Skupina F: vede Nizozemsko, končí Tunisko
Druhé odehrané zápasy ve skupině F na Mistrovství světa ve fotbale 2026 o postupujících zatím nerozhodly.
Po úvodní remíze Nizozemců s Japonci (2:2) a kanonádě Švédů proti Tunisku (5:1) si mohli postup zajistit právě seveřané, od Nizozemska ale dostali pět branek (1:5) a pokazili si skóre. Navíc jsou až třetí, protože Japonsko jednoznačně porazilo Tunisko (4:0).
To znamená, že africký tým už je jednoznačně ze hry, šanci na dvě přímá postupová místa ale žijí pro všechny zbývající týmy.
Nejlepší pozici má Nizozemsko, o přímý postup si to rozdají Japonci a Švédové. Vítěz bere vše, postoupit se ale dá i ze třetího místa – stačí být v pořadí třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Nizozemsko
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2.
|Japonsko
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3.
|Švédsko
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|Tunisko
|0
|0
|2
|1:9
|0
Ve skupině F zbývá odehrát
- Japonsko vs. Švédsko (26. 6. od 1:00)
- Tunisko vs. Nizozemsko (26. 6. od 1:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny F v play-off?
Podle pavouku play-off pro MS už je jasné, s kým se týmy utkají:
- vítěze skupiny F čeká druhý tým skupiny C (Brazílie, Maroko, nebo Skotsko)
- druhý tým skupiny F jde na vítěze skupiny C
- třetí tým skupiny F půjde v případě úspěšné kvalifikace buď na Německo, USA, Mexiko, nebo vítěze skupin I nebo B