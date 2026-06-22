Skupina G: vede Egypt, Belgie se trápí
Druhé zápasy skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2026 zatím nerozhodly o postupujících do play-off. Šanci totiž mají ještě všechny čtyři reprezentace.
Nejepší výchozí pozici má Egypt, který si jako jediný zatím dokázal připsat 3 body, když porazil Nový Zéland (3:1). Ten je na tom nejhůře, i tak ale ještě může projít dále – potřebuje k tomu ale kromě svých třech bodů pomoc právě svého přemožitele a jeho výhru s Íránem.
Zklamáním jsou zatím výkony Belgičanů – po dvou remízách musí nutně v posledním zápase naplno bodovat. Stejné ambice mají i nyní druzí Íránci.
Postoupit se ale dá i ze třetího místa, stačí skončit v pořadí třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Egypt
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|Írán
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3.
|Belgie
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4.
|Nový Zéland
|0
|1
|1
|3:5
|1
Ve skupině G zbývá odehrát
- Egypt vs. Írán (27. 6. od 5:00)
- Nový Zéland vs. Belgie (27. 6. od 5:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny G v play-off?
Podle pavouku play-off k MS už nyní víme, že týmy této skupiny narazí na následující soupeře:
- vítězný tým skupiny G čeká třetí tým ze skupin A, E, H, I, nebo J
- druhý tým skupiny G jde na druhý tým skupiny D (Austrálie, nebo Paraguay)
- třetí tým skupiny G půjde v případě úspěšné kvalifikace na vítěze skupin I, nebo B