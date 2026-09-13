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Plzeň - Olomouc v TV: Kde sledovat 8. kolo Chance Ligy živě a kurzy

Kristýna Polášková
  5:00

Plzeňský útočník Prince Adu padá po kontaktu s Jakubem Uhrinčaťem (vpravo) z Hradce Králové. | foto: ČTK

Fotbalisty Plzně čeká v neděli domácí duel proti Olomouci. Podívejte se, kde sledovat zápas 8. kola Chance Ligy živě, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Plzeň – Olomouc živě

Nedělní odpolední střetnutí z Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live stream:

  • Termín a čas: Neděle 13. září 2026 od 15:00 SELČ
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Tipy na sázky a aktuální forma

Podle bookmakerů Synot Tipu vstupuje do utkání v roli favorita domácí Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc se však v tabulce drží výše a na západ Čech rozhodně nejede bez šance.

Viktoria Plzeň 1,64 remíza 4,16
Sigma Olomouc 5,26

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Plzeň se po rozpačitém úvodu ligy, v němž zaznamenala hned čtyři nerozhodné výsledky, nachází až na 9. příčce tabulky. Tým po odvolání Martina Hyského převzal Radoslav Kováč - olomoucký odchovanec, který mužstvo okamžitě nastartoval postupem v Evropské lize přes CZ Bělehrad (5:1 po prodloužení). V lize sice následovala remíza se Slováckem (1:1) a bezbrankový duel v Hradci Králové, mezitím ale Viktoria přesvědčivě zvítězila v Brně nad Artisem 3:0. V domácích i pohárových střetnutích Plzně padlo dohromady již 35 branek. Nejlepším ligovým střelcem týmu je třígólový Christophe Kabongo.

Poslední zápasy: Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 9. 2026Hradec Králové – Viktoria Plzeň0:0Chance Liga
5. 9. 2026Artis Brno – Viktoria Plzeň0:3Chance Liga
30. 8. 2026Viktoria Plzeň – Slovácko1:1Chance Liga
27. 8. 2026Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad5:1 prodl.Evropská liga (Play-off)
20. 8. 2026CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň3:0Evropská liga (Play-off)

Olomouc má za sebou výborný start do ligy - se 13 body je na 4. místě tabulky a v minulém kole přejela Bohemians hladce 3:0. Hanáci se však musejí rychle oklepat ze zápasu v MOL Cupu, kde ve 3. kole vypadli na penalty s druholigovým Prostějovem (2:2, 3:4 na pen.).

Poslední zápasy: Sigma Olomouc
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 9. 2026Prostějov – Sigma Olomouc2:2 (4:3 pen.)MOL Cup
5. 9. 2026Sigma Olomouc – Bohemians3:0Chance Liga
29. 8. 2026Baník Ostrava – Sigma Olomouc1:0Chance Liga
23. 8. 2026Sigma Olomouc – Pardubice3:1Chance Liga
15. 8. 2026Slovácko – Sigma Olomouc1:2Chance Liga

Absence před zápasem

  • FC Viktoria Plzeň: Denis Vavro (disciplinární trest za červenou kartu z utkání v Hradci Králové), Václav Jemelka (po zářijové operaci kolene), Matěj Vydra (po operaci).
  • SK Sigma Olomouc: Tým trenéra Hapala hlásí po pohárovém utkání stabilizovaný ligový kádr a neměl by postrádat klíčové opory základní sestavy.

Vzájemné zápasy a pikantní vazby

V samostatné české nejvyšší soutěži se oba kluby utkaly už 56krát. Bilance hovoří pro Viktorii, která zvítězila ve 33 střetnutích, zatímco Olomouc slavila triumf 14krát a devětkrát byla remíza. Na výhru v Plzni čeká Sigma od května 2023, přičemž poslední tři vzájemné ligové duely vyhráli Západočeši shodně o jediný gól.

Utkání bude mimořádně zajímavé z hlediska minulostí některých aktérů:

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
14. 2. 2026Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň1:2Chance Liga
13. 9. 2025Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc1:0Chance Liga
18. 5. 2025Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň1:2Chance Liga
3. 2. 2025Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň2:1Chance Liga
17. 9. 2024Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:1Chance Liga

Program 8. kola Chance Ligy

V neděli kromě Plzně s Olomoucí nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Zlín vyzve Hradec Králové a kolo uzavře zápas Teplic se Slavií.

Program 8. kola Chance Ligy
Datum a časZápas
So 12. 9. 15:00FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno 2:1
So 12. 9. 15:00FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0
So 12. 9. 15:00Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0
So 12. 9. 18:00AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0
Ne 13. 9. 13:00FC Baník Ostrava – FK Pardubice
Ne 13. 9. 15:00FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
Ne 13. 9. 15:00FC Zlín – FC Hradec Králové
Ne 13. 9. 18:00FK Teplice – SK Slavia Praha
Tabulka Chance Ligy
PořadíMužstvoZVRPSB
1.FC Slovan Liberec861113:419
2.SK Slavia Praha752021:517
3.FC Zbrojovka Brno851212:1016
4.FK Mladá Boleslav742115:914
5.SK Sigma Olomouc741213:813
6.FK Teplice741215:1313
7.FK Jablonec841310:813
8.AC Sparta Praha840415:1212
9.FC Hradec Králové73226:611
10.FC Viktoria Plzeň724114:1210
11.Bohemians Praha 190572328:99
12.FC Baník Ostrava73044:139
13.SK Artis Brno81167:184
14.1. FC Slovácko80355:143
15.FK Pardubice70255:122
16.FC Zlín70076:160
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Plzeň - Olomouc v TV: Kde sledovat 8. kolo Chance Ligy živě a kurzy

Plzeňský útočník Prince Adu padá po kontaktu s Jakubem Uhrinčaťem (vpravo) z...

Fotbalisty Plzně čeká v neděli domácí duel proti Olomouci. Podívejte se, kde sledovat zápas 8. kola Chance Ligy živě, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.

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