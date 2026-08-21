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Sázky na Premier League: Kdo získá titul a kdo bude králem střelců?

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  9:40

Rayan Cherki z Manchesteru City se prosazuje v utkání proti Arsenalu. | foto: Reuters

Arsenal je favoritem na obhajobu titulu, Manchester City a Liverpool mají nové trenéry a chtějí ho sesadit. Dokážou se do boje o prvenství vložit i další týmy? A ohrozí někdo Erlinga Haalanda v souboji o korunu pro krále střelců?

Natěšení fotbaloví fanoušci po celém světě vyhlížejí začátek anglické Premier League, která startuje už v pátek večer soubojem Arsenalu proti Coventry.

Sledování zápasů si můžete zpestřit sázkami na dlouhodobé události – od vítěze ligy přes krále střelců a sestupující týmy až po brankáře s největším počtem vychytaných nul.

Kdo získá titul? Favoritem je Arsenal

Základním tématem je boj o mistrovský titul. Bookmakeři sázkových kanceláří se shodují, že největší šance má obhájce titulu Arsenal. Následují Manchester City a Liverpool.

Martin Ödegaard slaví s Kaiem Havertzem gól Arsenalu v anglickém Superpoháru.

Kurzy na vítěze Premier League od sázkové kanceláře SynotTip
TýmKurz
Arsenal2,20
Manchester City4,50
Liverpool6,00
Manchester Utd.8,00
Chelsea9,00
Tottenham Hotspur21,00
Aston Villa41,00
Newcastle Utd.150,00
Brighton150,00
Bournemouth200,00
Everton250,00
Brentford250,00
Leeds Utd.500,00
Fulham500,00
Crystal Palace500,00
Nottingham Forest500,00
Sunderland750,00
Coventry City2 000,00
Ipswich Town2 000,00
Hull City3 000,00

Kdo sestoupí z Premier League? Těžký boj noviců

Nováčci anglické ligy to mají vždy těžké a často se po jedné sezoně vracejí zpět o soutěž níž. Hlavními kandidáty na sestup jsou Hull, Ipswich a Coventry. Hull dokonce odborníci ze sázkové kanceláře Fortuna pasují do nelichotivé role téměř jistého odpadlíka. Vzepře se outsider?

Fotbalisté Hull City slaví postup do Premier League.

Kurzy na sestup z Premier League od sázkové kanceláře Fortuna
TýmKurz
Hull1,20
Ipswich1,65
Coventry1,65
Sunderland4,00
Fulham6,50
Crystal Palace7,00
Leeds7,00
Nottingham9,00
Brentford9,00
Everton10,00
Bournemouth10,00
Newcastle10,00
Man. City13,00
Brighton26,00
Tottenham50,00
Aston Villa65,00
Chelsea65,00
Liverpool500,00
Man. United500,00
Arsenal500,00

Kdo bude nejlepším střelcem? Viking a ti druzí

Favorit je jasný. Na Erlinga Haalanda si můžete vsadit v kurzu 1,66. Norský superman se příliš často nezadrhává, tip však může zhatit i zranění. Za elitním útočníkem Manchesteru City následuje forvard Liverpoolu Alexander Isak, který má pěkný kurz 9,9.

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City se v roztrženém dresu zlobí na rozhodčího.

Kurzy na nejlepšího střelce Premier League od sázkové kanceláře Fortuna
HráčKurz
Erling Haaland (Manchester City)1,66
Alexander Isak (Liverpool)9,90
Igor Thiago (Brentford)12,00
João Pedro (Chelsea)15,50
Ollie Watkins (Aston Villa)16,00
Viktor Gyökeres (Arsenal)21,00
Benjamin Šeško (Manchester United)26,00
Cole Palmer (Chelsea)33,00
Antoine Semenyo( Manchester City)33,00
Kai Havertz (Arsenal)34,00

Nejlepší nahrávač: Obhajuje Bruno Fernandes

Oblíbenec hráčů Fantasy EPL Bruno Fernandes loni zaznamenal rekordních 21 asistencí a stal se nejlepším nahrávačem soutěže. A bookmakeři mu věří i před letošní sezonou. Slušné šance má podle odborných odhadů i Rayan Cherki.

Bruno Fernandes z Manchesteru United slaví gól proti Crystal Palace.

Kurzy na hráče s největším počtem asistencí v Premier League od Fortuny
HráčKurz
Bruno Fernandes (Manchester United)2,75
Rayan Cherki (Manchester City)4,50
Bukayo Saka (Arsenal)11,00
Cole Palmer (Chelsea)11,00
Dominik Szoboszlai (Liverpool)13,00
Christos Tzolis (Arsenal)15,00
Florian Wirtz (Liverpool)15,00
Jeremy Doku (Manchester City)19,00
Martin Ødegaard (Arsenal)19,00
James Maddison (Tottenham)26,00
James Garner (Everton)26,00
Morgan Rogers (Aston Villa)26,00
Phil Foden (Manchester City)26,00
Adam Wharton (Crystal Palace)26,00
Pedro Neto (Chelsea)26,00
Elliot Anderson (Manchester City)26,00

Kdo vychytá nejvíce nul? Raya, Donnarumma?

Golden Glove je oficiální individuální ocenění pro brankáře s nejvyšším počtem čistých kont v sezoně. Pokud mají dva nebo více gólmanů stejný nejvyšší počet čistých kont, o cenu se podělí.

V sezoně 2025/26 ji získal David Raya z Arsenalu, který měl 19 vychytaných nul.

Brankář Raya z Arsenalu slaví gól do sítě Fulhamu.

Kurzy na brankáře s největším počtem čistých kont v Premier League od Fortuny
HráčKurz
David Raya (Arsenal)2,10
Gianluigi Donnarumma (Manchester City)3,00
Alisson Becker (Liverpool)4,50
Senne Lammens (Manchester United)13,00
Robert Sánchez (Chelsea)15,00
Emiliano Martínez (Aston Villa)17,00

Nabídka dlouhodobých sázek na Premier League je ještě mnohem širší. Vsadit si můžete i na tyto příležitosti:

  • Nejlepšího střelce jednotlivých klubů
  • Zda vybraný tým skončí v horní či dolní polovině tabulky
  • Umístění týmu do druhého, čtvrtého, pátého a šestého místa
  • Kdo z vybrané dvojice týmů skončí lépe
  • Nechybí ani speciální sázka na lídra Premier League na Štědrý den.

O tom, zda se předsezonní prognózy naplní, začnou rozhodovat už první kola Premier League. Startuje se dnes večer ve 21:00.

Arsenal - Coventry v TV: Kde sledovat 1. kolo Premier League živě a kurzy
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