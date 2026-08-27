Kdy a kde sledovat odvetu FC Viktoria Plzeň – FK Crvena Zvezda v Evropské lize?
Viktoria Plzeň už má jistotu, že si letos zahraje ligovou fázi některého z pohárů, po prvním duelu proti CZ Bělehrad se však účast v Evropské lize 2026/27 vzdálila. Jak dopadne domácí odveta, která je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 19:00?
Zápas mohou zájemci sledovat živě díky sázkové kanceláři Tipsport zde, přenos je dostupný i u společnosti Chance. Na nově zaregistrované čeká zajímavý vstupní bonus.
|Datum:
|čtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Doosan Aréna, Plzeň
|Rozhodčí:
|Danny Makkelie (Nizozemsko)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|u Tipsportu zde, Nova Sport 5
V televizi vysílá utkání Plzně s Bělehradem placený kanál Nova Sport 5, který má v nabídce například online poskytovatel Skylink.
Aktuální kurzy Plzeň – CZ Bělehrad v předkole EL 2026/27
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by Plzeň mohla domácí utkání zvládnout, i když má do dobré formy daleko. Kurz na vítězství se pohybuje kolem 2,00, na případný postup je ale hodnota přes 7,30.
Bělehrad totiž doma vyhrál bezpečně o tři branky, na dnešní odvetu se navíc naladil vysokou domácí výhrou v lize. Podle kurzů dnes možná prohraje (kolem 3,50), na postup by to ale mělo stačit bez větších potíží (pod 1,10).
Nově Synot nabízí možnost předčasného vyhodnocení – přidejte si na tiket možnost „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“. Vede-li během zápasu vámi vybraný tým o dva góly, automaticky máte sázku vyhodnocenu jako výherní.
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Plzeň v Bělehradě prohrála o 3 góly, má nového trenéra
FC Viktoria Plzeň nevstoupila do letošní sezony podle představ. V lize zatím dokázala porazit pouze Zlín (3:2), ve čtyřech duelech dostala celkem 11 branek. Lepší to nebylo ani v posledním předkole Evropské ligy.
Úvod nebyl špatný, po prvním inkasovaném gólu ve 36. minutě už se ale Viktoriání trápili a do konce utkání dostali ještě dvě branky, poslední v závěru z penalty. Po tomto zápase byl odvolán trenér Martin Hyský, nahradil jej Radoslav Kováč.
Odveta proti Bělehradu bude jeho prvním duelem, plánovaný ligový zápas s Hradcem byl totiž odložen – i Votroci dnes hrají v evropských pohárech.
Před Plzní dnes stojí velká výzva a může je těšit alespoň fakt, že už mají jistou účast v ligové části Konferenční ligy. Do té sestoupí v případě, že dnešní odvetu nezvládnou.
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CZ Bělehrad je blízko další účasti v Evropské lize
Crvena Zvezda Bělehrad se sice po vypadnutí s Hapoelem Beer Ševa ani letos nedostala do Ligy mistrů, v hlavní fázi některého z pohárů však chyběla naposledy v sezoně 2016/17. Nyní to vypadá, že si stejně jako loni zahraje Evropskou ligu.
Slavnému srbskému týmu se daří i v domácí soutěži, ve které po čtyřech odehraných zápasech zůstává stoprocentní se skóre 14:1. Na dnešní odvetu se tým španělského trenéra Alberta Riery naladil vysokým domácím vítězstvím nad Čukarički (4:0). K odložení ligového zápasu zde tedy nedošlo, náskok z prvního duelu však vypadá dostatečně.
Pro Bělehrad hraje i pozitivní bilance proti českým týmům – z posledních šesti duelů zapsala pět vítězství a jednu remízu.
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Jaká je aktuální forma obou týmů?
|FC Viktoria Plzeň
|20. 8.
|CZ Bělehrad – Plzeň
|3:0
|15. 8.
|Plzeň – Zlín
|3:2
|8. 8.
|Teplice – Plzeň
|5:5
|1. 8.
|Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|25. 7.
|Plzeň – Liberec
|1:3
|FK Crvena Zvezda
|23. 8.
|CZ Bělehrad – Čukarički
|4:0
|20. 8.
|CZ Bělehrad – Plzeň
|3:0
|11. 8.
|CZ Bělehrad – H. Beer Ševa
|0:2
|8. 8.
|CZ Bělehrad – Novi Pazar
|2:0
|4. 8.
|H. Beer Ševa – CZ Bělehrad
|1:0
Plzeň – Bělehrad vstupenky, kde koupit lístky
Na zápas Plzně s CZ Bělehradem se stále dají koupit vstupenky, ceny se pohybují od 540 do 1 150 Kč.
Pro online nákup však museli mít zájemci založený Viktoria Key do 12. srpna. Pokud jej nemají, měly by být lístky dostupné osobně ve Viktoria shopu.
Vzájemné zápasy Plzně a CZ Bělehradu (H2H)
Plzeň a Bělehrad na sebe poprvé narazili teprve minulý týden, dnešní odveta je tedy historicky druhým vzájemným měřením sil.
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