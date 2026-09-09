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PSG - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě a kurzy

Kristýna Polášková
  8:00

Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA. | foto: AP

Ve středu 9. září od 21:00 se v úvodním kole Ligy mistrů střetnou PSG a Slovan Bratislava. Obhájce trofeje přivítá na domácím stadionu slovenského šampiona, který do hlavní fáze soutěže dovedl jako trenér Yaya Touré. Podívejte se, kde sledovat zápas živě, jaké jsou sázkové kurzy, předpokládané sestavy a nejzajímavější statistiky.

Kde sledovat zápas PSG - Slovan Bratislava živě

Úvodní vystoupení pařížského giganta a slovenského mistra v ligové fázi Ligy mistrů nabídne přímý televizní přenos:

  • Termín a čas: Středa 9. září 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Parc des Princes, Paříž
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 5
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: u SynotTipu ZDE

Kurzy a aktuální forma

Větší rozdíl mezi týmy byste v úvodním kole Ligy mistrů hledali marně. Synot Tip na Paris Saint-Germain nabízí mini kurz. Slovan Bratislava může v Paříži jen překvapit – případná remíza nebo senzační vítězství hostů jsou podle bookmakerů velmi nepravděpodobné, což se odráží ve vysokých kurzech. Pro milovníky outsiderů je to však ideální příležitost.

Paris SG 1,06 remíza 18,01
Slovan Bratislava 53

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PSG se doma na úvod ročníku trápí. V lize nevyhrálo už čtyři zápasy v řadě (počítáno i s koncem minulé sezóny) a naposledy v pátek podlehlo doma Monaku 1:2. Svěřenci Luise Enriqueho se tak krčí až ve druhé polovině tabulky Ligue 1. V Lize mistrů však zaútočí na zisk třetího triumfu v řadě. V evropských soutěžích drží šňůru jedenácti duelů bez porážky (7 výher, 4 remízy).

Poslední zápasy PSG
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
4. 9. 2026PSG – Monako1:2Ligue 1
28. 8. 2026Lille – PSG2:2Ligue 1
23. 8. 2026Rennes – PSG2:2Ligue 1
16. 8. 2026Lens – PSG1:0Trophée des Champions
12. 8. 2026PSG – Aston Villa2:1Superpohár UEFA

Slovan Bratislava prožívá historickou sezónu. Kouč Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který dovedl tým do hlavní fáze Ligy mistrů, a to bez jediné porážky v kvalifikaci. V domácí soutěži si sice Slovan naposledy připsal dvě prohry (s Michalovcemi a Dunajskou Stredou), Touré však klíčové opory šetřil právě na duel v Paříži.

Poslední zápasy Slovanu Bratislava
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
5. 9. 2026Dun. Streda – Slovan Bratislava2:0Niké liga
2. 9. 2026Nitra-Chrenová – Slovan Bratislava0:8Slovenský pohár
30. 8. 2026Slovan Bratislava – Michalovce1:2Niké liga
26. 8. 2026Celje – Slovan Bratislava1:2 prodl.Liga mistrů (Play-off)
22. 8. 2026Košice – Slovan Bratislava1:2Niké liga

Předpokládané sestavy a absence

Paris Saint-Germain – ŠK Slovan Bratislava:

  • Výkop: středa 9. září, 21:00 (SELČ)
  • Stadion: Parc des Princes, Paříž

Předpokládané sestavy:

  • PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
  • Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Bajrić, Wimmer, Kozlovský – Martinez, Pokorný – Barseghyan, Matsuoka, Camara – Šporar.

Vzájemné zápasy

Oba týmy se v minulosti potkaly pouze v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2011/12, kde měli mírně navrch Pařížané.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
3. 11. 2011PSG – Slovan Bratislava1:0Evropská liga
20. 10. 2011Slovan Bratislava – PSG0:0Evropská liga
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