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Portugalsko - Chorvatsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

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  8:00

Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo po remíze s Kolumbií. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší šlágr Portugalsko - Chorvatsko. Oba evropští giganti postoupili ze svých skupin ze druhých míst a nyní je čeká vzájemná bitva o osmifinále. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita Portugalsko. Chorvatsko je však známé svou odolností v turnajových vyřazovacích bojích. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.

Portugalsko 1,79 remíza 3,7
Chorvatsko 5,23

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Sledujte zápas Portugalsko - Chorvatsko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje v noci ze čtvrtka 2. července na pátek 3. července 2026 od 1:00 ráno SELČ. Dějištěm zápasu je Toronto Stadium (BMO Field) v kanadském Torontu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 1:00 (SELČ)
  • Dějiště: Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, Kanada
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Espen Eskas (Norsko)

Portugalsko: pevná obrana a nestárnoucí Ronaldo

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Portugalci prošli základní skupinou K bez porážky, ale jejich herní projev nebyl ideální. Po úvodní rozpačité remíze 1:1 s DR Kongo sice deklasovali Uzbekistán 5:0, v klíčovém zápase o první místo však po bezbrankové remíze 0:0 s Kolumbií brali kvůli horšímu skóre druhou příčku. Druhé místo jim navíc přisoudilo papírově těžší stranu pavouka, kde v případě postupu narazí na Španělsko. Portugalsko se může opřít o skvělou bilanci: neprohrálo již osm zápasů v řadě, přičemž během této série inkasovalo pouhé čtyři branky a hned čtyřikrát udrželo čisté konto.

Trenér Roberto Martínez v průběhu skupiny hodně rotoval sestavou, pro klíčové play-off by se však měl vrátit k osvědčeným jménům. Cristiano Ronaldo na turnaji skóroval už dvakrát a stal se historicky prvním fotbalistou, který dokázal skórovat na šesti různých světových šampionátech.

Předpokládaná sestava Portugalska

Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, João Neves – Neto, Fernandes, Félix – Ronaldo

Poslední odehrané zápasy Portugalska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
28. červnaKolumbie – Portugalsko0:0Základní skupina K
23. červnaPortugalsko – Uzbekistán5:0Základní skupina K
17. června Portugalsko – DR Kongo1:1Základní skupina K

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Chorvatsko: oporou je rekordman Modrič

Chorvatský národní tým potvrdil, že na velkých turnajích dokáže zabrat v pravý čas. Po úvodní divoké prohře 2:4 s Anglií se svěřenci Zlatka Daliće ocitli pod tlakem, ale následně zvládli klíčové duely: nejprve porazili Panamu 1:0 a postup ze druhého místa skupiny L stvrdili výhrou 2:1 nad Ghanou. Vítězný gól proti Ghaně zařídil v 83. minutě Nikola Vlašić poté, co mu asistoval legendární Luka Modrič. Ten se stal historicky nejstarším hráčem, který si kdy připsal asistenci na mistrovství světa.

Předpokládaná sestava Chorvatska

Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol – Sučić, Modrić, Kovačić – Baturina, Budimir, Perišić

Poslední odehrané zápasy Chorvatska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. červnaChorvatsko – Ghana2:1Základní skupina L
24. červnaPanama – Chorvatsko0:1Základní skupina L
17. červnaAnglie – Chorvatsko4:2Základní skupina L

Vzájemné zápasy

Historická bilance hovoří jasně ve prospěch jihoevropského celku. Z dosavadních 10 vzájemných střetnutí dokázalo Portugalsko zvítězit sedmkrát a v soutěžních zápasech vyhrálo pět z posledních šesti. Památné je zejména střetnutí v osmifinále Eura 2016, kde Portugalci udolali Chorvaty 1:0 v prodloužení a následně celý turnaj vyhráli. Zatím poslední vzájemný duel se odehrál v listopadu 2024 v rámci Ligy národů a skončil remízou 1:1.

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