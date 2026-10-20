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PSG – Barcelona v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, statistiky a kurzy

Autor:
  7:43

Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti Feyenoordu v úvodním zápase Ligy mistrů. | foto: Reuters

Dokonalá technika, kreativita a útočný fotbal jako jediný možný způsob hry. Paris Saint-Germain přivítá v Lize mistrů Barcelonu v souboji dvou týmů vyznávajících podobnou filozofii. Kde šlágr 3. kola sledovat živě, jaká je forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
PSG – Barcelona: Základní informace o utkání
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze3. kolo ligové fáze
DatumÚterý 20. října 2026
Čas21:00 SELČ
StadionParc des Princes (Park princů), Paříž
TV přenosNova Sport 6
Online přenosTextový online na iDNES.cz

Kde sledovat PSG – Barcelona živě v TV a online

Šlágr 3. kola Ligy mistrů Paris Saint-Germain – Barcelona se hraje v úterý 20. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 6. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Paris SG 2,5 remíza 4,5
FC Barcelona 2,52

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Kurzy na střelce

  • Ousmane Dembélé dá gól - 1,94
  • Lamine Yamal dá gól – 2,08
  • Raphinha dá gól – 1,96

Dva z nejlepších fotbalových týmů světa, PSG a Barcelona, nabízejí mimořádnou kombinaci technické vyspělosti, rychlosti a útočné kreativity. Oba celky chtějí mít míč pod kontrolou, aktivně napadají soupeře a spoléhají na mimořádné individuální schopnosti svých hráčů..

Pařížané nastříleli v prvních dvou kolech Ligy mistrů deset branek, Barcelona devět. Herní styl obou týmů, jejich kvalita i aktuální forma slibují jeden z fotbalově nejatraktivnějších zápasů ligové fáze.

Poslední zápasy PSG
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Štrasburk – PSG1:3Ligue 1
14. 10. 2026Manchester City – PSG2:4Liga mistrů
10. 10. 2026PSG – Le Mans3:1Ligue 1
Poslední zápasy Barcelony
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Betis Sevilla – Barcelona2:5LaLiga
13. 10. 2026Galatasaray – Barcelona1:4Liga mistrů
10. 10. 2026Barcelona – Getafe3:0LaLiga

Statistiky PSG a Barcelony v Lize mistrů

Oba týmy se prezentují vysokým počtem střel na branku a výraznou převahou v držení míče. Zatímco Katalánci spoléhají především na trpělivou kombinaci a kontrolu hry, Pařížané dokážou vedle postupného útoku využívat také rychlé přechody do ofenzivy.

PSG – Barcelona: Statistiky v Lize mistrů 2026/27
StatistikaPSGBarcelona
Umístění v LM1. místo2. místo
Odehrané zápasy22
Body66
Skóre10:39:2
Střely celkem / zápas25,023,0
Střely na branku / zápas12,010,0
Držení míče59,1 %71,3 %
Rohové kopy / zápas4,55,0
Fauly / zápas9,510,0
xG celkem6,554,73
xG / zápas3,282,37
Zdroj: StatMuse

PSG – Barcelona: Předpokládané sestavy

V dresu Paris SG září útočník Ousmane Dembélé, který v soutěži zaznamenal už tři branky ve dvou zápasech. Trenér Luis Enrique navíc v ligové generálce protočil sestavu a Achraf Hakimi či Vitinha nastoupili až do druhého poločasu.

Barcelona spoléhá na produktivitu Lamine Yamala, jenž v sezóně nasbíral devět gólů a 10 asistencí, a uzdraveného Raphinhu s bilancí 14 branek a tří přihrávek. Zranění jsou obránci Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen a křídelník Roony Bardghji.

PSG – Barcelona: Předpokládané sestavy a absence
PSGBarcelona
Předpokládaná sestavaSafonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Hernández – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, KvaracchelijaJoan García – Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo – Fermín, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Raphinha, Jesus
Nebudou hrátMendes (svalové zranění)Bardghji (koleno), Christensen (svalové zranění), Eric García (svalové zranění), Koundé (kotník)
Nejistý startLongoni (zranění), Mayulu (svalové zranění)
TrenérLuis EnriqueHansi Flick

Vzájemné zápasy PSG vs. Barcelona

PSG a Barcelona se v evropských pohárech utkaly třináctkrát. Bilance je vyrovnaná, oba kluby zaznamenaly po šesti vítězstvích a jednou se rozešly smírně.

Poslední vzájemný duel se odehrál v říjnu 2025, kdy Pařížané zvítězili v Barceloně 2:1. Předchozí dvojzápas ve čtvrtfinále Ligy mistrů 2023/24 přinesl postup PSG, které po domácí porážce 2:3 zvítězilo na hřišti soupeře 4:1.

Poslední vzájemné zápasy PSG – Barcelona
DatumZápasVýsledekSoutěž
1. 10. 2025Barcelona – PSG1:2Liga mistrů
16. 4. 2024Barcelona – PSG1:4Liga mistrů
10. 4. 2024PSG – Barcelona2:3Liga mistrů
10. 3. 2021PSG – Barcelona1:1Liga mistrů
16. 2. 2021Barcelona – PSG1:4Liga mistrů
Liga mistrů 2026/27 – tabulka po 2. kole
Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.PSG220010:36
2.Barcelona22009:26
3.Aston Villa22009:26
4.Stuttgart22006:16
5.Liverpool22008:46
6.Sporting22005:16
7.Arsenal22004:06
8.Real Madrid22006:46
9.Betis22006:46
10.Bayern Mnichov21108:34
11.Šachtar Doněck21104:24
12.Como21016:43
13.Manchester United21014:23
14.Villarreal21015:43
15.Atlético Madrid21013:23
16.Club Bruggy21016:63
17.Manchester City21014:43
18.Dortmund21013:33
19.Lens21013:43
20.AEK21012:33
21.RB Lipsko21012:43
22.Sabah Baku21012:43
23.Feyenoord21014:73
24.Bodø/Glimt21011:53
25.AS Řím20114:51
26.PSV Eindhoven20111:21
27.Viking20114:61
28.Fenerbahçe20111:71
29.Inter Milán20024:60
30.FC Porto20022:50
31.Slavia Praha20022:50
32.Neapol20021:40
33.LASK20023:70
34.Lille20022:60
35.Galatasaray20022:70
36.Slovan Bratislava20021:90
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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