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Kdy a kde sledovat zápas Portugalsko vs. Uzbekistán na MS 2026?
Ve skupině K dojde na další duel, favoruzované Portugalsko totiž čeká Uzbekistán. Hraje se v úterý 23. června od 19:00, zápas lze sledovat na Nova Action. Dostupný je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 23. června 2026 od 19:00
|Dějiště:
|NRG Stadium, Houston, USA
|Rozhodčí:
|Jalal Jayed (Maroko)
|TV přenos:
|Nova Action
Portugalci i s Ronaldem na úvod jen remizovali
Zatímco ostatní hvězdní fotbalisté sbírají na MS góly, Cristianu Ronaldovi se úvodní zápas vůbec v reprezentačních barvách nevydařil.
Portugalsko se sice ujalo rychlého vedení díky Nevesovi, DR Kongo ale těsně před poločasem srovnalo. Nakonec mohlo i vyhrát, na remízovém stavu se však už nic nezměnilo.
Před druhým duelem jsou Portugalci pod velkým tlakem, proti Uzbekistánu jsou ještě výraznějšími favority. Hrát už by měl obránce Rúben Dias.
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Portugalsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Portugalska
Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Vitihna – Silva, Ronaldo, Neto
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 6.
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
Uzbekistán v prvním duelu podlehl Kolumbii
První zápas Uzbekistánu na MS nedopadl příliš dobře. Tým vedený známým a zkušeným Fabiem Cannavarem sice má stále šanci na postup, dnes to ale bude mít znovu těžké.
V zápase proti Kolumbii čekali fanoušci na gól až do 40. minuty, kdy se trefil Munoz. Fayzullaev sice ve druhé půli dokázal srovnat, za pět minut už ale znovu vedl favorit díky Diazovi. V nastaveném čase přidal ještě třetí branku Campaz.
Předpokládaná sestava Uzbekistánu
Yusupov – Nasrullaev, Urozov, Abdullaev, Khusakov, Alizhonov – Urunov, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev – Shomurodov
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 6.
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
Vzájemné zápasy Portugalsko vs. Uzbekistán
Tyto týmy se zatím nikdy nepotkaly, na Mistrovství světa tedy uvidíme premiérové střetnutí.