Kde sledovat zápas Plzeň – Olomouc živě
Nedělní odpolední střetnutí z Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live stream:
- Termín a čas: Neděle 13. září 2026 od 15:00 SELČ
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Tipy na sázky a aktuální forma
Podle bookmakerů Synot Tipu vstupuje do utkání v roli favorita domácí Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc se však v tabulce drží výše a na západ Čech rozhodně nejede bez šance.
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Plzeň se po rozpačitém úvodu ligy, v němž zaznamenala hned čtyři nerozhodné výsledky, nachází až na 9. příčce tabulky. Tým po odvolání Martina Hyského převzal Radoslav Kováč - olomoucký odchovanec, který mužstvo okamžitě nastartoval postupem v Evropské lize přes CZ Bělehrad (5:1 po prodloužení). V lize sice následovala remíza se Slováckem (1:1) a bezbrankový duel v Hradci Králové, mezitím ale Viktoria přesvědčivě zvítězila v Brně nad Artisem 3:0. V domácích i pohárových střetnutích Plzně padlo dohromady již 35 branek. Nejlepším ligovým střelcem týmu je třígólový Christophe Kabongo.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 9. 2026
|Hradec Králové – Viktoria Plzeň
|0:0
|Chance Liga
|5. 9. 2026
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|0:3
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|1:1
|Chance Liga
|27. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad
|5:1 prodl.
|Evropská liga (Play-off)
|20. 8. 2026
|CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň
|3:0
|Evropská liga (Play-off)
Olomouc má za sebou výborný start do ligy - se 13 body je na 4. místě tabulky a v minulém kole přejela Bohemians hladce 3:0. Hanáci se však musejí rychle oklepat ze zápasu v MOL Cupu, kde ve 3. kole vypadli na penalty s druholigovým Prostějovem (2:2, 3:4 na pen.).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 9. 2026
|Prostějov – Sigma Olomouc
|2:2 (4:3 pen.)
|MOL Cup
|5. 9. 2026
|Sigma Olomouc – Bohemians
|3:0
|Chance Liga
|29. 8. 2026
|Baník Ostrava – Sigma Olomouc
|1:0
|Chance Liga
|23. 8. 2026
|Sigma Olomouc – Pardubice
|3:1
|Chance Liga
|15. 8. 2026
|Slovácko – Sigma Olomouc
|1:2
|Chance Liga
Absence před zápasem
Vzájemné zápasy a pikantní vazby
V samostatné české nejvyšší soutěži se oba kluby utkaly už 56krát. Bilance hovoří pro Viktorii, která zvítězila ve 33 střetnutích, zatímco Olomouc slavila triumf 14krát a devětkrát byla remíza. Na výhru v Plzni čeká Sigma od května 2023, přičemž poslední tři vzájemné ligové duely vyhráli Západočeši shodně o jediný gól.
Utkání bude mimořádně zajímavé z hlediska minulostí některých aktérů:
- Trenér Plzně Radoslav Kováč je odchovancem Sigmy.
- Pilíř plzeňské defenzivy Václav Jemelka rovněž hrával v Olomouci.
- Na druhé straně dres současné Sigmy v minulosti oblékali dva bývalí plzeňští hráči - Jan Kliment a Dominik Janošek.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|14. 2. 2026
|Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň
|1:2
|Chance Liga
|13. 9. 2025
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|1:0
|Chance Liga
|18. 5. 2025
|Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň
|1:2
|Chance Liga
|3. 2. 2025
|Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň
|2:1
|Chance Liga
|17. 9. 2024
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:1
|Chance Liga
Program 8. kola Chance Ligy
V neděli kromě Plzně s Olomoucí nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Zlín vyzve Hradec Králové a kolo uzavře zápas Teplic se Slavií.
|Datum a čas
|Zápas
|So 12. 9. 15:00
|FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno 2:1
|So 12. 9. 15:00
|FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0
|So 12. 9. 15:00
|Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0
|So 12. 9. 18:00
|AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0
|Ne 13. 9. 13:00
|FC Baník Ostrava – FK Pardubice
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Zlín – FC Hradec Králové
|Ne 13. 9. 18:00
|FK Teplice – SK Slavia Praha
|Pořadí
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|FC Slovan Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2.
|SK Slavia Praha
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4.
|FK Mladá Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5.
|SK Sigma Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6.
|FK Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7.
|FK Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8.
|AC Sparta Praha
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9.
|FC Hradec Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10.
|FC Viktoria Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11.
|Bohemians Praha 1905
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12.
|FC Baník Ostrava
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13.
|SK Artis Brno
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15.
|FK Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0