Coruña
|13
|3
|6
|4
|16:17
|-1
|15
|13.
|Osasuna
|13
|4
|3
|6
|13:23
|-10
|15
|14.
|Celta Vigo
|13
|2
|7
|4
|11:12
|-1
|13
|15.
|Levante
|13
|2
|6
|5
|17:22
|-5
|12
|16.
|Vallecano
|12
|3
|3
|6
|15:22
|-7
|12
|17.
|Valencia
|13
|3
|3
|7
|9:20
|-11
|12
|18.
|Getafe
|13
|3
|3
|7
|8:21
|-13
|12
|19.
|Elche
|13
|2
|5
|6
|15:21
|-6
|11
|20.
|Málaga
|13
|0
|5
|8
|9:24
|-15
|5