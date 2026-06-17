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Portugalsko – DR Kongo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Kamil Jurek
  9:00
Portugalci zahajují skupinu K na Mistrovství světa ve fotbale 2026 zápasem proti Demokratické republice Kongo. Přečtěte si, kdo může nastoupit, jakou měly oba týmy přípravu a kde sledovat utkání živě.

Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo se navzájem objímají po vstřeleném gólu Turecku. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Portugalsko vs. DR Kongo na MS 2026?

Jeden z největších favoritů turnaje Portugalsko se na úvod střetne s DR Kongo, začít by se mělo ve středu 17. června od 19:00 našeho času. Hraje se na NRG Stadium v Houstonu a přímý přenos nabízí ČT sport. O utkání nepřijdete ani díky online textovému přenosu na iDNES.cz.

Datum:středa 17. června 2026 od 19:00
Dějiště:NRG Stadium, Houston, USA
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Portugalsko – DR Kongo na MS 2026

Asi není překvapením, že jsou Portugalci výraznými favority s kurzem jen okolo 1,30. Lákavější hodnoty jsou pak na remízu, případně překvapující triumf afrického celku. K dispozici je ale mnohem více doplňových sázkových příležitostí.

Portugalsko 1,32 remíza 5,8
Kongo DR 11,35

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Portugalsko chce s Ronaldem konečně vyhrát MS

Reprezentaci Portugalska se v minulosti dařilo na Euru, mistrovství světa je ale pro ně zatím „zakleté“, čtyři roky staré čtvrtfinále bylo nejlepším výsledkem od MS 2006. Vyjde to právě nyní, při posledním MS legendárního Cristiana Ronalda?

Cesta Portugalců na šampionát nebyla až tak snadná – o body je obrali Irové i Maďaři, nakonec to ale na přímý postup stačilo. Nestárnoucí Ronaldo přispěl pěti brankami.

Tým ale nestojí jen na CR7, trenér Roberto Martínez se může spolehnout na jména jako Rúben Dias, Bruno Fernandes nebo Bernardo Silva. Tato jména se podílela na poveděné přípravě, kde Portugalci ze čtyř duelů ani jeden neprohráli.

Předpokládaná sestava Portugalska

Costa – Mendes, Inacio, Dias, Cancelo – Neves, Fernandes, Vitinha – Neto, Ronaldo, Silva

Příprava Portugalska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
10. červnaPortugalsko – Nigérie2:1
6. červnaPortugalsko – Chile2:1
1. dubnaUSA – Portugalsko0:2
29. březnaMexiko – Portugalsko0:0

Chancel Mbemba z Demokratické republiky Kongo oslavuje trefu.

Demokratická republika Kongo zažije první MS

Hráči DR Kongo se na první účast pod svou vlajkou (v roce 1974 totiž hrál ještě Zair) pořádně nadřeli. V klasické kvalifikační skupině totiž skončili druzí za Senegalem, museli tak hrát ještě několik dalších utkání. Jasno bylo až na konci března po výhře nad Jamajkou.

Francouzský trenér Sébastien Desabre má k dispozici fotbalisty působící v mnoha evropských soutěžích – kapitánem je Chancel Mbemba z Lille, za zmínku stojí jména jako záložník Noah Sadiki (Sunderland) nebo útočník Cédric Bakambu z Realu Betis.

Od konce dlouhé kvalifikace stihlo DR Kongo odehrát jen dva přípravné zápasy, ve kterých remizovalo s Dánskem a prohrálo s Chile.

Předpokládaná sestava DR Kongo

Mpasi-Nzau – Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka, Sadiki, Mukau, Masuaku – Moutoussamy – Wissa, Bakambu

Příprava DR Kongo na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
9. červnaDR Kongo – Chile1:2
3. červnaDR Kongo – Dánsko0:0

Vzájemné zápasy Portugalsko vs. DR Kongo

Portugalsko a Demokratická republika Kongo se zatím nepotkaly v žádném vzájemném zápase, a to ani v rámci přípravy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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