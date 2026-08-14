Kde sledovat zápas Plzeň - Zlín živě
Večerní duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 15. srpna 2026 od 20:00 CEST
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Hlavní rozhodčí: Marek Radina
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Plzeň – Zlín
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V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.
I přes mizerný vstup do sezóny jsou domácí fotbalisté velkým favoritem. Sázková kancelář Synot Tip vypsala na výhru Viktorie Plzeň nízký kurz 1,24. Na případný triumf trápícího se Zlína si můžete vsadit ve vysokém kurzu 12,86 a nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 6,43.
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Viktoria Plzeň pod vedením trenéra Martina Hyského stále marně hledá herní pohodu. Po úvodní prohře s Libercem (1:3) a remíze s Brnem (1:1) v minulém kole v Teplicích absolvovala přestřelku, která skončila remízou 5:5. Plzeňská ofenziva se sice probudila, ale defenziva hoří – inkasovat devět branek ve třech ligových kolech je pro aspiranta na špici alarmující vizitka.
Zlín je na tom však ještě hůře. Svěřenci Bronislava Červenky jsou jediným týmem soutěže, který po třech kolech nezískal ani bod (porážky 0:1 s Baníkem, 1:3 na Spartě a 0:2 doma s Bohemians) a s jediným vstřeleným gólem se krčí na 16. místě. Ševci však na Plzeň umí zahrát - v minulé ligové sezóně dokázali Viktorii dvakrát porazit (1:0 v Plzni a 3:0 doma).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|1. 3. 2026
|Zlín – Viktoria Plzeň
|3:0
|Chance Liga
|28. 9. 2025
|Viktoria Plzeň – Zlín
|0:1
|Chance Liga
|27. 2. 2025
|Viktoria Plzeň – Zlín
|4:1 prodl.
|MOL Cup
|24. 4. 2024
|Viktoria Plzeň – Zlín
|3:0
|MOL Cup
|24. 2. 2024
|Viktoria Plzeň – Zlín
|3:0
|Chance Liga
FC Viktoria Plzeň - FC Zlín:
Předpokládané sestavy:
Absence:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Plzeň v nové ligové sezóně ještě nevyhrála a inkasuje velké množství branek, zatímco Zlín prohrál všechny tři úvodní zápasy Chance Ligy a trápí se v koncovce.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|Chance Liga
|1. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|1:3
|Chance Liga
|14. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Žytomyr
|2:0
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Young Boys
|3:5
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 8. 2026
|Zlín – Bohemians 1905
|0:2
|Chance Liga
|31. 7. 2026
|Sparta Praha – Zlín
|3:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Zlín – Baník Ostrava
|0:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Śląsk – Zlín
|3:1
|Přípravný zápas
|15. 7. 2026
|Polonia V. – Zlín
|0:2
|Přípravný zápas
Program 4. kola Chance Ligy
Sobotní odpoledne nabídne hned trojici souběžně hraných utkání, do kterých zasáhne například i pražská Sparta proti Teplicím. Nedělní část pak nabídne další tři zápasy a kolo vyvrcholí atraktivním střetnutím Liberce se Slavií.
|Zápas
|Termín zápasu
|Sparta - Teplice
|Zítra 17:00
|Slovácko - Olomouc
|Zítra 17:00
|Pardubice - Boleslav
|Zítra 17:00
|Plzeň - Zlín
|Zítra 20:00
|Baník - Artis
|Ne 16. 8. 15:00
|Bohemians - Jablonec
|Ne 16. 8. 17:00
|Liberec - Slavia
|Ne 16. 8. 20:00
|Zbrojovka – Hradec Kr.
|St 2. 9. 18:00
|Pozice
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|G+
|G-
|GR
|B
|1.
|Slavia
|3
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|9
|2.
|Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|9
|3.
|Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|4
|7
|4.
|Teplice
|3
|2
|1
|0
|9
|6
|3
|7
|5.
|Hradec Králové
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|6.
|Liberec
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|7.
|Brno
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|8.
|Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|9.
|Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|10.
|Sparta
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|11.
|Baník
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|-4
|3
|12.
|Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7
|9
|-2
|2
|13.
|Artis
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
|14.
|Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|15.
|Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|16.
|Zlín
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0