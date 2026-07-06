Portugalsko - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role mírného favorita španělskou reprezentaci. Úřadující mistři Evropy hrají na turnaji ve skvělé formě. Portugalsko naproti tomu hledá ideální ofenzivní rytmus, ačkoliv disponuje kádrem plným hvězdných jmen. Vedle klasických sázek na postup a počet branek bude k dispozici i široká nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.
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Sledujte zápas Portugalsko – Španělsko živě v TV
Ostře sledovaná osmifinálová bitva se odehraje v pondělí 6. července 2026 od 21:00 SELČ. Dějištěm prestižního derby je obrovský AT&T Stadium (Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 6. července 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: AT&T Stadium (Dallas Stadium), Arlington, Texas, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)
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Portugalsko přežilo drama s Chorvatskem
Portugalci ve skupině K sice rozdrtili Uzbekistán 5:0, ale jinak uhráli jen dvě remízy (1:1 s DR Kongo a 0:0 s Kolumbií). V šestnáctifinále pak přežili infarktový závěr proti Chorvatsku. Soupeři nejprve sebrala vyrovnávací gól v samém závěru inovativní technologie, která odhalila teč v ofsajdovém postavení, a následně v 94. minutě rozhodl o portugalské výhře 2:1 střídající útočník Gonçalo Ramos.
Velkým tématem je jednačtyřicetiletý kapitán Cristiano Ronaldo. Novináři i fanoušci často spekulují o jeho přínosu pro tým.
Předpokládaná sestava Portugalska
Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Leão – Ronaldo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|3. července
|Portugalsko – Chorvatsko
|2:1
|Šestnáctifinále
|28. června
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|Základní skupina K
|23. června
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|Základní skupina K
Španělsko drží neprůstřelnost, táhne ho Oyarzabal
Španělsko si po vítězství ve skupině H, kde hrálo s Kapverdami (0:0), Saúdskou Arábií (4:0) a Uruguayí (1:0), nastoupilo v šestnáctifinále proti Rakousku a soupeře porazilo 3:0. Na mistrovství světa v Severní Americe ještě neinkasovalo jediný gól. Brankář Unai Simón navíc překonal 36 let starý rekord Waltera Zengy v počtu po sobě jdoucích minut bez obdržené branky na MS (aktuálně 519 minut).
Obrana funguje bezchybně, v útoku září Mikel Oyarzabal. Forvard Realu Sociedad nahradil na hrotu Álvara Moratu a na turnaji nasázel už čtyři góly, včetně dvou do sítě Rakouska. Celkově si v národním dresu drží parádní bilanci 17 gólů v posledních 16 startech.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|2. července
|Španělsko – Rakousko
|3:0
|Šestnáctifinále
|27. června
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|Základní skupina H
|21. června
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|Základní skupina H
Vzájemné zápasy
Celkově se tito soupeři potkali už třiačtyřicetkrát, přičemž z historického hlediska má drtivou převahu Španělsko (Portugalsko vyhrálo jen 7 duelů). Jejich zatím poslední měření sil se událo ve finále Ligy národů v červnu 2025, napínavý zápas skončil po prodloužení 2:2 a z trofeje se po penaltovém rozstřelu radovali Portugalci, pro které to byla první výhra nad rivalem od roku 2010.