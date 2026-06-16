Kdy a kde sledovat zápas Rakousko vs. Jordánsko na MS 2026?
Historicky první vzájemný duel mezi Rakouskem a Jordánskem je na programu ve středu 17. června od 6:00 ráno. Hraje se na Levi’s Stadium v San Franciscu, přímý přenos nabídne ČT sport. Dění lze sledovat i díky online textovému přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|středa 17. června 2026 od 6:00
|Dějiště:
|Levi’s Stadium, San Francisco, USA
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Rakousko – Jordánsko na MS 2026
Podle vypsaných kurzů u Synotu je Rakousko výrazným favoritem (1,40). Při vsazené tisícikoruně byste si mohli přijít na 1 400 Kč. U remízy nebo vítězství Jordánska jsou kurzy mnohem vyšší.
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Rakousko se vrací na MS po 28 letech
Reprezentace Rakouska si konečně zahraje na svém dalším mistrovství světa, v kvalifikaci se pořádně zapotili. O přímém postupu rozhodla až závěrečná remíza proti největšímu soupeři, Bosně a Hercegovině.
Kouč Ralf Rangnick nominoval všechny hvězdy v čele s Davidem Alabou, Marcelem Sabitzerem nebo historicky nejlepším střelcem Markem Arnautovićem. Bohužel se mu těsně před MS zranil záložník Lipska Christoph Baumgartner.
V přípravě Rakušané nepoznali hořkost porážky, porazili totiž postupně Ghanu i Jižní Koreu a Tunisko, účastníky tohoto šampionátu.
Předpokládaná sestava Rakouska
A. Schlager – Laimer, Alaba, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Sabitzer, Gregoritsch, Schmid – Arnautović
|Datum
|Zápas
|Skóre
|4. června
|Rakousko – Tunisko
|1:0
|29. května
|Rakousko – Jižní Korea
|1:0
|27. března
|Rakousko – Ghana
|5:1
Jordánsko je na MS poprvé v historii
Velký svátek pro Jordánsko. Na mistrovství světa se totiž tento tým dostal historicky poprvé, a to po dramatické kvalifikaci, kdy skončil za Jižní Koreou a jen o bod předstihl Irák.
V týmu trenéra Jamala Sellamiho najdeme pouze hráče působící v asijských ligách, jedinou výjimkou je útočník Musa Al-Taamari z Rennes. V kvalifikaci se střelecky dařilo i Ali Olwanovi.
Příprava Jordáncům nevyšla vůbec podle představ, množství gólů ale naznačuje, že tento tým nepřijel na šampionát pouze bránit.
Předpokládaná sestava Jordánska
Abulaila – Al Arab, Nasib, Obaid – Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha – Tamari, Olwan, Al Fakhouri
|Datum
|Zápas
|Skóre
|8. června
|Kolumbie – Jordánsko
|2:0
|31. května
|Švýcarsko – Jordánsko
|4:1
|31. března
|Jordánsko – Nigérie
|2:2
|27. března
|Jordánsko – Kostarika
|2:2
Vzájemné zápasy Rakousko vs. Jordánsko
Rakousko a Jordánsko se zatím ani jednou nestřetli, na světovém šampionátu k tomu tedy dojde poprvé v historii.