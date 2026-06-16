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Rakousko – Jordánsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

  14:00
Ve druhém zápase skupiny J na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se střetnou Rakousko a Jordánsko. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jaká je aktuální forma týmů.

Rakouští fotbalisté slaví gól Marka Arnautoviče. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Rakousko vs. Jordánsko na MS 2026?

Historicky první vzájemný duel mezi Rakouskem a Jordánskem je na programu ve středu 17. června od 6:00 ráno. Hraje se na Levi’s Stadium v San Franciscu, přímý přenos nabídne ČT sport. Dění lze sledovat i díky online textovému přenosu na iDNES.cz.

Datum:středa 17. června 2026 od 6:00
Dějiště:Levi’s Stadium, San Francisco, USA
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Rakousko – Jordánsko na MS 2026

Podle vypsaných kurzů u Synotu je Rakousko výrazným favoritem (1,40). Při vsazené tisícikoruně byste si mohli přijít na 1 400 Kč. U remízy nebo vítězství Jordánska jsou kurzy mnohem vyšší.

Rakousko 1,4 remíza 5,23
Jordánsko 8,88

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Rakousko se vrací na MS po 28 letech

Reprezentace Rakouska si konečně zahraje na svém dalším mistrovství světa, v kvalifikaci se pořádně zapotili. O přímém postupu rozhodla až závěrečná remíza proti největšímu soupeři, Bosně a Hercegovině.

Kouč Ralf Rangnick nominoval všechny hvězdy v čele s Davidem Alabou, Marcelem Sabitzerem nebo historicky nejlepším střelcem Markem Arnautovićem. Bohužel se mu těsně před MS zranil záložník Lipska Christoph Baumgartner.

V přípravě Rakušané nepoznali hořkost porážky, porazili totiž postupně Ghanu i Jižní Koreu a Tunisko, účastníky tohoto šampionátu.

Předpokládaná sestava Rakouska

A. Schlager – Laimer, Alaba, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Sabitzer, Gregoritsch, Schmid – Arnautović

Příprava Rakouska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
4. červnaRakousko – Tunisko1:0
29. květnaRakousko – Jižní Korea1:0
27. březnaRakousko – Ghana5:1

Ihsan Haddad (uprostřed) v dresu Jordánska.

Jordánsko je na MS poprvé v historii

Velký svátek pro Jordánsko. Na mistrovství světa se totiž tento tým dostal historicky poprvé, a to po dramatické kvalifikaci, kdy skončil za Jižní Koreou a jen o bod předstihl Irák.

V týmu trenéra Jamala Sellamiho najdeme pouze hráče působící v asijských ligách, jedinou výjimkou je útočník Musa Al-Taamari z Rennes. V kvalifikaci se střelecky dařilo i Ali Olwanovi.

Příprava Jordáncům nevyšla vůbec podle představ, množství gólů ale naznačuje, že tento tým nepřijel na šampionát pouze bránit.

Předpokládaná sestava Jordánska

Abulaila – Al Arab, Nasib, Obaid – Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha – Tamari, Olwan, Al Fakhouri

Příprava Jordánska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
8. červnaKolumbie – Jordánsko2:0
31. květnaŠvýcarsko – Jordánsko4:1
31. březnaJordánsko – Nigérie2:2
27. březnaJordánsko – Kostarika2:2

Vzájemné zápasy Rakousko vs. Jordánsko

Rakousko a Jordánsko se zatím ani jednou nestřetli, na světovém šampionátu k tomu tedy dojde poprvé v historii.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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