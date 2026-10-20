|Soutěž
|Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|3. kolo ligové fáze
|Datum
|Úterý 20. října 2026
|Čas
|21:00 SELČ
|Stadion
|Parc des Princes (Park princů), Paříž
|TV přenos
|Nova Sport 6
|Online přenos
|Textový online na iDNES.cz
Kde sledovat PSG – Barcelona živě v TV a online
Šlágr 3. kola Ligy mistrů Paris Saint-Germain – Barcelona se hraje v úterý 20. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 6. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
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Kurzy na střelce
Dva z nejlepších fotbalových týmů světa, PSG a Barcelona, nabízejí mimořádnou kombinaci technické vyspělosti, rychlosti a útočné kreativity. Oba celky chtějí mít míč pod kontrolou, aktivně napadají soupeře a spoléhají na mimořádné individuální schopnosti svých hráčů..
Pařížané nastříleli v prvních dvou kolech Ligy mistrů deset branek, Barcelona devět. Herní styl obou týmů, jejich kvalita i aktuální forma slibují jeden z fotbalově nejatraktivnějších zápasů ligové fáze.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Štrasburk – PSG
|1:3
|Ligue 1
|14. 10. 2026
|Manchester City – PSG
|2:4
|Liga mistrů
|10. 10. 2026
|PSG – Le Mans
|3:1
|Ligue 1
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Betis Sevilla – Barcelona
|2:5
|LaLiga
|13. 10. 2026
|Galatasaray – Barcelona
|1:4
|Liga mistrů
|10. 10. 2026
|Barcelona – Getafe
|3:0
|LaLiga
Statistiky PSG a Barcelony v Lize mistrů
Oba týmy se prezentují vysokým počtem střel na branku a výraznou převahou v držení míče. Zatímco Katalánci spoléhají především na trpělivou kombinaci a kontrolu hry, Pařížané dokážou vedle postupného útoku využívat také rychlé přechody do ofenzivy.
|Statistika
|PSG
|Barcelona
|Umístění v LM
|1. místo
|2. místo
|Odehrané zápasy
|2
|2
|Body
|6
|6
|Skóre
|10:3
|9:2
|Střely celkem / zápas
|25,0
|23,0
|Střely na branku / zápas
|12,0
|10,0
|Držení míče
|59,1 %
|71,3 %
|Rohové kopy / zápas
|4,5
|5,0
|Fauly / zápas
|9,5
|10,0
|xG celkem
|6,55
|4,73
|xG / zápas
|3,28
|2,37
|Zdroj: StatMuse
PSG – Barcelona: Předpokládané sestavy
V dresu Paris SG září útočník Ousmane Dembélé, který v soutěži zaznamenal už tři branky ve dvou zápasech. Trenér Luis Enrique navíc v ligové generálce protočil sestavu a Achraf Hakimi či Vitinha nastoupili až do druhého poločasu.
Barcelona spoléhá na produktivitu Lamine Yamala, jenž v sezóně nasbíral devět gólů a 10 asistencí, a uzdraveného Raphinhu s bilancí 14 branek a tří přihrávek. Zranění jsou obránci Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen a křídelník Roony Bardghji.
|PSG
|Barcelona
|Předpokládaná sestava
|Safonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Hernández – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaracchelija
|Joan García – Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo – Fermín, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Raphinha, Jesus
|Nebudou hrát
|Mendes (svalové zranění)
|Bardghji (koleno), Christensen (svalové zranění), Eric García (svalové zranění), Koundé (kotník)
|Nejistý start
|Longoni (zranění), Mayulu (svalové zranění)
|–
|Trenér
|Luis Enrique
|Hansi Flick
Vzájemné zápasy PSG vs. Barcelona
PSG a Barcelona se v evropských pohárech utkaly třináctkrát. Bilance je vyrovnaná, oba kluby zaznamenaly po šesti vítězstvích a jednou se rozešly smírně.
Poslední vzájemný duel se odehrál v říjnu 2025, kdy Pařížané zvítězili v Barceloně 2:1. Předchozí dvojzápas ve čtvrtfinále Ligy mistrů 2023/24 přinesl postup PSG, které po domácí porážce 2:3 zvítězilo na hřišti soupeře 4:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|1. 10. 2025
|Barcelona – PSG
|1:2
|Liga mistrů
|16. 4. 2024
|Barcelona – PSG
|1:4
|Liga mistrů
|10. 4. 2024
|PSG – Barcelona
|2:3
|Liga mistrů
|10. 3. 2021
|PSG – Barcelona
|1:1
|Liga mistrů
|16. 2. 2021
|Barcelona – PSG
|1:4
|Liga mistrů
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|2.
|Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|3.
|Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4.
|Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|5.
|Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|6.
|Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|8.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|9.
|Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|11.
|Šachtar Doněck
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12.
|Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|13.
|Manchester United
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|14.
|Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|15.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|16.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17.
|Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18.
|Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20.
|AEK
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22.
|Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23.
|Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24.
|Bodø/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|25.
|AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27.
|Viking
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28.
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|29.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|30.
|FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Slavia Praha
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|32.
|Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|33.
|LASK
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|34.
|Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35.
|Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0