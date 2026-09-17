|Soutěž
|Evropská liga UEFA, ligová fáze – 1. kolo
|Termín a čas
|čtvrtek 17. září 2026 od 21:00 SELČ
|Místo konání
|Doosan Arena, Plzeň
|Televizní přenos
|Sport 1, Oneplay
|Textový přenos
|Podrobný průběh celého utkání můžete sledovat v textové ONLINE reportáži na iDNES.cz.
Sázkové kurzy a aktuální forma
Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip se v Doosan Areně čeká bitva bez jasného favorita. Výhoda domácího trávníku hraje pro Plzeň, ale aktuální forma naopak favorizuje hosty z Bruselu.
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Plzeňští fotbalisté o víkendu padli doma se Sigmou Olomouc 2:3 a v probíhajícím ročníku vyhráli pouze 3 z 10 soutěžních duelů (3 výhry, 4 remízy, 3 prohry). V pohárové Evropě se však Viktoria Plzeň umí vzepřít. V play-off smetla CZ Bělehrad 5:1 a na domácím stadionu neprohrála na mezinárodní scéně sedm zápasů v řadě (3 výhry, 4 remízy).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|13. 9. 2026
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:3
|Chance Liga
|9. 9. 2026
|Hradec Králové – Viktoria Plzeň
|0:0
|Chance Liga
|5. 9. 2026
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|0:3
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|1:1
|Chance Liga
|27. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad
|5:1 prodl.
|Evropská liga (Play-off)
Royale Union SG v belgické Pro League zvítězil v 5 z 6 kol (1 remíza), naposledy deklasoval Lommel 5:0 a vévodí tabulce. Jediné zaváhání si celek trenéra Davida Huberta připsal v srpnovém play-off Ligy mistrů. Po bitvě s Bodø/Glimt (souhrnně 5:6) putoval do Evropské ligy. Bruselský klub sice hraje útočně, venku v pohárech však zranitelný bývá - prohrál 7 z posledních 11 venkovních evropských duelů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|12. 9. 2026
|Royale Union SG – Lommel SK
|5:0
|Jupiler Pro League
|5. 9. 2026
|Charleroi – Royale Union SG
|2:3
|Jupiler Pro League
|2. 9. 2026
|St. Truiden – Royale Union SG
|0:3
|Jupiler Pro League
|30. 8. 2026
|Royale Union SG – Anderlecht
|3:0
|Jupiler Pro League
|15. 8. 2026
|Royale Union SG – Waregem
|0:0
|Jupiler Pro League
Vzhledem k ofenzivní síle na obou stranách a a současně defenzivním mezerám na obou stranách se nabízí sázky na více než 2.5 gólu v zápase (1,8) nebo příležitost oba týmy dají gól (1,6).
Předpokládané sestavy
Zatímco v domácí Chance Lize stoper Denis Vavro stál kvůli trestu za vyloučení, v Evropské lize bude v plzeňské trojici obránců k dispozici.
FC Viktoria Plzeň – Royale Union SG:
Předpokládané sestavy:
Vzájemné zápasy
Oba soupeři se v soutěžním duelu potkávají poprvé. Viktoria Plzeň má však s belgickými kluby příznivou bilanci. Z pěti dosavadních střetnutí má tři výhry (1 remíza, 1 prohra). Royale Union SG naopak v obou svých pohárových duelech proti českým zástupcům odešel poražen.