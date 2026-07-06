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Portugalsko - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:12

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabízí jedno z nejočekávanějších utkání turnaje, pyrenejské derby Portugalsko - Španělsko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role mírného favorita španělskou reprezentaci. Úřadující mistři Evropy hrají na turnaji ve skvělé formě. Portugalsko naproti tomu hledá ideální ofenzivní rytmus, ačkoliv disponuje kádrem plným hvězdných jmen. Vedle klasických sázek na postup a počet branek bude k dispozici i široká nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.

Portugalsko 4,24 remíza 3,65
Španělsko 1,96

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Sledujte zápas Portugalsko – Španělsko živě v TV

Ostře sledovaná osmifinálová bitva se odehraje v pondělí 6. července 2026 od 21:00 SELČ. Dějištěm prestižního derby je obrovský AT&T Stadium (Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 6. července 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: AT&T Stadium (Dallas Stadium), Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)

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Portugalsko přežilo drama s Chorvatskem

Portugalci ve skupině K sice rozdrtili Uzbekistán 5:0, ale jinak uhráli jen dvě remízy (1:1 s DR Kongo a 0:0 s Kolumbií). V šestnáctifinále pak přežili infarktový závěr proti Chorvatsku. Soupeři nejprve sebrala vyrovnávací gól v samém závěru inovativní technologie, která odhalila teč v ofsajdovém postavení, a následně v 94. minutě rozhodl o portugalské výhře 2:1 střídající útočník Gonçalo Ramos.

Velkým tématem je jednačtyřicetiletý kapitán Cristiano Ronaldo. Novináři i fanoušci často spekulují o jeho přínosu pro tým.

Předpokládaná sestava Portugalska

Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Leão – Ronaldo

Poslední odehrané zápasy Portugalska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
3. července Portugalsko – Chorvatsko2:1Šestnáctifinále
28. června Kolumbie – Portugalsko0:0Základní skupina K
23. června Portugalsko – Uzbekistán5:0Základní skupina K

Španělsko drží neprůstřelnost, táhne ho Oyarzabal

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Španělsko si po vítězství ve skupině H, kde hrálo s Kapverdami (0:0), Saúdskou Arábií (4:0) a Uruguayí (1:0), nastoupilo v šestnáctifinále proti Rakousku a soupeře porazilo 3:0. Na mistrovství světa v Severní Americe ještě neinkasovalo jediný gól. Brankář Unai Simón navíc překonal 36 let starý rekord Waltera Zengy v počtu po sobě jdoucích minut bez obdržené branky na MS (aktuálně 519 minut).

Obrana funguje bezchybně, v útoku září Mikel Oyarzabal. Forvard Realu Sociedad nahradil na hrotu Álvara Moratu a na turnaji nasázel už čtyři góly, včetně dvou do sítě Rakouska. Celkově si v národním dresu drží parádní bilanci 17 gólů v posledních 16 startech.

Předpokládaná sestava Španělska

Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Poslední odehrané zápasy Španělska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
2. července Španělsko – Rakousko3:0Šestnáctifinále
27. června Uruguay – Španělsko0:1Základní skupina H
21. června Španělsko – Saúdská Arábie4:0Základní skupina H

Vzájemné zápasy

Celkově se tito soupeři potkali už třiačtyřicetkrát, přičemž z historického hlediska má drtivou převahu Španělsko (Portugalsko vyhrálo jen 7 duelů). Jejich zatím poslední měření sil se událo ve finále Ligy národů v červnu 2025, napínavý zápas skončil po prodloužení 2:2 a z trofeje se po penaltovém rozstřelu radovali Portugalci, pro které to byla první výhra nad rivalem od roku 2010.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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