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Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy, kurzy a statistiky

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  10:32

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Plzně přivítají ve šlágru 14. kola Chance Ligy pražskou Spartu. Domácí se mohou pochlubit druhým nejproduktivnějším útokem soutěže, poslední dva vzájemné zápasy však skončily bez branek. Kdo uspěje v Doosan Areně? Podívejte se na statistiky, aktuální formu obou týmů, sázkové kurzy a vzájemnou bilanci.
Viktoria Plzeň 2,48 remíza 3,68
Sparta Praha 2,67

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Základní informace o zápasu
ZápasViktoria Plzeň – Sparta Praha
SoutěžChance Liga, 14. kolo
DatumNeděle 8. listopadu 2026
Čas18:00
StadionDoosan Arena, Plzeň
TV přenosOneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
StreamBetano
Online přenosPlzeň – Sparta na iDNES.cz

Plzeň: produktivní útok, mezery v obraně

Plzeň má po třinácti kolech na kontě 28 vstřelených branek, což představuje průměr 2,15 gólu na zápas a druhý nejlepší útok Chance Ligy. Viktoria půjde do utkání se Spartou po třech výhrách. Po pohárovém vítězství 6:1 v Jihlavě rozstřílela v lize Ostravu 4:0 a v Evropské lize získala první tři body po triumfu 1:0 na hřišti norského Lilleströmu.

Plzeň inkasovala už 21 gólů, tedy 1,62 na utkání. V posledních deseti soutěžních zápasech navíc pokaždé padly alespoň tři branky. Přesto se Západočeši v domácím prostředí výsledkově trápí, když z jedenácti soutěžních utkání v Doosan Areně vyhráli pouze čtyři.

Poslední zápasy Viktorie Plzeň
DatumZápasSoutěžVýsledek
5.11. 2026Lilleström – PlzeňEvropská liga0:1
1. 11. 2026Baník Ostrava – Viktoria Plzeň 0:4Chance Liga0:4
28. 10. 2026Vysočina Jihlava – Viktoria Plzeň 1:6MOL Cup1:6
25. 10. 2026Viktoria Plzeň – Pardubice 1:2Chance Liga1:2
22. 10. 2026Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2Evropská liga1:2
18. 10. 2026Jablonec – Viktoria Plzeň 2:3Chance Liga2:3

Sparta: jedna výhra z posledních šesti zápasů

Sparta drží v Chance Lize pětizápasovou sérii bez porážky, její ofenziva však v posledních týdnech ztrácí produktivitu. Letenští vyšli střelecky naprázdno ve třech z posledních pěti soutěžních utkání. Po prohře 0:1 s Olympiakosem a pohárové porážce 0:2 s Ostravou remizovali 0:0 na hřišti Bohemians. Ve čtvrtek pak po nadějném úvodu nestačili v Evropské lize na Bournemouth 1:3.

Predikce utkání Plzeň - Sparta ve 14. kole Chance Ligy.

V ligové tabulce patří Spartě čtvrté místo s 23 body. Defenziva inkasuje v průměru jedinou branku na zápas, zatímco útok má bilanci 1,92 gólu. Pražané dominují v držení míče (61 %) a soupeře pravidelně dostávají pod tlak. Průměrně vysílají 6,4 střely na branku a zahrávají více než sedm rohových kopů na utkání.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasSoutěžVýsledek
5.11. 2026Sparta – Bournemouth Evropská liga1:3
1. 11. 2026Bohemians – Sparta Chance Liga0:0
28. 10. 2026Sparta – Baník Ostrava MOL Cup0:2
25. 10. 2026Sparta – Slovácko Chance Liga5:1
22. 10. 2026Olympiakos – SpartaEvropská liga1:0
18. 10. 2026Baník Ostrava – Sparta Chance Liga0:0

Statistiky Plzeň – Sparta

StatistikaViktoria PlzeňSparta Praha
Pořadí v lize10.4.
Body1923
Vstřelené góly / zápas2,151,92
Inkasované góly / zápas1,621,00
Střely na branku / zápas4,66,4
Držení míče55 %61 %
Žluté karty / zápas1,82,0

Plzeň má vyšší gólový průměr, Sparta naopak výrazně lepší obranná čísla. Zajímavý je také rozdíl ve střelecké efektivitě. Zatímco Viktoria v posledních osmi ligových zápasech proměnila téměř 46 % střel na branku, Sparta dosahuje v sezoně přibližně 30% úspěšnosti.

🔥Tip: Plzeň – sázka bez remízy (kurz 1,81)

Plzeň se může opřít o výbornou domácí bilanci proti Spartě, která na západě Čech vyhrála jediný z posledních 18 vzájemných zápasů. Pražané navíc v poslední době střelecky tápou. Sázka bez remízy zajímavou pojistku v podobě vrácení vkladu.

Vzájemné zápasy Plzně a Sparty

Poslední dva ligové souboje Plzně se Spartou skončily bezbrankovou remízou. V Doosan Areně se tak při vzájemném ligovém utkání čeká na gól od dubna 2025, kdy domácí zvítězili 2:0. Z posledních pěti soutěžních střetnutí skončily čtyři s maximálně dvěma vstřelenými brankami.

DatumZápas
12. 5. 2026Sparta – Plzeň 0:0
22. 2. 2026Plzeň – Sparta 0:0
20. 9. 2025Sparta – Plzeň 2:1
27. 4. 2025Plzeň – Sparta 2:0
23. 4. 2025Sparta – Plzeň 1:0

Program 14. kola Chance Ligy

Program 14. kola Chance Ligy odstartuje v sobotu čtveřice zápasů. Liberec přivítá Bohemians, Hradec Králové se utká s Olomoucí a Zlín čeká souboj se Slováckem. Sobotní program uzavře duel Zbrojovky Brno s Baníkem Ostrava. V neděli se představí Teplice proti Pardubicím, Slavia přivítá Artis Brno a Jablonec změří síly s Mladou Boleslaví. Vrcholem celého kola bude nedělní šlágr mezi Plzní a Spartou, který začne v 18:00.

Chance Liga – 14. kolo (7.–8. listopadu 2026)
DatumZápasČas
7. 11. 2026Liberec – Bohemians15:00
7. 11. 2026Hradec Králové – Olomouc15:00
7. 11. 2026Zlín – Slovácko15:00
7. 11. 2026Zbrojovka Brno – Ostrava18:00
8. 11. 2026Teplice – Pardubice13:00
8. 11. 2026Slavia – Artis Brno15:00
8. 11. 2026Jablonec – Mladá Boleslav15:00
8. 11. 2026Plzeň – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha1394032:731
2.Mladá Boleslav1373322:1524
3.Sigma Olomouc1373322:1524
4.Sparta Praha1372425:1323
5.Slovan Liberec1272315:823
6.Teplice1363421:1821
7.Bohemians1355315:1420
8.Jablonec1362516:1820
9.Zbrojovka Brno1362516:1920
10.Viktoria Plzeň1354428:2119
11.Hradec Králové1343612:1815
12.Pardubice1342715:1914
13.Baník Ostrava123277:2211
14.Artis Brno1324714:2410
15.Slovácko1314812:267
16.Zlín13031011:263
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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