Portugalsko - Chorvatsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita Portugalsko. Chorvatsko je však známé svou odolností v turnajových vyřazovacích bojích. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.
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Sledujte zápas Portugalsko - Chorvatsko živě v TV
Utkání vyřazovací fáze se odehraje v noci ze čtvrtka 2. července na pátek 3. července 2026 od 1:00 ráno SELČ. Dějištěm zápasu je Toronto Stadium (BMO Field) v kanadském Torontu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 1:00 (SELČ)
- Dějiště: Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, Kanada
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Espen Eskas (Norsko)
Portugalsko: pevná obrana a nestárnoucí Ronaldo
Portugalci prošli základní skupinou K bez porážky, ale jejich herní projev nebyl ideální. Po úvodní rozpačité remíze 1:1 s DR Kongo sice deklasovali Uzbekistán 5:0, v klíčovém zápase o první místo však po bezbrankové remíze 0:0 s Kolumbií brali kvůli horšímu skóre druhou příčku. Druhé místo jim navíc přisoudilo papírově těžší stranu pavouka, kde v případě postupu narazí na Španělsko. Portugalsko se může opřít o skvělou bilanci: neprohrálo již osm zápasů v řadě, přičemž během této série inkasovalo pouhé čtyři branky a hned čtyřikrát udrželo čisté konto.
Trenér Roberto Martínez v průběhu skupiny hodně rotoval sestavou, pro klíčové play-off by se však měl vrátit k osvědčeným jménům. Cristiano Ronaldo na turnaji skóroval už dvakrát a stal se historicky prvním fotbalistou, který dokázal skórovat na šesti různých světových šampionátech.
Předpokládaná sestava Portugalska
Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, João Neves – Neto, Fernandes, Félix – Ronaldo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|Základní skupina K
|23. června
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|Základní skupina K
|17. června
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|Základní skupina K
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Chorvatsko: oporou je rekordman Modrič
Chorvatský národní tým potvrdil, že na velkých turnajích dokáže zabrat v pravý čas. Po úvodní divoké prohře 2:4 s Anglií se svěřenci Zlatka Daliće ocitli pod tlakem, ale následně zvládli klíčové duely: nejprve porazili Panamu 1:0 a postup ze druhého místa skupiny L stvrdili výhrou 2:1 nad Ghanou. Vítězný gól proti Ghaně zařídil v 83. minutě Nikola Vlašić poté, co mu asistoval legendární Luka Modrič. Ten se stal historicky nejstarším hráčem, který si kdy připsal asistenci na mistrovství světa.
Předpokládaná sestava Chorvatska
Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol – Sučić, Modrić, Kovačić – Baturina, Budimir, Perišić
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Chorvatsko – Ghana
|2:1
|Základní skupina L
|24. června
|Panama – Chorvatsko
|0:1
|Základní skupina L
|17. června
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|Základní skupina L
Vzájemné zápasy
Historická bilance hovoří jasně ve prospěch jihoevropského celku. Z dosavadních 10 vzájemných střetnutí dokázalo Portugalsko zvítězit sedmkrát a v soutěžních zápasech vyhrálo pět z posledních šesti. Památné je zejména střetnutí v osmifinále Eura 2016, kde Portugalci udolali Chorvaty 1:0 v prodloužení a následně celý turnaj vyhráli. Zatím poslední vzájemný duel se odehrál v listopadu 2024 v rámci Ligy národů a skončil remízou 1:1.