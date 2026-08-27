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Plzeň - CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě, kurzy

Kamil Jurek
  21:18

Patrik Hrošovský z Plzně vede míč v utkání závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. | foto: Profimedia.cz

Před Viktorií Plzeň je náročný úkol – v odvetě Evropské ligy musí proti Crvene Zvezdě Bělehrad dohánět třígólové manko. Utkání ve Štruncových sadech sledujte ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 živě u Tipsportu, v článku najdete také aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat odvetu FC Viktoria Plzeň – FK Crvena Zvezda v Evropské lize?

Viktoria Plzeň už má jistotu, že si letos zahraje ligovou fázi některého z pohárů, po prvním duelu proti CZ Bělehrad se však účast v Evropské lize 2026/27 vzdálila. Jak dopadne domácí odveta, která je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 19:00?

Zápas mohou zájemci sledovat živě díky sázkové kanceláři Tipsport zde, přenos je dostupný i u společnosti Chance. Na nově zaregistrované čeká zajímavý vstupní bonus.

FC Viktoria Plzeň – FK Crvena Zvezda
Datum:čtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
Dějiště:Doosan Aréna, Plzeň
Rozhodčí:Danny Makkelie (Nizozemsko)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:u Tipsportu zde, Nova Sport 5

V televizi vysílá utkání Plzně s Bělehradem placený kanál Nova Sport 5, který má v nabídce například online poskytovatel Skylink.

Aktuální kurzy Plzeň – CZ Bělehrad v předkole EL 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Postup domácích: 7,38
  • Postup hostů: 1,06
  • Více než 2.5 gólů: 1,61

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by Plzeň mohla domácí utkání zvládnout, i když má do dobré formy daleko. Kurz na vítězství se pohybuje kolem 2,00, na případný postup je ale hodnota přes 7,30.

Bělehrad totiž doma vyhrál bezpečně o tři branky, na dnešní odvetu se navíc naladil vysokou domácí výhrou v lize. Podle kurzů dnes možná prohraje (kolem 3,50), na postup by to ale mělo stačit bez větších potíží (pod 1,10).

Nově Synot nabízí možnost předčasného vyhodnocení – přidejte si na tiket možnost „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“. Vede-li během zápasu vámi vybraný tým o dva góly, automaticky máte sázku vyhodnocenu jako výherní.

FC Hradec Králové 3,57 remíza 3,37
Panathinaikos 2,21

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Plzeň v Bělehradě prohrála o 3 góly, má nového trenéra

FC Viktoria Plzeň nevstoupila do letošní sezony podle představ. V lize zatím dokázala porazit pouze Zlín (3:2), ve čtyřech duelech dostala celkem 11 branek. Lepší to nebylo ani v posledním předkole Evropské ligy.

Úvod nebyl špatný, po prvním inkasovaném gólu ve 36. minutě už se ale Viktoriání trápili a do konce utkání dostali ještě dvě branky, poslední v závěru z penalty. Po tomto zápase byl odvolán trenér Martin Hyský, nahradil jej Radoslav Kováč.

Odveta proti Bělehradu bude jeho prvním duelem, plánovaný ligový zápas s Hradcem byl totiž odložen – i Votroci dnes hrají v evropských pohárech.

Před Plzní dnes stojí velká výzva a může je těšit alespoň fakt, že už mají jistou účast v ligové části Konferenční ligy. Do té sestoupí v případě, že dnešní odvetu nezvládnou.

Plzeň v Evropské lize 2026/27: soupeř, program a výsledky, historie

CZ Bělehrad je blízko další účasti v Evropské lize

Crvena Zvezda Bělehrad se sice po vypadnutí s Hapoelem Beer Ševa ani letos nedostala do Ligy mistrů, v hlavní fázi některého z pohárů však chyběla naposledy v sezoně 2016/17. Nyní to vypadá, že si stejně jako loni zahraje Evropskou ligu.

Slavnému srbskému týmu se daří i v domácí soutěži, ve které po čtyřech odehraných zápasech zůstává stoprocentní se skóre 14:1. Na dnešní odvetu se tým španělského trenéra Alberta Riery naladil vysokým domácím vítězstvím nad Čukarički (4:0). K odložení ligového zápasu zde tedy nedošlo, náskok z prvního duelu však vypadá dostatečně.

Pro Bělehrad hraje i pozitivní bilance proti českým týmům – z posledních šesti duelů zapsala pět vítězství a jednu remízu.

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Jaká je aktuální forma obou týmů?

Poslední zápasy Plzně a Bělehradu
FC Viktoria Plzeň
20. 8.CZ Bělehrad – Plzeň3:0
15. 8.Plzeň – Zlín3:2
8. 8.Teplice – Plzeň5:5
1. 8.Plzeň – Zbrojovka Brno1:1
25. 7.Plzeň – Liberec1:3
FK Crvena Zvezda
23. 8.CZ Bělehrad – Čukarički4:0
20. 8.CZ Bělehrad – Plzeň3:0
11. 8.CZ Bělehrad – H. Beer Ševa0:2
8. 8.CZ Bělehrad – Novi Pazar2:0
4. 8.H. Beer Ševa – CZ Bělehrad1:0

Plzeň – Bělehrad vstupenky, kde koupit lístky

Na zápas Plzně s CZ Bělehradem se stále dají koupit vstupenky, ceny se pohybují od 540 do 1 150 Kč.

Pro online nákup však museli mít zájemci založený Viktoria Key do 12. srpna. Pokud jej nemají, měly by být lístky dostupné osobně ve Viktoria shopu.

Vzájemné zápasy Plzně a CZ Bělehradu (H2H)

Plzeň a Bělehrad na sebe poprvé narazili teprve minulý týden, dnešní odveta je tedy historicky druhým vzájemným měřením sil.

  • 20. 8. 2026: CZ Bělehrad – Plzeň (3:0)
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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