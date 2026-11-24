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|Termín a čas
|Středa 25. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
|Místo konání
|Park princů, Paříž
|Soutěž
|Liga mistrů – ligová fáze, 5. kolo
|Televizní přenos
|Nova Sport 5 od 20:45
|Textový přenos
|Online přenos na iDNES.cz
Kde sledovat duel PSG – AS Řím živě
Úvodní výkop je naplánovaný na 21:00, přímý přenos na Nova Sport 5 začíná o čtvrt hodiny dřív. Textovou online reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.
PSG – AS Řím: Kurzy a aktuální forma
PSG o víkendu vyhrál v Nice 3:2 a mezi zápasy Ligy mistrů zvládl i domácí duel s Troyes (1:0). V Evropě naposledy zvítězil 6:0 na hřišti Villarrealu. Po čtyřech kolech vedl tabulku s plným počtem bodů a skóre 20:5. Vedle Villarrealu porazil Slovan Bratislava (6:1), Manchester City (4:2) i Barcelonu (4:2).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Ligue 1
|Nice – PSG
|2:3
|7. 11. 2026
|Ligue 1
|PSG – Troyes
|1:0
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Villarreal – PSG
|0:6
|30. 10. 2026
|Ligue 1
|Le Havre – PSG
|1:5
|26. 10. 2026
|Ligue 1
|PSG – Lyon
|2:0
AS Řím v posledních čtyřech zápasech Serie A nastřílel 17 gólů. Po výhrách nad Cagliari, Udinese a Sassuolem zvítězil o víkendu v Parmě 5:1. V Lize mistrů získal čtyři body za výhru nad Slovanem Bratislava a remízu s Fenerbahce. S Realem Madrid i Manchesterem United prohrál o jediný gól.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Serie A
|Parma – AS Řím
|1:5
|7. 11. 2026
|Serie A
|AS Řím – Sassuolo
|3:0
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Manchester United – AS Řím
|3:2
|31. 10. 2026
|Serie A
|Udinese – AS Řím
|2:5
|27. 10. 2026
|Serie A
|AS Řím – Cagliari
|4:2
Statistiky a zajímavosti
PSG se stal prvním týmem v historii Ligy mistrů, který ve čtyřech utkáních za sebou vstřelil pokaždé alespoň čtyři góly. Zajímavé číslo má i AS Řím. Přestože dvakrát prohrál, po čtyřech kolech strávil v roli prohrávajícího týmu jen čtyři procenta hrací doby, nejméně ze všech účastníků soutěže.
Za PSG dal v letošním ročníku čtyři góly záložník Fabián Ruiz, který přidal i jednu asistenci. Stejný počet branek má na kontě útočník AS Řím Donyell Malen.
|Statistika v Lize mistrů 2026/27 po 4. kole
|PSG
|AS Řím
|Umístění (body)
|2. místo (12 bodů)
|23. místo (4 body)
|Bilance (V–R–P)
|4–0–0
|1–1–2
|Skóre
|20:5
|10:8
|Vstřelené góly na zápas
|5,00
|2,50
|Inkasované góly na zápas
|1,25
|2,00
|Nejlepší střelec
|Fabián Ruiz (4)
|Malen (4)
Vzájemné zápasy PSG a AS Řím
Pařížané a Římané se poprvé utkají v evropských pohárech. V červenci 2017 se potkali na přípravném turnaji v Detroitu, kde po remíze 1:1 vyhrál PSG na penalty 5:3. Oba kluby spojuje i trenér Luis Enrique. Současný kouč PSG vedl AS Řím v sezoně 2011/12 a po jeho odchodu se na římskou lavičku vrátil Zdeněk Zeman.
|PSG
|AS Řím
|Předpokládaná sestava
|Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Mendes – Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Dembélé, Ferran Torres, Akliouche
|Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Molina, Cristante, Koné, Wesley França – Soulé, Mora – Malen
|Nebudou hrát
|Doué, Kvaratskhelia (koleno), Longoni (stehno)
|Pellegrini (stehno), Rensch (svalové zranění), Vásquez Llach (není k dispozici)
|Trenér
|Luis Enrique
|Gian Piero Gasperini
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Real Madrid
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3.
|Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4.
|Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|5.
|Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|6.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|7.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|8.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|9.
|Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11.
|Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13.
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16.
|Bodø/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18.
|LASK
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20.
|Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21.
|RB Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|23.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|24.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|25.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|26.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|27.
|Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28.
|PSV
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|31.
|AEK
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32.
|Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33.
|Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34.
|Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0