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Pobřeží slonoviny - Norsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  6:01

Norský fotbalista Erling Haaland slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti Senegalu. | foto: AP

Vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 2026 má před sebou další atraktivní duel. Pobřeží slonoviny v něm vyzve Norsko. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, jaká je kurzová nabídka i pravděpodobné sestavy.

Sázkové kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip lehce favorizuje Norsko, a to i díky útočné síle, kterou na hrotu útoku představuje Erling Haaland. Kromě předzápasových sázek na postup či střelce gólů bude k dispozici i široká nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu utkání.

Pobřeží slonoviny 3,64 remíza 3,45
Norsko 2,2

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Sledujte zápas Pobřeží slonoviny – Norsko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje v úterý 30. června 2026 od 19:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Dallas Stadium v texaském Arlingtonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 30. června 2026 od 19:00 (SELČ)
  • Dějiště: Dallas Stadium, Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Jesús Valenzuela (Venezuela)

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Pobřeží slonoviny: co ukáže talent Diomande?

Svěřenci trenéra Emerseho Faého postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa vůbec poprvé ve své historii. Ve skupině E obsadili konečné druhé místo za Německem. Hráči Pobřeží slonoviny nejprve porazili Ekvádor 1:0, poté podlehli Německu 1:2, ale postup stvrdili výhrou 2:0 nad Curaçaem, o kterou se dvěma góly postaral Nicolas Pépé.

Velkou ofenzivní zbraní týmu je teprve devatenáctiletý Yan Diomande, jenž na turnaji zaznamenal už 10 klíčových přihrávek a zajímá se o něj Paris Saint-Germain. Trenéra Faého však trápí absence na pravém kraji obrany, kde laboruje se zraněním zadního stehenního svalu Wilfried Singo z Galatasaraye a jeho start je nejistý.

Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny

Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangaré, Kessié – Diallo, Y. Diomande, Pépé – Bonny

Poslední odehrané zápasy Pobřeží slonoviny na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. červnaCuraçao – Pobřeží slonoviny0:2Základní skupina E
20. června Německo – Pobřeží slonoviny2:1Základní skupina E
15. června Pobřeží slonoviny – Ekvádor1:0Základní skupina E

Norsko spoléhá na gólovou mašinu Haalanda, obranu má zranitelnou

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Norsko se na světovém šampionátu představuje po dlouhých 28 letech a ze skupiny I postoupilo z druhého místa za Francií. Hlavní postavou výběru trenéra Ståleho Solbakkena je hvězdný útočník Manchesteru City Erling Haaland. Ten na turnaji vstřelil už čtyři branky, když zaznamenal po dvou gólech při výhrách nad Irákem (4:1) a Senegalem (3:2). V posledním utkání skupiny proti Francii (1:4) nechal trenér Haalanda i kapitána Martina Ødegaarda odpočívat, aby pošetřili síly na play-off.

Největší slabinou Norska se zatím jeví defenziva, jelikož Norsko udrželo čisté konto v jediném z posledních 10 zápasů. Norský realizační tým navíc řeší zdravotní problémy pravého obránce Juliana Ryersona, kterého trápí zranění stehna.

Předpokládaná sestava Norska

Nyland – Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe –Ødegaard, Berg, Berge – Sørloth, Haaland, Nusa

Poslední odehrané zápasy Norska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. červnaNorsko – Francie1:4Základní skupina I
23. červnaNorsko – Senegal3:2Základní skupina I
17. června Irák – Norsko1:4Základní skupina I

Vzájemné zápasy

Pobřeží slonoviny a Norsko se dosud nikdy nestřetly v žádném soutěžním utkání ani v oficiálním mezinárodním přátelském zápase. Úterní duel tak bude vůbec prvním vzájemným měřením sil.

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