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PSG - Aston Villa v TV: Kde sledovat Superpohár UEFA 2026 živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  9:50

Pařížští fotbalisté se radují z vítězství v Lize mistrů. | foto: Reuters

O první evropskou trofej nové sezony si to v tradičním Superpoháru UEFA rozdají vítěz Ligy mistrů Paris Saint-Germain a šampion Evropské ligy Aston Villa. Zápas se odehraje ve středu 12. srpna od 21:00 v rakouském Salcburku. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou předpokládané sestavy a na zajímavosti z historie této prestižní soutěže.

Kde sledovat zápas PSG - Aston Villa živě

Superpohár UEFA nabídne atraktivní podívanou mezi francouzským gigantem a ambiciózním anglickým celkem. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Středa 12. srpna 2026 od 21:00 CEST
  • Místo konání: Red Bull Arena, Salcburk (Rakousko)
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice Nova Sport 3. Tu najdete v nabídce TV poskytovatelů Telly, Skylink, Magenta TV, Vodafone TV a Oneplay.
  • Hlavní rozhodčí: Omar Abdulkadir Artan (Somálsko) - africký sudí dostal prestižní nominaci od UEFA a CAF poté, co mu americká administrativa v červnu odepřela vstup do USA na mistrovství světa

Kurzy na zápas a aktuální forma

Pařížané vstupují do utkání jako úřadující šampioni Ligy mistrů (ve finále zdolali po penaltách Arsenal) a v pozici jasného favorita – sázková kancelář Synot Tip vypisuje na výhru PSG kurz 1,81. Na případný triumf Aston Villy si můžete vsadit v kurzu 4,41 a na nerozhodný výsledek po 90 minutách je vypsán kurz 3,82.

Paris SG 1,8 remíza 3,88
Aston Villa 4,61

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PSG bude usilovat o obhajobu Superpoháru, který loni získalo po výhře nad Tottenhamem. Pokud uspěje, stane se po Realu Madrid prvním týmem v moderní éře, kterému se podařilo tuto trofej udržet. Aston Villa si svou premiérovou účast vysloužila triumfem v Evropské lize, kde ve finále porazila německý Freiburg.

Zajímavostí je, že se oba týmy potkaly již loni na jaře ve strhujícím čtvrtfinále Ligy mistrů. PSG po domácí výhře 3:1 postoupilo přes Villu celkovým skóre 5:4, a to i přesto, že anglický tým v odvetě mocně dotahoval a zvítězil 3:2. Očekává se tedy velice ofenzivní duel.

Oba kluby přes léto posilovaly. PSG čerstvě z Monaka přivedlo talentovaného záložníka Maghnese Akliouche. Aston Villa do svých řad zlákala obránce Modoua Kébu Cissého, záložníka Joãa Gomese a obrovskou ofenzivní zbraň Alejandro Garnacha, který dorazil na hostování z Chelsea.

Předpokládané sestavy

Oba španělští trenéři - Luis Enrique na lavičce PSG a Unai Emery vedoucí Aston Villu - zatím tají přesné složení úvodních jedenáctek. Anglickému týmu však bude ze zdravotních důvodů chybět čerstvá švýcarská posila Johan Manzambi.

Předpokládané základní sestavy:

  • Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
  • Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen – Kamara, João Gomes – McGinn, Buendía, Garnacho – Watkins

Výsledky týmů v posledních zápasech

Příprava obou týmů probíhala v proměnlivém tempu. Zatímco PSG ukázalo sílu v ofenzivě, avšak v přípravě podlehlo Mallorce 0:3, Aston Villa absolvovala náročný program s agresivním presinkem, který vyvrcholil těsnou porážkou 1:2 s Bayernem Mnichov.

Paris Saint-Germain
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 8. 2026PSG – Manchester Utd1:1Přípravný zápas
5. 8. 2026Mallorca – PSG3:0Přípravný zápas
30. 5. 2026PSG – Arsenal1:1 (4:3 pen.)Liga mistrů (Finále)
17. 5. 2026Paris FC – PSG2:1Ligue 1
13. 5. 2026Lens – PSG0:2Ligue 1
Aston Villa
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
7. 8. 2026Bayern Mnichov – Aston Villa2:1Přípravný zápas
4. 8. 2026Pathum United – Aston Villa1:3Přípravný zápas
1. 8. 2026Liga 1 All-Stars – Aston Villa1:3Přípravný zápas
28. 7. 2026Aston Villa – Real Sociedad2:4Přípravný zápas
25. 7. 2026FC Porto – Aston Villa2:1Přípravný zápas

Co je to Superpohár UEFA?

Superpohár UEFA (anglicky UEFA Super Cup) je prestižní každoroční jednozápasová soutěž, která otevírá novou evropskou sezonu. Tradičně se v ní utkávají vítězové předchozího ročníku Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA.

  • Historie a formát: Založen byl v ročníku 1973/1974. Až do roku 1997 se hrálo systémem doma/venku na dva zápasy, ale od roku 1998 se hraje pouze na jedno utkání. To dlouhou dobu tradičně hostilo Monako, od roku 2013 se dějiště každoročně mění (prvním takovým hostitelem byl stadion pražské Slavie).
  • Pravidla a rekordmani: Pokud tým získá pohár třikrát, má právo si trofej trvale ponechat. Nejúspěšnější zemí je s ohromným náskokem Španělsko (17 vítězství), přičemž Real Madrid je absolutním rekordmanem (celkem šest triumfů).
  • Zrušené ročníky: V historii byly zrušeny celkem tři ročníky – 1974 (politické důvody mezi tehdejším Západním a Východním Německem), 1981 (nedostatek termínů na straně Liverpoolu) a 1985 (následkem tragédie na stadionu Heysel).
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