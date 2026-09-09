Kde sledovat zápas PSG - Slovan Bratislava živě
Úvodní vystoupení pařížského giganta a slovenského mistra v ligové fázi Ligy mistrů nabídne přímý televizní přenos:
- Termín a čas: Středa 9. září 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Parc des Princes, Paříž
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 5
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: u SynotTipu ZDE
Kurzy a aktuální forma
Větší rozdíl mezi týmy byste v úvodním kole Ligy mistrů hledali marně. Synot Tip na Paris Saint-Germain nabízí mini kurz. Slovan Bratislava může v Paříži jen překvapit – případná remíza nebo senzační vítězství hostů jsou podle bookmakerů velmi nepravděpodobné, což se odráží ve vysokých kurzech. Pro milovníky outsiderů je to však ideální příležitost.
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PSG se doma na úvod ročníku trápí. V lize nevyhrálo už čtyři zápasy v řadě (počítáno i s koncem minulé sezóny) a naposledy v pátek podlehlo doma Monaku 1:2. Svěřenci Luise Enriqueho se tak krčí až ve druhé polovině tabulky Ligue 1. V Lize mistrů však zaútočí na zisk třetího triumfu v řadě. V evropských soutěžích drží šňůru jedenácti duelů bez porážky (7 výher, 4 remízy).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|4. 9. 2026
|PSG – Monako
|1:2
|Ligue 1
|28. 8. 2026
|Lille – PSG
|2:2
|Ligue 1
|23. 8. 2026
|Rennes – PSG
|2:2
|Ligue 1
|16. 8. 2026
|Lens – PSG
|1:0
|Trophée des Champions
|12. 8. 2026
|PSG – Aston Villa
|2:1
|Superpohár UEFA
Slovan Bratislava prožívá historickou sezónu. Kouč Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který dovedl tým do hlavní fáze Ligy mistrů, a to bez jediné porážky v kvalifikaci. V domácí soutěži si sice Slovan naposledy připsal dvě prohry (s Michalovcemi a Dunajskou Stredou), Touré však klíčové opory šetřil právě na duel v Paříži.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|5. 9. 2026
|Dun. Streda – Slovan Bratislava
|2:0
|Niké liga
|2. 9. 2026
|Nitra-Chrenová – Slovan Bratislava
|0:8
|Slovenský pohár
|30. 8. 2026
|Slovan Bratislava – Michalovce
|1:2
|Niké liga
|26. 8. 2026
|Celje – Slovan Bratislava
|1:2 prodl.
|Liga mistrů (Play-off)
|22. 8. 2026
|Košice – Slovan Bratislava
|1:2
|Niké liga
Předpokládané sestavy a absence
Paris Saint-Germain – ŠK Slovan Bratislava:
Předpokládané sestavy:
Vzájemné zápasy
Oba týmy se v minulosti potkaly pouze v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2011/12, kde měli mírně navrch Pařížané.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|3. 11. 2011
|PSG – Slovan Bratislava
|1:0
|Evropská liga
|20. 10. 2011
|Slovan Bratislava – PSG
|0:0
|Evropská liga