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Plzeň - Zlín v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  19:30

Zklamaný Lukáš Červ po zápase se Zbrojovkou Brno. | foto: Petr EretMAFRA

Sobotní program 4. kola Chance Ligy uzavře souboj Viktoria Plzeň - Zlín. Zápas se odehraje 15. srpna od 20:00. Oba celky vstoupily do sezóny špatně a potřebují zabrat. Západočeši mají po divoké remíze 5:5 v Teplicích na kontě jen dva body, Zlín je po třech porážkách na dně tabulky. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Plzeň - Zlín živě

Večerní duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 15. srpna 2026 od 20:00 CEST
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Hlavní rozhodčí: Marek Radina
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Plzeň – Zlín

💡 Tip:

V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.

I přes mizerný vstup do sezóny jsou domácí fotbalisté velkým favoritem. Sázková kancelář Synot Tip vypsala na výhru Viktorie Plzeň nízký kurz 1,24. Na případný triumf trápícího se Zlína si můžete vsadit ve vysokém kurzu 12,86 a nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 6,43.

Viktoria Plzeň 1,24 remíza 6,57
Zlín 12,3

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Viktoria Plzeň pod vedením trenéra Martina Hyského stále marně hledá herní pohodu. Po úvodní prohře s Libercem (1:3) a remíze s Brnem (1:1) v minulém kole v Teplicích absolvovala přestřelku, která skončila remízou 5:5. Plzeňská ofenziva se sice probudila, ale defenziva hoří – inkasovat devět branek ve třech ligových kolech je pro aspiranta na špici alarmující vizitka.

Zlín je na tom však ještě hůře. Svěřenci Bronislava Červenky jsou jediným týmem soutěže, který po třech kolech nezískal ani bod (porážky 0:1 s Baníkem, 1:3 na Spartě a 0:2 doma s Bohemians) a s jediným vstřeleným gólem se krčí na 16. místě. Ševci však na Plzeň umí zahrát - v minulé ligové sezóně dokázali Viktorii dvakrát porazit (1:0 v Plzni a 3:0 doma).

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
1. 3. 2026Zlín – Viktoria Plzeň3:0Chance Liga
28. 9. 2025Viktoria Plzeň – Zlín0:1Chance Liga
27. 2. 2025Viktoria Plzeň – Zlín4:1 prodl.MOL Cup
24. 4. 2024Viktoria Plzeň – Zlín3:0MOL Cup
24. 2. 2024Viktoria Plzeň – Zlín3:0Chance Liga

FC Viktoria Plzeň - FC Zlín:

  • Výkop: sobota 15. srpna, 20:00 (SELČ)
  • Rozhodčí: Marek Radina

Předpokládané sestavy:

  • Viktoria Plzeň: Wiegele – Prebsl, Špatil, Dweh, Doski – Hrošovský, Pirgić – Memić, Souaré, Kabongo – Vydra.
  • FC Zlín: Dostál – Fukala, Černín, Kolář, Kukučka – Nombil, Ulbrich – Appiah, Petruta, Kopečný – Poznar.

Absence:

  • Plzeň: Dávid Krčík (červená karta / trest), Václav Jemelka (zranění kolene).
  • Zlín: Jakub Jugas (přetržený křížový vaz).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Plzeň v nové ligové sezóně ještě nevyhrála a inkasuje velké množství branek, zatímco Zlín prohrál všechny tři úvodní zápasy Chance Ligy a trápí se v koncovce.

FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň5:5Chance Liga
1. 8. 2026Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Chance Liga
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Slovan Liberec1:3Chance Liga
14. 7. 2026Viktoria Plzeň – Žytomyr2:0Přípravný zápas
10. 7. 2026Viktoria Plzeň – Young Boys3:5Přípravný zápas
FC Zlín
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 19050:2Chance Liga
31. 7. 2026Sparta Praha – Zlín3:1Chance Liga
25. 7. 2026Zlín – Baník Ostrava0:1Chance Liga
18. 7. 2026Śląsk – Zlín3:1Přípravný zápas
15. 7. 2026Polonia V. – Zlín0:2Přípravný zápas

Program 4. kola Chance Ligy

Sobotní odpoledne nabídne hned trojici souběžně hraných utkání, do kterých zasáhne například i pražská Sparta proti Teplicím. Nedělní část pak nabídne další tři zápasy a kolo vyvrcholí atraktivním střetnutím Liberce se Slavií.

Program 4. kola Chance Ligy
ZápasTermín zápasu
Sparta - TepliceZítra 17:00
Slovácko - OlomoucZítra 17:00
Pardubice - BoleslavZítra 17:00
Plzeň - ZlínZítra 20:00
Baník - ArtisNe 16. 8. 15:00
Bohemians - JablonecNe 16. 8. 17:00
Liberec - SlaviaNe 16. 8. 20:00
Zbrojovka – Hradec Kr.St 2. 9. 18:00
Tabulka po 3. kole Chance Ligy
PoziceKlubZVRPG+G-GRB
1.Slavia330011299
2.Jablonec33005149
3.Boleslav32108447
4.Teplice32109637
5.Hradec Králové32104227
6.Liberec32014226
7.Brno31114314
8.Olomouc31115504
9.Bohemians31113304
10.Sparta310246-23
11.Baník310226-43
12.Plzeň302179-22
13.Artis301247-31
14.Slovácko301227-51
15.Pardubice300326-40
16.Zlín300316-50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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