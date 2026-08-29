Kde sledovat zápas Plzeň - Slovácko živě
Nedělní duel 6. kola nejvyšší české fotbalové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live stream:
- Termín a čas: Neděle 30. srpna 2026 od 17:00 CEST
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3
- Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy a aktuální forma
Zajímavé kurzy
Z pohledu bookmakerů sázkových kanceláří je favorit tohoto střetnutí zřejmý. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství domácí Viktorie Plzeň kurz 1,31. Na remízu po 90 minutách je vypsán kurz 5,87 a na případný překvapivý triumf Slovácka si můžete vsadit ve vysokém kurzu 9,23.
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Viktoria Plzeň prožila ve čtvrtek velkolepý večer. Po úvodní prohře 0:3 v Bělehradě dokázala v domácí odvetě předvést velký obrat a po vítězství 5:1 po prodloužení vybojovala postup do ligové fáze Evropské ligy. Plzeň má v lize za sebou divoké výsledky (remíza 5:5 v Teplicích, výhra 3:2 nad Zlínem), na domácím hřišti proti Slovácku však dlouhodobě dominuje - z posledních 20 vzájemných ligových duelů v Doosan Areně neprohráli hned v 18 případech.
Slovácko se naopak v Chance lize trápí. Z úvodních čtyř kol vytěžilo jediný bod za remízu s Artisem Brno (1:1) a po sérii porážek s Jabloncem (0:1), Olomoucí (1:2) a Mladou Boleslaví (1:2) prohrálo už čtyři ligové venkovní zápasy za sebou. Náladu si tým z Uherského Hradiště spravil alespoň v týdnu v MOL Cupu, kde vydřel postup po výhře 2:1 na půdě Velké Bíteše.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|6. 12. 2025
|Slovácko – Viktoria Plzeň
|3:0
|Chance Liga
|9. 8. 2025
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|1:1
|Chance Liga
|6. 4. 2025
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|2:0
|Chance Liga
|3. 11. 2024
|Slovácko – Viktoria Plzeň
|1:0
|Chance Liga
|11. 5. 2024
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|4:2
|Chance Liga
Výsledky týmů v posledních zápasech
Zatímco Plzeň po divokých ligových přestřelkách předvedla evropský koncert s CZ Bělehrad, Slovácko po třech ligových porážkách za sebou zapsalo povinnou výhru v domácím poháru.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|27. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad
|5:1 prodl.
|Evropská liga (Play-off)
|20. 8. 2026
|CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň
|3:0
|Evropská liga (Play-off)
|15. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Zlín
|3:2
|Chance Liga
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|Chance Liga
|1. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Chance Liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 8. 2026
|Velká Bíteš – Slovácko
|1:2
|MOL Cup
|22. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Slovácko
|2:1
|Chance Liga
|15. 8. 2026
|Slovácko – Sigma Olomouc
|1:2
|Chance Liga
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|1:0
|Chance Liga
|1. 8. 2026
|Slovácko – Artis Brno
|1:1
|Chance Liga
Program 6. kola Chance Ligy
Šesté kolo nejvyšší české soutěže slibuje fotbalovým fanouškům mimořádně atraktivní podívanou. Sobotní program nabídne trojici duelů, kterou večer uzavře souboj Ostravy s Olomoucí. Hlavní porce zápasů je ale na programu v neděli. Kromě odpoledního utkání mezi Plzní a Slováckem bude zraky všech fanoušků poutat především večerní pražské derby pražských „S“ na Letné. Zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
|Datum
|Zápas
|Čas
|29. 8. 2026
|Pardubice – Artis Brno
|17:00
|29. 8. 2026
|Zbrojovka – Zlín
|17:00
|29. 8. 2026
|Ostrava – Olomouc
|20:00
|30. 8. 2026
|Liberec – Hradec Králové
|15:00
|30. 8. 2026
|Teplice – Jablonec
|17:00
|30. 8. 2026
|Plzeň – Slovácko
|17:00
|30. 8. 2026
|Sparta – Slavia
|20:00
|Bohemians – Mladá Boleslav
|odloženo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2.
|FK Mladá Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3.
|SK Sigma Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4.
|FC Slovan Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5.
|AC Sparta Praha
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6.
|FK Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7.
|FC Zbrojovka Brno
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8.
|FC Hradec Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9.
|FK Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10.
|FC Baník Ostrava
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11.
|Bohemians Praha 1905
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13.
|FK Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14.
|1. FC Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15.
|SK Artis Brno
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16.
|FC Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0