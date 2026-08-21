Natěšení fotbaloví fanoušci po celém světě vyhlížejí začátek anglické Premier League, která startuje už v pátek večer soubojem Arsenalu proti Coventry.
Sledování zápasů si můžete zpestřit sázkami na dlouhodobé události – od vítěze ligy přes krále střelců a sestupující týmy až po brankáře s největším počtem vychytaných nul.
Kdo získá titul? Favoritem je Arsenal
Základním tématem je boj o mistrovský titul. Bookmakeři sázkových kanceláří se shodují, že největší šance má obhájce titulu Arsenal. Následují Manchester City a Liverpool.
|Tým
|Kurz
|Arsenal
|2,20
|Manchester City
|4,50
|Liverpool
|6,00
|Manchester Utd.
|8,00
|Chelsea
|9,00
|Tottenham Hotspur
|21,00
|Aston Villa
|41,00
|Newcastle Utd.
|150,00
|Brighton
|150,00
|Bournemouth
|200,00
|Everton
|250,00
|Brentford
|250,00
|Leeds Utd.
|500,00
|Fulham
|500,00
|Crystal Palace
|500,00
|Nottingham Forest
|500,00
|Sunderland
|750,00
|Coventry City
|2 000,00
|Ipswich Town
|2 000,00
|Hull City
|3 000,00
Kdo sestoupí z Premier League? Těžký boj noviců
Nováčci anglické ligy to mají vždy těžké a často se po jedné sezoně vracejí zpět o soutěž níž. Hlavními kandidáty na sestup jsou Hull, Ipswich a Coventry. Hull dokonce odborníci ze sázkové kanceláře Fortuna pasují do nelichotivé role téměř jistého odpadlíka. Vzepře se outsider?
|Tým
|Kurz
|Hull
|1,20
|Ipswich
|1,65
|Coventry
|1,65
|Sunderland
|4,00
|Fulham
|6,50
|Crystal Palace
|7,00
|Leeds
|7,00
|Nottingham
|9,00
|Brentford
|9,00
|Everton
|10,00
|Bournemouth
|10,00
|Newcastle
|10,00
|Man. City
|13,00
|Brighton
|26,00
|Tottenham
|50,00
|Aston Villa
|65,00
|Chelsea
|65,00
|Liverpool
|500,00
|Man. United
|500,00
|Arsenal
|500,00
Kdo bude nejlepším střelcem? Viking a ti druzí
Favorit je jasný. Na Erlinga Haalanda si můžete vsadit v kurzu 1,66. Norský superman se příliš často nezadrhává, tip však může zhatit i zranění. Za elitním útočníkem Manchesteru City následuje forvard Liverpoolu Alexander Isak, který má pěkný kurz 9,9.
|Hráč
|Kurz
|Erling Haaland (Manchester City)
|1,66
|Alexander Isak (Liverpool)
|9,90
|Igor Thiago (Brentford)
|12,00
|João Pedro (Chelsea)
|15,50
|Ollie Watkins (Aston Villa)
|16,00
|Viktor Gyökeres (Arsenal)
|21,00
|Benjamin Šeško (Manchester United)
|26,00
|Cole Palmer (Chelsea)
|33,00
|Antoine Semenyo( Manchester City)
|33,00
|Kai Havertz (Arsenal)
|34,00
Nejlepší nahrávač: Obhajuje Bruno Fernandes
Oblíbenec hráčů Fantasy EPL Bruno Fernandes loni zaznamenal rekordních 21 asistencí a stal se nejlepším nahrávačem soutěže. A bookmakeři mu věří i před letošní sezonou. Slušné šance má podle odborných odhadů i Rayan Cherki.
|Hráč
|Kurz
|Bruno Fernandes (Manchester United)
|2,75
|Rayan Cherki (Manchester City)
|4,50
|Bukayo Saka (Arsenal)
|11,00
|Cole Palmer (Chelsea)
|11,00
|Dominik Szoboszlai (Liverpool)
|13,00
|Christos Tzolis (Arsenal)
|15,00
|Florian Wirtz (Liverpool)
|15,00
|Jeremy Doku (Manchester City)
|19,00
|Martin Ødegaard (Arsenal)
|19,00
|James Maddison (Tottenham)
|26,00
|James Garner (Everton)
|26,00
|Morgan Rogers (Aston Villa)
|26,00
|Phil Foden (Manchester City)
|26,00
|Adam Wharton (Crystal Palace)
|26,00
|Pedro Neto (Chelsea)
|26,00
|Elliot Anderson (Manchester City)
|26,00
Kdo vychytá nejvíce nul? Raya, Donnarumma?
Golden Glove je oficiální individuální ocenění pro brankáře s nejvyšším počtem čistých kont v sezoně. Pokud mají dva nebo více gólmanů stejný nejvyšší počet čistých kont, o cenu se podělí.
V sezoně 2025/26 ji získal David Raya z Arsenalu, který měl 19 vychytaných nul.
|Hráč
|Kurz
|David Raya (Arsenal)
|2,10
|Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
|3,00
|Alisson Becker (Liverpool)
|4,50
|Senne Lammens (Manchester United)
|13,00
|Robert Sánchez (Chelsea)
|15,00
|Emiliano Martínez (Aston Villa)
|17,00
Nabídka dlouhodobých sázek na Premier League je ještě mnohem širší. Vsadit si můžete i na tyto příležitosti:
- Nejlepšího střelce jednotlivých klubů
- Zda vybraný tým skončí v horní či dolní polovině tabulky
- Umístění týmu do druhého, čtvrtého, pátého a šestého místa
- Kdo z vybrané dvojice týmů skončí lépe
- Nechybí ani speciální sázka na lídra Premier League na Štědrý den.
O tom, zda se předsezonní prognózy naplní, začnou rozhodovat už první kola Premier League. Startuje se dnes večer ve 21:00.
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Arsenal - Coventry v TV: Kde sledovat 1. kolo Premier League živě a kurzy