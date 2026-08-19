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Rangers - Jablonec: Kde sledovat play-off Konferenční ligy živě

Kristýna Polášková
  20:48

Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól. | foto: ČTK

Fotbalisté Jablonce prožívají fantastický vstup do sezony a zabojují o postup do ligové fáze Konferenční ligy. V závěrečném play-off potřebují přejít přes skotské Rangers. První duel se odehraje ve čtvrtek 20. srpna od 20:45 v Ibrox Parku. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou kurzy a předpokládané sestavy.

Kde sledovat zápas Rangers - Jablonec živě

Úvodní duel závěrečného předkola Konferenční ligy, ve kterém se Severočeši pokusí zaskočit skotského giganta, můžete sledovat živě na internetu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 20. srpna 2026 od 20:45 CEST
  • Místo konání: Ibrox Stadium, Glasgow (Kapacita: 51 587 míst)
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabídne TV Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Rangers - Jablonec

Z pohledu sázkových kanceláří je favoritem domácí celek, který se může spolehnout na bouřlivou kulisu více než padesátitisícového stadionu. Společnost Synot Tip vypsala na výhru Rangers nízký kurz 1,39. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 4,89 a případný senzační triumf rozjetého Jablonce je ohodnocen vysokým kurzem 7,83.

Glasgow Rangers 1,39 remíza 4,93
FK Jablonec 7,83

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Rangers neměli pod novým manažerem Derekem McInnesem, který přes léto přivedl zvučné posily jako Lawrence Shanklanda či Bena Godfreyho, vůbec dobrý start do sezóny. Tým z Glasgow nevyhrál ani jeden z prvních čtyř soutěžních duelů a po prohře a remíze s Jagiellonií Białystok se musel poroučet z kvalifikace Evropské ligy do nižší soutěže. O víkendu se však Rangers konečně chytli a v Ligovém poháru deklasovali St. Mirren 5:1.

Jablonec naopak skvělé období. V domácí soutěži ještě neztratil ani bod a šlape mu to i v Evropě. Svěřenci Luboše Kozla táhnou šňůru šesti soutěžních výher v řadě, přičemž v minulém předkole si s přehledem poradili s lotyšským RFS po výsledcích 2:0 a 2:1. Sebevědomí týmu je na vysoké a Severočeši se pokusí skotského favorita na jeho půdě potrápit pevnou defenzivou.

Očekává se velký tlak domácích, ale Jablonec má formu na to, aby z nebezpečných brejků trestal. Pokud věříte, že Severočeši v Glasgow nepropadnou, zajímavou hodnotu nabízí sázka na to, že Jablonec neprohraje (2,81), nebo že oba týmy vstřelí gól (1,99).

Předpokládané sestavy a absence

Glasgow Rangers - FK Jablonec:

  • Výkop: čtvrtek 20. srpna, 20:45 (SELČ)

Předpokládané sestavy:

  • Rangers: Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice – Neil, Devlin, Raskin – Curtis, Shankland, Gassama.
  • Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Zorvan, Sláma – Jawo, Polidar

Absence:

  • Rangers: Chermiti, Godfrey, Cifuentes, McCrorie, Naderi (všichni zranění).
  • Jablonec: K. Milla (červená karta / trest), N. Innocenti (nejistý start / zranění).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Rangers se po výsledkovém trápení chytili až o víkendu vysokou výhrou, Jablonec je rozehraný a na vítězné vlně.

Glasgow Rangers
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
16. 8. 2026Rangers – St. Mirren5:1Ligový pohár
13. 8. 2026Rangers – Jagiellonia1:1Evropská liga (Kval.)
9. 8. 2026Rangers – Hibernian1:2Premiership
6. 8. 2026Jagiellonia – Rangers2:1Evropská liga (Kval.)
31. 7. 2026Dundee Utd – Rangers1:1Premiership
FK Jablonec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
13. 8. 2026RFS – Jablonec1:2Konferenční liga
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko1:0Chance Liga
6. 8. 2026Jablonec – RFS2:0Konferenční liga
2. 8. 2026Pardubice – Jablonec0:2Chance Liga
30. 7. 2026Jablonec – Varaždin2:0Konferenční liga
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