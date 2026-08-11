Kde sledovat zápas PSG - Aston Villa živě
Superpohár UEFA nabídne atraktivní podívanou mezi francouzským gigantem a ambiciózním anglickým celkem. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Středa 12. srpna 2026 od 21:00 CEST
- Místo konání: Red Bull Arena, Salcburk (Rakousko)
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice Nova Sport 3. Tu najdete v nabídce TV poskytovatelů Telly, Skylink, Magenta TV, Vodafone TV a Oneplay.
- Hlavní rozhodčí: Omar Abdulkadir Artan (Somálsko) - africký sudí dostal prestižní nominaci od UEFA a CAF poté, co mu americká administrativa v červnu odepřela vstup do USA na mistrovství světa
Kurzy na zápas a aktuální forma
Pařížané vstupují do utkání jako úřadující šampioni Ligy mistrů (ve finále zdolali po penaltách Arsenal) a v pozici jasného favorita – sázková kancelář Synot Tip vypisuje na výhru PSG kurz 1,81. Na případný triumf Aston Villy si můžete vsadit v kurzu 4,41 a na nerozhodný výsledek po 90 minutách je vypsán kurz 3,82.
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PSG bude usilovat o obhajobu Superpoháru, který loni získalo po výhře nad Tottenhamem. Pokud uspěje, stane se po Realu Madrid prvním týmem v moderní éře, kterému se podařilo tuto trofej udržet. Aston Villa si svou premiérovou účast vysloužila triumfem v Evropské lize, kde ve finále porazila německý Freiburg.
Zajímavostí je, že se oba týmy potkaly již loni na jaře ve strhujícím čtvrtfinále Ligy mistrů. PSG po domácí výhře 3:1 postoupilo přes Villu celkovým skóre 5:4, a to i přesto, že anglický tým v odvetě mocně dotahoval a zvítězil 3:2. Očekává se tedy velice ofenzivní duel.
Oba kluby přes léto posilovaly. PSG čerstvě z Monaka přivedlo talentovaného záložníka Maghnese Akliouche. Aston Villa do svých řad zlákala obránce Modoua Kébu Cissého, záložníka Joãa Gomese a obrovskou ofenzivní zbraň Alejandro Garnacha, který dorazil na hostování z Chelsea.
Předpokládané sestavy
Oba španělští trenéři - Luis Enrique na lavičce PSG a Unai Emery vedoucí Aston Villu - zatím tají přesné složení úvodních jedenáctek. Anglickému týmu však bude ze zdravotních důvodů chybět čerstvá švýcarská posila Johan Manzambi.
Předpokládané základní sestavy:
- Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
- Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen – Kamara, João Gomes – McGinn, Buendía, Garnacho – Watkins
Výsledky týmů v posledních zápasech
Příprava obou týmů probíhala v proměnlivém tempu. Zatímco PSG ukázalo sílu v ofenzivě, avšak v přípravě podlehlo Mallorce 0:3, Aston Villa absolvovala náročný program s agresivním presinkem, který vyvrcholil těsnou porážkou 1:2 s Bayernem Mnichov.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 8. 2026
|PSG – Manchester Utd
|1:1
|Přípravný zápas
|5. 8. 2026
|Mallorca – PSG
|3:0
|Přípravný zápas
|30. 5. 2026
|PSG – Arsenal
|1:1 (4:3 pen.)
|Liga mistrů (Finále)
|17. 5. 2026
|Paris FC – PSG
|2:1
|Ligue 1
|13. 5. 2026
|Lens – PSG
|0:2
|Ligue 1
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|7. 8. 2026
|Bayern Mnichov – Aston Villa
|2:1
|Přípravný zápas
|4. 8. 2026
|Pathum United – Aston Villa
|1:3
|Přípravný zápas
|1. 8. 2026
|Liga 1 All-Stars – Aston Villa
|1:3
|Přípravný zápas
|28. 7. 2026
|Aston Villa – Real Sociedad
|2:4
|Přípravný zápas
|25. 7. 2026
|FC Porto – Aston Villa
|2:1
|Přípravný zápas
Co je to Superpohár UEFA?
Superpohár UEFA (anglicky UEFA Super Cup) je prestižní každoroční jednozápasová soutěž, která otevírá novou evropskou sezonu. Tradičně se v ní utkávají vítězové předchozího ročníku Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA.
- Historie a formát: Založen byl v ročníku 1973/1974. Až do roku 1997 se hrálo systémem doma/venku na dva zápasy, ale od roku 1998 se hraje pouze na jedno utkání. To dlouhou dobu tradičně hostilo Monako, od roku 2013 se dějiště každoročně mění (prvním takovým hostitelem byl stadion pražské Slavie).
- Pravidla a rekordmani: Pokud tým získá pohár třikrát, má právo si trofej trvale ponechat. Nejúspěšnější zemí je s ohromným náskokem Španělsko (17 vítězství), přičemž Real Madrid je absolutním rekordmanem (celkem šest triumfů).
- Zrušené ročníky: V historii byly zrušeny celkem tři ročníky – 1974 (politické důvody mezi tehdejším Západním a Východním Německem), 1981 (nedostatek termínů na straně Liverpoolu) a 1985 (následkem tragédie na stadionu Heysel).