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Pobřeží slonoviny - Ekvádor v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  13:29
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují ve skupině E týmy Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, zajímavosti i předpokládané sestavy.

Fotbalisté Pobřeží Slonoviny slaví triumf v Africkém poháru. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor?

Podle oficiálního programu se střetnutí odehraje v pondělí 15. června 2026 od 1:00 ráno českého času (v zámoří se hraje v neděli v 19:00 místního času). Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field ve Philadelphii. Přímý přenos pro české fanoušky odvysílá stanice Nova Action, textový online přenos bude dostupný na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 15. června 2026 od 1:00 (SEČ)
  • Dějiště: Lincoln Financial Field, Philadelphia, USA
  • TV přenos:Nova Action
  • Hlavní rozhodčí: François Letexier (Francie)

Aktuální kurzy Pobřeží slonoviny - Ekvádor na MS 2026

Bookmakeři Synotu očekávají vyrovnanou bitvu, ve které jsou mírnými favority fotbalisté Ekvádoru. Kromě standardních sázek na výhru či remízu najdete v nabídce Synotu kurzy na počet branek, střelce i možnost LIVE sázek během utkání.

Nizozemsko 2,15 remíza 3,47
Japonsko 3,75

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Pobřeží slonoviny: návrat po po 12 letech, skvělá kvalifikace

Hráči Pobřeží slonoviny si zahrají na světovém šampionátu poprvé od roku 2014. Svěřenci trenéra Emerse Faého prošli africkou kvalifikací naprosto suverénně: v deseti zápasech neprohráli a jako jeden ze dvou týmů v Africe vůbec neinkasovali. Skvělé rozpoložení potvrdili v červnové generálce, kdy dokázali otočit nepříznivý vývoj a porazit Francii 2:1.

Tým se sice v úvodu musí obejít bez zraněného stopera AS Řím Evana N’Dicky, síla afrického výběru však leží v křídelních prostorech. Zde budou hrozbu pro soupeře znamenat Amad Diallo z Manchesteru United a Yan Diomande. V útoku pravděpodobně nastoupí Evann Guessand.

Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny

Y. Fofana – Doue, Agbadou, Kossounou, Konan – Kessie, Sangare, S. Fofana – Diallo, Guessand, Diomande

Letošní příprava Pobřeží slonoviny před MS
DatumZápasVýsledek
4. červnaFrancie – Pobřeží slonoviny1:2
31. březnaPobřeží slonoviny – Skotsko1:0
28. březnaPobřeží slonoviny – Jižní Korea4:0

Ekvádor: výborná defenziva i série bez prohry

Ekvádor pod vedením Sebastiána Beccaceceho disponuje jednou z nejstabilnějších obran na světě. V náročné jihoamerické kvalifikaci inkasoval pouhých 5 gólů v 18 zápasech, což bylo nejlepší číslo ze všech týmů. Ekvádor drží fantastickou sérii 19 soutěžních i přátelských utkání bez porážky, během nichž udrželi hned 13 čistých kont.

Zadní řady dirigují hvězdy z top evropských adres. Willian Pacho z PSG a Piero Hincapie z Arsenalu, které ze zálohy jistí neúnavný Moisés Caicedo z Chelsea. Jedinou vráskou na čele trenéra je zdravotní stav kapitána a nejlepšího střelce Ennera Valencii, který má drobné potíže, ale na klíčový zápas by měl být připraven.

Předpokládaná sestava Ekvádoru

Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan – Caicedo, Vite – Yeboah, Plata, Angulo – Valencia

Letošní příprava Pobřeží slonoviny před MS
DatumZápasVýsledek
27. březnaMaroko – Ekvádor1:1
31. květnaEkvádor – Saúdská Arábie2:1
7. červnaEkvádor – Guatemala3:0

Vzájemné zápasy Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor

Tým proti sobě nastoupí vůbec poprvé v historii. Zajímavostí je, že Pobřeží slonoviny na MS v minulosti s jihoamerickými soupeři třikrát prohrálo (s Argentinou, Brazílií i Kolumbií). Ekvádor má zase z minula negativní zkušenost s Afrikou, když na MS 2022 podlehl Senegalu 1:2.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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