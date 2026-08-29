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Plzeň - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  13:57

Hráči Plzně slaví gól proti Crvene zvezdě Bělehrad. | foto: ČTK

Nedělní ligový program nabídne souboj v Doosan Areně, kde se 30. srpna od 17:00 střetnou Plzeň - Slovácko. Viktoria je na vlně po postupu do Evropské ligy, zatímco hosté z Uherského Hradiště prožívají těžký vstup do ligového ročníku. Přinášíme vám informace o přímém přenosu, sázkových kurzech, vzájemné bilanci a předpokládaných sestavách.

Kde sledovat zápas Plzeň - Slovácko živě

Nedělní duel 6. kola nejvyšší české fotbalové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live stream:

  • Termín a čas: Neděle 30. srpna 2026 od 17:00 CEST
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy a aktuální forma

Zajímavé kurzy

  • Neprohra Slovácka - 3,24
    • Plzeň vyhraje o 3 a více branek - 2,90

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Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří je favorit tohoto střetnutí zřejmý. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství domácí Viktorie Plzeň kurz 1,31. Na remízu po 90 minutách je vypsán kurz 5,87 a na případný překvapivý triumf Slovácka si můžete vsadit ve vysokém kurzu 9,23.

Viktoria Plzeň 1,31 remíza 5,87
1. FC Slovácko 9,23

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Viktoria Plzeň prožila ve čtvrtek velkolepý večer. Po úvodní prohře 0:3 v Bělehradě dokázala v domácí odvetě předvést velký obrat a po vítězství 5:1 po prodloužení vybojovala postup do ligové fáze Evropské ligy. Plzeň má v lize za sebou divoké výsledky (remíza 5:5 v Teplicích, výhra 3:2 nad Zlínem), na domácím hřišti proti Slovácku však dlouhodobě dominuje - z posledních 20 vzájemných ligových duelů v Doosan Areně neprohráli hned v 18 případech.

Slovácko se naopak v Chance lize trápí. Z úvodních čtyř kol vytěžilo jediný bod za remízu s Artisem Brno (1:1) a po sérii porážek s Jabloncem (0:1), Olomoucí (1:2) a Mladou Boleslaví (1:2) prohrálo už čtyři ligové venkovní zápasy za sebou. Náladu si tým z Uherského Hradiště spravil alespoň v týdnu v MOL Cupu, kde vydřel postup po výhře 2:1 na půdě Velké Bíteše.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
6. 12. 2025Slovácko – Viktoria Plzeň3:0Chance Liga
9. 8. 2025Viktoria Plzeň – Slovácko1:1Chance Liga
6. 4. 2025Viktoria Plzeň – Slovácko2:0Chance Liga
3. 11. 2024Slovácko – Viktoria Plzeň1:0Chance Liga
11. 5. 2024Viktoria Plzeň – Slovácko4:2Chance Liga

Výsledky týmů v posledních zápasech

Zatímco Plzeň po divokých ligových přestřelkách předvedla evropský koncert s CZ Bělehrad, Slovácko po třech ligových porážkách za sebou zapsalo povinnou výhru v domácím poháru.

FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
27. 8. 2026Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad5:1 prodl.Evropská liga (Play-off)
20. 8. 2026CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň3:0Evropská liga (Play-off)
15. 8. 2026Viktoria Plzeň – FC Zlín3:2Chance Liga
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň5:5Chance Liga
1. 8. 2026Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Chance Liga
1. FC Slovácko
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 8. 2026Velká Bíteš – Slovácko1:2MOL Cup
22. 8. 2026Mladá Boleslav – Slovácko2:1Chance Liga
15. 8. 2026Slovácko – Sigma Olomouc1:2Chance Liga
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko1:0Chance Liga
1. 8. 2026Slovácko – Artis Brno1:1Chance Liga

Program 6. kola Chance Ligy

Šesté kolo nejvyšší české soutěže slibuje fotbalovým fanouškům mimořádně atraktivní podívanou. Sobotní program nabídne trojici duelů, kterou večer uzavře souboj Ostravy s Olomoucí. Hlavní porce zápasů je ale na programu v neděli. Kromě odpoledního utkání mezi Plzní a Slováckem bude zraky všech fanoušků poutat především večerní pražské derby pražských „S“ na Letné. Zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.

Program 6. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
29. 8. 2026Pardubice – Artis Brno17:00
29. 8. 2026Zbrojovka – Zlín17:00
29. 8. 2026Ostrava – Olomouc20:00
30. 8. 2026Liberec – Hradec Králové15:00
30. 8. 2026Teplice – Jablonec17:00
30. 8. 2026Plzeň – Slovácko17:00
30. 8. 2026Sparta – Slavia20:00
Bohemians – Mladá Boleslavodloženo
Tabulka ligy po nekompletním pátém kole
MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha532014:511
2.FK Mladá Boleslav532011:611
3.SK Sigma Olomouc531110:710
4.FC Slovan Liberec53116:310
5.AC Sparta Praha530212:79
6.FK Jablonec33005:19
7.FC Zbrojovka Brno42116:37
8.FC Hradec Králové32104:27
9.FK Teplice521210:127
10.FC Baník Ostrava42023:66
11.Bohemians Praha 190541215:55
12.FC Viktoria Plzeň412110:115
13.FK Pardubice50144:101
14.1. FC Slovácko50144:111
15.SK Artis Brno50144:121
16.FC Zlín50053:100
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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