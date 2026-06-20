Skupina D: vítězí USA, ve hře Austrálie a Paraguay
Po druhých odehraných utkáních už je jasné, že skupinu D na Mistrovství světa ve fotbale 2026 vyhraje domácí USA. Po Paraguayi totiž porazila i Austrálii.
Možná trochu překvapivě už nemá o co hrát Turecko, kterému se ve dvou duelech nepodařilo dát ani gól a poslední místo už v tabulce neopustí.
O přímý postup si to mezi sebou rozdají Austrálie s Paraguayí – vítěz jde do play-off, remíza stačí díky lepšímu skóre Australanům.
Projít dále může nakonec i třetí celek v tabulce, musí však skončit v pořadí třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|USA
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|Austrálie
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|Paraguay
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|Turecko
|0
|0
|2
|0:3
|0
Ve skupině D zbývá odehrát:
- Paraguay vs. Austrálie (26. 6. od 4:00)
- Turecko vs. USA (26. 6. od 4:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny D v play-off?
Pavouk pro play-off MS už je jasný, podívejte se na potencionální soupeře:
- USA čeká třetí tým ze skupin B, E, F, I, nebo J
- druhý tým skupiny D jde na druhý tým skupiny G (Nový Zéland, Írán, Belgie, nebo Egypt)
- třetí tým skupiny D půjde v případě úspěšné kvalifikace buď na vítěze skupin E, I, nebo K