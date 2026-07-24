FC Viktoria Plzeň

Kde sledovat zápas Plzeň – Liberec živě
Souboj dvou tradičních ligových účastníků v Doosan Areně můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 4.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita domácí Viktorii Plzeň. Západočeši se mohou opřít o dlouhodobě silnou bilanci na svém stadionu i o úspěšnou historii vzájemných zápasů.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|09.05.2026
|Chance liga
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|2:0
|08.02.2026
|Chance liga
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|3:1
|31.08.2025
|Chance liga
|Slovan Liberec – Viktoria Plzeň
|1:1
|08.02.2025
|Chance liga
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|3:2
|01.09.2024
|Chance liga
|Slovan Liberec – Viktoria Plzeň
|1:1
Slovan Liberec však vstoupí do nového ročníku plný odhodlání, což potvrdil i ve vydařené letní přípravě, kde neprohrál ani jedno utkání.
Vzhledem k vysoké střelecké produktivitě obou týmů v přípravných zápasech se vedle sázek na vítězství domácích nabízí také příležitosti na vyšší počet branek v utkání nebo sázka na to, že se prosadí oba týmy. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě
Oba celky absolvovaly před startem soutěže náročné přípravné zápasy, v nichž změřily síly se zajímavými tuzemskými i zahraničními soupeři.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|14. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Žytomyr
|2:0
|10. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Young Boys
|3:5
|7. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Kodaň
|1:1
|1. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Trnava
|1:1
|27. 6. 2026
|Viktoria Plzeň – Artis Brno
|4:2
|Datum
|Zápas
|Skóre
|17. 7. 2026
|St. Pölten – Slovan Liberec
|1:3
|9. 7. 2026
|Rapid Bukurešť – Slovan Liberec
|1:2
|4. 7. 2026
|Slovan Liberec – Dukla Praha
|2:2
|27. 6. 2026
|Slovan Liberec – Ústí nad Labem
|2:0
Program 1. kola Chance ligy
Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje v Plzni celou řadu dalších atraktivních duelu:
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00