Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Portugalsko – Uzbekistán v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Kamil Jurek
  12:49

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou Kongo. | foto: Reuters

Portugalci potřebují zabrat. Na MS ve fotbale 2026 je po nečekané ztrátě s DR Kongo čeká Uzbekistán. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat.
Portugalsko 1,17 remíza 8,9
Uzbekistán 19,49

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat zápas Portugalsko vs. Uzbekistán na MS 2026?

Ve skupině K dojde na další duel, favoruzované Portugalsko totiž čeká Uzbekistán. Hraje se v úterý 23. června od 19:00, zápas lze sledovat na Nova Action. Dostupný je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:úterý 23. června 2026 od 19:00
Dějiště:NRG Stadium, Houston, USA
Rozhodčí:Jalal Jayed (Maroko)
TV přenos:Nova Action

Portugalci i s Ronaldem na úvod jen remizovali

Zatímco ostatní hvězdní fotbalisté sbírají na MS góly, Cristianu Ronaldovi se úvodní zápas vůbec v reprezentačních barvách nevydařil.

Portugalsko se sice ujalo rychlého vedení díky Nevesovi, DR Kongo ale těsně před poločasem srovnalo. Nakonec mohlo i vyhrát, na remízovém stavu se však už nic nezměnilo.

Před druhým duelem jsou Portugalci pod velkým tlakem, proti Uzbekistánu jsou ještě výraznějšími favority. Hrát už by měl obránce Rúben Dias.

Portugalsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Portugalska

Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Vitihna – Silva, Ronaldo, Neto

Zápasy Portugalska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
17. 6.Portugalsko – DR Kongo1:1

Abbosbek Fajzullajev slaví první uzbecký gól na mistrovství světa.

Uzbekistán v prvním duelu podlehl Kolumbii

První zápas Uzbekistánu na MS nedopadl příliš dobře. Tým vedený známým a zkušeným Fabiem Cannavarem sice má stále šanci na postup, dnes to ale bude mít znovu těžké.

V zápase proti Kolumbii čekali fanoušci na gól až do 40. minuty, kdy se trefil Munoz. Fayzullaev sice ve druhé půli dokázal srovnat, za pět minut už ale znovu vedl favorit díky Diazovi. V nastaveném čase přidal ještě třetí branku Campaz.

Předpokládaná sestava Uzbekistánu

Yusupov – Nasrullaev, Urozov, Abdullaev, Khusakov, Alizhonov – Urunov, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev – Shomurodov

Zápasy Uzbekistánu na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
18. 6.Uzbekistán – Kolumbie1:3

Vzájemné zápasy Portugalsko vs. Uzbekistán

Tyto týmy se zatím nikdy nepotkaly, na Mistrovství světa tedy uvidíme premiérové střetnutí.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Synot Tip registrace 2026: Krok za krokem, ověření Bank ID a bonusy

JAK TO DOPADNE? Sázkaři sledují v Las Vegas výsledky druhého kola play-off...

Synot Tip registrace je možná snadno z pohodlí domova: proces vyřídíte online včetně ověření přes Bank ID, případně můžete využít i síť kamenných poboček a terminálů. Založení účtu zabere jen několik...

23. června 2026

Sázky zdarma u sázkových kanceláří: Dá se vsadit bez rizika?

Ilustrační snímek

Při kurzovém sázení se můžeme setkat s pojmy jako sázka zdarma (free bet) nebo bez rizika. U sázkových kanceláří je lze získat za dokončení registrace, někdy ale také s nutností vkladu. V tomto...

23. června 2026  13:31

WTA Bad Homburg 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Německý tenisový turnaj žen v Bad Homburgu slouží jako závěrečná příprava před grandslamovým Wimbledonem. Letošní ročník probíhá od 20. do 27. června 2026 na otevřených travnatých dvorcích. V akci...

23. června 2026  12:52

Portugalsko – Uzbekistán v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Portugalci potřebují zabrat. Na MS ve fotbale 2026 je po nečekané ztrátě s DR Kongo čeká Uzbekistán. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat.

23. června 2026  12:49

Anglie - Ghana v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane slaví společně s fanoušky vítězství nad Chorvatskem.

Šlágrem druhého kola skupiny L na fotbalovém mistrovství světa je zápas Anglie - Ghana. Oba celky do turnaje vstoupily vítězně a úspěšnější z této dvojice si může zajistit postup do vyřazovací fáze....

23. června 2026  12:37

Kolumbie – DR Kongo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

James Rodríguez během utkání Kolumbie s Uzbekistánem.

Kolumbie si může na MS ve fotbale 2026 už po druhém kole zajistit postup ze skupiny. Porazí DR Kongo? Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

23. června 2026  12:28

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Čeští hokejbalisté se radují.

Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve...

23. června 2026  12:12

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...

23. června 2026  11:29

Panama - Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Chorvatský záložník Luka Modrič během zápasu s Anglií.

Druhé kolo základní skupiny L na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Panama - Chorvatsko. Utkání hostí kanadské Toronto. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách...

23. června 2026

SynotTip bonus za registraci 2026: 1 000 Kč se sázkou bez rizika

ilustrační snímek

Nabídka sázkové kanceláře SynotTip je unikátní. Noví sázkaři získají po registraci 500 Kč, mají nárok na sázku bez rizika za dalších 500 Kč a podle prvního vkladu si mohou přijít na 10 000 Kč. Pojďme...

23. června 2026

Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi

Linda Fruhvirtová v duelu s Barborou Krejčíkovou.

Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.

23. června 2026  8:02

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

23. června 2026  4:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.