Skupina B: Kanada a Švýcarsko míří za postupem
Po úvodních překvapivých remízách ve skupině B na Mistrovství světa ve fotbale 2026 bylo vše otevřené, druhé zápasy ale výrazně přiblížily vítěze k postupu.
Švýcaři totiž porazili Bosnu a Hercegovinu vysoko 4:1, Kanada pak deklasovala Katar bez dvou vyloučených hráčů ještě výrazněji (6:0).
Právě Kanaďané a Švýcaři tak mají po 4 bodech, jistotu postupu jim dá v nadcházejícím vzájemném zápase remíza.
Bosna s Katarem si to pravděpodobně rozdají o třetí místo v tabulce, což také může nakonec stačit na play-off – v tabulce třetích týmů je ale nutné skončit do 8. místa z celkových 12 celků. Přímý postup z první či druhé příčky už je pro tyto týmy téměř vyloučen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3.
|Bosna a H.
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4.
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Ve skupině B zbývá odehrát:
- Bosna a Hercegovina vs. Katar (24. 6. od 21:00)
- Švýcarsko vs. Kanada (24. 6. od 21:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy ze skupiny B v play-off?
Už nyní je jasné, jak vypadá pavouk play-off a tím i potenciální soupeři pro reprezentace ve skupině B:
- vítěz skupiny B se utká s některým ze 3. týmů skupin E, F, G, I nebo J
- druhý tým skupiny B jde na druhý tým skupiny A (teoreticky i český tým)
- třetí tým skupiny B půjde v případě úspěšné kvalifikace buď na vítěze skupiny E, nebo vítěze skupiny D (USA)