Kdy a kde sledovat zápas Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor?
Podle oficiálního programu se střetnutí odehraje v pondělí 15. června 2026 od 1:00 ráno českého času (v zámoří se hraje v neděli v 19:00 místního času). Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field ve Philadelphii. Přímý přenos pro české fanoušky odvysílá stanice Nova Action, textový online přenos bude dostupný na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 15. června 2026 od 1:00 (SEČ)
- Dějiště: Lincoln Financial Field, Philadelphia, USA
- TV přenos:Nova Action
- Hlavní rozhodčí: François Letexier (Francie)
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Pobřeží slonoviny: návrat po po 12 letech, skvělá kvalifikace
Hráči Pobřeží slonoviny si zahrají na světovém šampionátu poprvé od roku 2014. Svěřenci trenéra Emerse Faého prošli africkou kvalifikací naprosto suverénně: v deseti zápasech neprohráli a jako jeden ze dvou týmů v Africe vůbec neinkasovali. Skvělé rozpoložení potvrdili v červnové generálce, kdy dokázali otočit nepříznivý vývoj a porazit Francii 2:1.
Tým se sice v úvodu musí obejít bez zraněného stopera AS Řím Evana N’Dicky, síla afrického výběru však leží v křídelních prostorech. Zde budou hrozbu pro soupeře znamenat Amad Diallo z Manchesteru United a Yan Diomande. V útoku pravděpodobně nastoupí Evann Guessand.
Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny
Y. Fofana – Doue, Agbadou, Kossounou, Konan – Kessie, Sangare, S. Fofana – Diallo, Guessand, Diomande
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|4. června
|Francie – Pobřeží slonoviny
|1:2
|31. března
|Pobřeží slonoviny – Skotsko
|1:0
|28. března
|Pobřeží slonoviny – Jižní Korea
|4:0
Ekvádor: výborná defenziva i série bez prohry
Ekvádor pod vedením Sebastiána Beccaceceho disponuje jednou z nejstabilnějších obran na světě. V náročné jihoamerické kvalifikaci inkasoval pouhých 5 gólů v 18 zápasech, což bylo nejlepší číslo ze všech týmů. Ekvádor drží fantastickou sérii 19 soutěžních i přátelských utkání bez porážky, během nichž udrželi hned 13 čistých kont.
Zadní řady dirigují hvězdy z top evropských adres. Willian Pacho z PSG a Piero Hincapie z Arsenalu, které ze zálohy jistí neúnavný Moisés Caicedo z Chelsea. Jedinou vráskou na čele trenéra je zdravotní stav kapitána a nejlepšího střelce Ennera Valencii, který má drobné potíže, ale na klíčový zápas by měl být připraven.
Předpokládaná sestava Ekvádoru
Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan – Caicedo, Vite – Yeboah, Plata, Angulo – Valencia
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. března
|Maroko – Ekvádor
|1:1
|31. května
|Ekvádor – Saúdská Arábie
|2:1
|7. června
|Ekvádor – Guatemala
|3:0
Vzájemné zápasy Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor
Tým proti sobě nastoupí vůbec poprvé v historii. Zajímavostí je, že Pobřeží slonoviny na MS v minulosti s jihoamerickými soupeři třikrát prohrálo (s Argentinou, Brazílií i Kolumbií). Ekvádor má zase z minula negativní zkušenost s Afrikou, když na MS 2022 podlehl Senegalu 1:2.