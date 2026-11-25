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|Soutěž
|Evropská liga UEFA 2026/27, 5. kolo ligové fáze
|Termín
|Čtvrtek 26. listopadu 2026, 18:45
|Místo
|Doosan Arena, Plzeň
|TV přenos
|Nova Sport 5
|Textový online přenos
|Podrobná reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Plzeň – Benfica živě
Utkání Plzně s Benfikou se hraje ve čtvrtek 26. listopadu od 18:45 v Doosan Areně. Přímý televizní přenos nabídne Nova Sport 5. Podrobnou textovou reportáž přinese iDNES.cz.
Plzeň chce navázat na první výhru v Evropské lize
🔥 Tip na sázku:
padne víc než 3 góly (kurz 1,64)
Ve třech ze čtyř zápasů Benfiky v Evropské lize padly alespoň čtyři góly. Při přesně třech se vklad vrací.
Plzeň z posledních pěti soutěžních zápasů čtyři vyhrála. Body ztratila jen při domácí remíze 1:1 se Spartou. Po reprezentační přestávce zvítězili svěřenci Radoslava Kováče na hřišti Bohemians 2:1.
V Evropské lize Plzeň po porážkách s Unionem Saint-Gilloise, Ferencvárosem a Levski Sofia poprvé bodovala v Lillestrømu. Výhru 1:0 zařídil už v 10. minutě Prince Adu. Západočeši jsou se třemi body třicátí a na 24. místo, poslední postupové do předkola play off, ztrácejí bod.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Plzeň
|1:2
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Plzeň – Sparta
|1:1
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Lillestrøm – Plzeň
|0:1
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Plzeň
|0:4
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Jihlava – Plzeň
|1:6
Benfica vyhrála devět soutěžních zápasů v řadě
Benfica prodloužila vítěznou sérii v neděli v Portugalském poháru, v němž porazila obhájce trofeje Torreense 3:1. V Evropské lize svěřenci Marca Silvy zdolali AC Milán, Celtic, Omonii a Lech Poznaň. Plný počet dvanácti bodů mají také Bournemouth a Ferencváros, Benfica vede díky lepšímu rozdílu skóre.
Lisabonský tým vstřelil ve čtyřech kolech třináct gólů, nejvíc ze všech účastníků ligové fáze. Mezi jeho nejlepší střelce v soutěži patří Jhon Durán a Gianluca Prestianni, oba se trefili dvakrát.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Portugalský pohár
|Torreense – Benfica
|1:3
|8. 11. 2026
|Liga Portugal
|Estrela Amadora – Benfica
|2:3
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Benfica – Lech Poznaň
|3:1
|2. 11. 2026
|Liga Portugal
|Benfica – Alverca
|1:0
|29. 10. 2026
|Portugalský ligový pohár
|Benfica – Gil Vicente
|4:1
|Plzeň
|Benfica
|Předpokládaná sestava
|Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Červ, Doski – Sojka, Memič – Adu
|Trubin – Bah, Araújo, Lenglet, El Karouani – Manu Silva, Palhinha – Lukebakio, Schjelderup, Prestianni – Pavlidis
|Nebudou hrát
|Jemelka (poranění kolena), Tvrdoň (mimo soupisku)
|Barreiro (není k dispozici)
|Nejistý start
|–
Statistiky Plzně a Benfiky v Evropské lize
Benfica v obou venkovních utkáních ligové fáze zvítězila. Na hřišti AC Milán vyhrála 2:0 a na Kypru porazila Omonii 4:1. Plzeň doma na první body čeká. Ve Štruncových sadech podlehla Unionu Saint-Gilloise 0:3 a Levski Sofia 1:2.
|Statistika
|Plzeň
|Benfica
|Pořadí v tabulce
|30.
|1.
|Odehrané zápasy
|4
|4
|Body
|3
|12
|Výhry – remízy – porážky
|1–0–3
|4–0–0
|Vstřelené góly
|3
|13
|Inkasované góly
|7
|3
|Vstřelené góly na zápas
|0,75
|3,25
|Inkasované góly na zápas
|1,75
|0,75
|Průměrné držení míče
|46,25 %
|51,50 %
Vzájemné zápasy Plzně a Benfiky
Plzeň se s Benfikou utká poprvé. Z portugalských soupeřů už v evropských pohárech hostila lisabonský Sporting i Porto.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2.
|Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3.
|Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4.
|Union Saint-Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5.
|Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6.
|Olympiakos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7.
|Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8.
|Beşiktaş
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9.
|Dinamo Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10.
|Levski Sofia
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11.
|Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12.
|Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13.
|Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14.
|Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15.
|Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16.
|OFI Kréta
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17.
|Rennes
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18.
|Omonia
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19.
|Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20.
|Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21.
|Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22.
|Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23.
|Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24.
|Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25.
|Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26.
|Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27.
|Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28.
|AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29.
|Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30.
|Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31.
|Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32.
|Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33.
|Hapoel Beer Ševa
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34.
|Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35.
|Lech Poznaň
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36.
|Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0