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|Zápas
|Viktoria Plzeň – Sparta Praha
|Soutěž
|Chance Liga, 14. kolo
|Datum
|Neděle 8. listopadu 2026
|Čas
|18:00
|Stadion
|Doosan Arena, Plzeň
|TV přenos
|Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
|Stream
|Betano
|Online přenos
|Plzeň – Sparta na iDNES.cz
Plzeň: produktivní útok, mezery v obraně
Plzeň má po třinácti kolech na kontě 28 vstřelených branek, což představuje průměr 2,15 gólu na zápas a druhý nejlepší útok Chance Ligy. Viktoria půjde do utkání se Spartou po třech výhrách. Po pohárovém vítězství 6:1 v Jihlavě rozstřílela v lize Ostravu 4:0 a v Evropské lize získala první tři body po triumfu 1:0 na hřišti norského Lilleströmu.
Plzeň inkasovala už 21 gólů, tedy 1,62 na utkání. V posledních deseti soutěžních zápasech navíc pokaždé padly alespoň tři branky. Přesto se Západočeši v domácím prostředí výsledkově trápí, když z jedenácti soutěžních utkání v Doosan Areně vyhráli pouze čtyři.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|5.11. 2026
|Lilleström – Plzeň
|Evropská liga
|0:1
|1. 11. 2026
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň 0:4
|Chance Liga
|0:4
|28. 10. 2026
|Vysočina Jihlava – Viktoria Plzeň 1:6
|MOL Cup
|1:6
|25. 10. 2026
|Viktoria Plzeň – Pardubice 1:2
|Chance Liga
|1:2
|22. 10. 2026
|Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2
|Evropská liga
|1:2
|18. 10. 2026
|Jablonec – Viktoria Plzeň 2:3
|Chance Liga
|2:3
Sparta: jedna výhra z posledních šesti zápasů
Sparta drží v Chance Lize pětizápasovou sérii bez porážky, její ofenziva však v posledních týdnech ztrácí produktivitu. Letenští vyšli střelecky naprázdno ve třech z posledních pěti soutěžních utkání. Po prohře 0:1 s Olympiakosem a pohárové porážce 0:2 s Ostravou remizovali 0:0 na hřišti Bohemians. Ve čtvrtek pak po nadějném úvodu nestačili v Evropské lize na Bournemouth 1:3.
V ligové tabulce patří Spartě čtvrté místo s 23 body. Defenziva inkasuje v průměru jedinou branku na zápas, zatímco útok má bilanci 1,92 gólu. Pražané dominují v držení míče (61 %) a soupeře pravidelně dostávají pod tlak. Průměrně vysílají 6,4 střely na branku a zahrávají více než sedm rohových kopů na utkání.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|5.11. 2026
|Sparta – Bournemouth
|Evropská liga
|1:3
|1. 11. 2026
|Bohemians – Sparta
|Chance Liga
|0:0
|28. 10. 2026
|Sparta – Baník Ostrava
|MOL Cup
|0:2
|25. 10. 2026
|Sparta – Slovácko
|Chance Liga
|5:1
|22. 10. 2026
|Olympiakos – Sparta
|Evropská liga
|1:0
|18. 10. 2026
|Baník Ostrava – Sparta
|Chance Liga
|0:0
Statistiky Plzeň – Sparta
|Statistika
|Viktoria Plzeň
|Sparta Praha
|Pořadí v lize
|10.
|4.
|Body
|19
|23
|Vstřelené góly / zápas
|2,15
|1,92
|Inkasované góly / zápas
|1,62
|1,00
|Střely na branku / zápas
|4,6
|6,4
|Držení míče
|55 %
|61 %
|Žluté karty / zápas
|1,8
|2,0
Plzeň má vyšší gólový průměr, Sparta naopak výrazně lepší obranná čísla. Zajímavý je také rozdíl ve střelecké efektivitě. Zatímco Viktoria v posledních osmi ligových zápasech proměnila téměř 46 % střel na branku, Sparta dosahuje v sezoně přibližně 30% úspěšnosti.
🔥Tip: Plzeň – sázka bez remízy (kurz 1,81)
Plzeň se může opřít o výbornou domácí bilanci proti Spartě, která na západě Čech vyhrála jediný z posledních 18 vzájemných zápasů. Pražané navíc v poslední době střelecky tápou. Sázka bez remízy zajímavou pojistku v podobě vrácení vkladu.
Vzájemné zápasy Plzně a Sparty
Poslední dva ligové souboje Plzně se Spartou skončily bezbrankovou remízou. V Doosan Areně se tak při vzájemném ligovém utkání čeká na gól od dubna 2025, kdy domácí zvítězili 2:0. Z posledních pěti soutěžních střetnutí skončily čtyři s maximálně dvěma vstřelenými brankami.
|Datum
|Zápas
|12. 5. 2026
|Sparta – Plzeň 0:0
|22. 2. 2026
|Plzeň – Sparta 0:0
|20. 9. 2025
|Sparta – Plzeň 2:1
|27. 4. 2025
|Plzeň – Sparta 2:0
|23. 4. 2025
|Sparta – Plzeň 1:0
Program 14. kola Chance Ligy
Program 14. kola Chance Ligy odstartuje v sobotu čtveřice zápasů. Liberec přivítá Bohemians, Hradec Králové se utká s Olomoucí a Zlín čeká souboj se Slováckem. Sobotní program uzavře duel Zbrojovky Brno s Baníkem Ostrava. V neděli se představí Teplice proti Pardubicím, Slavia přivítá Artis Brno a Jablonec změří síly s Mladou Boleslaví. Vrcholem celého kola bude nedělní šlágr mezi Plzní a Spartou, který začne v 18:00.
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 11. 2026
|Liberec – Bohemians
|15:00
|7. 11. 2026
|Hradec Králové – Olomouc
|15:00
|7. 11. 2026
|Zlín – Slovácko
|15:00
|7. 11. 2026
|Zbrojovka Brno – Ostrava
|18:00
|8. 11. 2026
|Teplice – Pardubice
|13:00
|8. 11. 2026
|Slavia – Artis Brno
|15:00
|8. 11. 2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|15:00
|8. 11. 2026
|Plzeň – Sparta
|18:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2.
|Mladá Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3.
|Sigma Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4.
|Sparta Praha
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5.
|Slovan Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6.
|Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7.
|Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8.
|Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9.
|Zbrojovka Brno
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10.
|Viktoria Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11.
|Hradec Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12.
|Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13.
|Baník Ostrava
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14.
|Artis Brno
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15.
|Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16.
|Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3