Kde sledovat zápas Rangers - Jablonec živě
Úvodní duel závěrečného předkola Konferenční ligy, ve kterém se Severočeši pokusí zaskočit skotského giganta, můžete sledovat živě na internetu:
- Termín a čas: Čtvrtek 20. srpna 2026 od 20:45 CEST
- Místo konání: Ibrox Stadium, Glasgow (Kapacita: 51 587 míst)
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabídne TV Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Rangers - Jablonec
Z pohledu sázkových kanceláří je favoritem domácí celek, který se může spolehnout na bouřlivou kulisu více než padesátitisícového stadionu. Společnost Synot Tip vypsala na výhru Rangers nízký kurz 1,39. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 4,89 a případný senzační triumf rozjetého Jablonce je ohodnocen vysokým kurzem 7,83.
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Rangers neměli pod novým manažerem Derekem McInnesem, který přes léto přivedl zvučné posily jako Lawrence Shanklanda či Bena Godfreyho, vůbec dobrý start do sezóny. Tým z Glasgow nevyhrál ani jeden z prvních čtyř soutěžních duelů a po prohře a remíze s Jagiellonií Białystok se musel poroučet z kvalifikace Evropské ligy do nižší soutěže. O víkendu se však Rangers konečně chytli a v Ligovém poháru deklasovali St. Mirren 5:1.
Jablonec naopak skvělé období. V domácí soutěži ještě neztratil ani bod a šlape mu to i v Evropě. Svěřenci Luboše Kozla táhnou šňůru šesti soutěžních výher v řadě, přičemž v minulém předkole si s přehledem poradili s lotyšským RFS po výsledcích 2:0 a 2:1. Sebevědomí týmu je na vysoké a Severočeši se pokusí skotského favorita na jeho půdě potrápit pevnou defenzivou.
Očekává se velký tlak domácích, ale Jablonec má formu na to, aby z nebezpečných brejků trestal. Pokud věříte, že Severočeši v Glasgow nepropadnou, zajímavou hodnotu nabízí sázka na to, že Jablonec neprohraje (2,81), nebo že oba týmy vstřelí gól (1,99).
Předpokládané sestavy a absence
Glasgow Rangers - FK Jablonec:
Předpokládané sestavy:
Absence:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Rangers se po výsledkovém trápení chytili až o víkendu vysokou výhrou, Jablonec je rozehraný a na vítězné vlně.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 8. 2026
|Rangers – St. Mirren
|5:1
|Ligový pohár
|13. 8. 2026
|Rangers – Jagiellonia
|1:1
|Evropská liga (Kval.)
|9. 8. 2026
|Rangers – Hibernian
|1:2
|Premiership
|6. 8. 2026
|Jagiellonia – Rangers
|2:1
|Evropská liga (Kval.)
|31. 7. 2026
|Dundee Utd – Rangers
|1:1
|Premiership
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|13. 8. 2026
|RFS – Jablonec
|1:2
|Konferenční liga
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|1:0
|Chance Liga
|6. 8. 2026
|Jablonec – RFS
|2:0
|Konferenční liga
|2. 8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Jablonec – Varaždin
|2:0
|Konferenční liga