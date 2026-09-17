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Plzeň – Royale Union SG: Kde sledovat Evropskou ligu, preview a kurzy

Kristýna Polášková
  5:58

Plzeňští slaví vlastní gól olomouckého záložníka Abdoulaye Syllua. | foto: MAFRA

Viktoria Plzeň ve čtvrtek 17. září od 21:00 přivítá v Doosan Areně Royale Union SG, lídra belgické ligy. Západočeši budou po ligové porážce se Sigmou Olomouc usilovat o lepší výsledek proti soupeři, který má za sebou povedený start do sezony. V preview najdete podrobnosti o aktuální formě a sestavách obou týmů, informace o televizním vysílání i online přenosu a přehled sázkových kurzů.
Základní informace o utkání Plzeň – Royale Union SG
SoutěžEvropská liga UEFA, ligová fáze – 1. kolo
Termín a časčtvrtek 17. září 2026 od 21:00 SELČ
Místo konáníDoosan Arena, Plzeň
Televizní přenosSport 1, Oneplay
Textový přenosPodrobný průběh celého utkání můžete sledovat v textové ONLINE reportáži na iDNES.cz.

Sázkové kurzy a aktuální forma

Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip se v Doosan Areně čeká bitva bez jasného favorita. Výhoda domácího trávníku hraje pro Plzeň, ale aktuální forma naopak favorizuje hosty z Bruselu.

Viktoria Plzeň 2,57 remíza 3,58
Union St. Gilloise 2,77

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Plzeňští fotbalisté o víkendu padli doma se Sigmou Olomouc 2:3 a v probíhajícím ročníku vyhráli pouze 3 z 10 soutěžních duelů (3 výhry, 4 remízy, 3 prohry). V pohárové Evropě se však Viktoria Plzeň umí vzepřít. V play-off smetla CZ Bělehrad 5:1 a na domácím stadionu neprohrála na mezinárodní scéně sedm zápasů v řadě (3 výhry, 4 remízy).

FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
13. 9. 2026Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:3Chance Liga
9. 9. 2026Hradec Králové – Viktoria Plzeň0:0Chance Liga
5. 9. 2026Artis Brno – Viktoria Plzeň0:3Chance Liga
30. 8. 2026Viktoria Plzeň – Slovácko1:1Chance Liga
27. 8. 2026Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad5:1 prodl.Evropská liga (Play-off)

Royale Union SG v belgické Pro League zvítězil v 5 z 6 kol (1 remíza), naposledy deklasoval Lommel 5:0 a vévodí tabulce. Jediné zaváhání si celek trenéra Davida Huberta připsal v srpnovém play-off Ligy mistrů. Po bitvě s Bodø/Glimt (souhrnně 5:6) putoval do Evropské ligy. Bruselský klub sice hraje útočně, venku v pohárech však zranitelný bývá - prohrál 7 z posledních 11 venkovních evropských duelů.

Royale Union SG
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
12. 9. 2026Royale Union SG – Lommel SK5:0Jupiler Pro League
5. 9. 2026Charleroi – Royale Union SG2:3Jupiler Pro League
2. 9. 2026St. Truiden – Royale Union SG0:3Jupiler Pro League
30. 8. 2026Royale Union SG – Anderlecht3:0Jupiler Pro League
15. 8. 2026Royale Union SG – Waregem0:0Jupiler Pro League

Vzhledem k ofenzivní síle na obou stranách a a současně defenzivním mezerám na obou stranách se nabízí sázky na více než 2.5 gólu v zápase (1,8) nebo příležitost oba týmy dají gól (1,6).

Předpokládané sestavy

Zatímco v domácí Chance Lize stoper Denis Vavro stál kvůli trestu za vyloučení, v Evropské lize bude v plzeňské trojici obránců k dispozici.

FC Viktoria Plzeň – Royale Union SG:

  • Výkop: čtvrtek 17. září, 21:00 (SELČ)
  • Stadion: Doosan Arena, Plzeň

Předpokládané sestavy:

  • Viktoria Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Dweh – Memić, Hrošovský, Červ, Souaré, Doski – Višinský, Adu.
  • Royale Union SG: Koffi – Havenaar, Sylla, Kričfaluši – Patris, Schoofs, Olaru, Guilherme Smith – Zeneli – Mofokeng, Biondic.

Vzájemné zápasy

Oba soupeři se v soutěžním duelu potkávají poprvé. Viktoria Plzeň má však s belgickými kluby příznivou bilanci. Z pěti dosavadních střetnutí má tři výhry (1 remíza, 1 prohra). Royale Union SG naopak v obou svých pohárových duelech proti českým zástupcům odešel poražen.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Plzeň – Royale Union SG: Kde sledovat Evropskou ligu, preview a kurzy

Plzeňští slaví vlastní gól olomouckého záložníka Abdoulaye Syllua.

Viktoria Plzeň ve čtvrtek 17. září od 21:00 přivítá v Doosan Areně Royale Union SG, lídra belgické ligy. Západočeši budou po ligové porážce se Sigmou Olomouc usilovat o lepší výsledek proti soupeři,...

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