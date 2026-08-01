Kde sledovat zápas Jablonec – Pardubice živě
Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
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- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
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Pardubice vstoupily do sezony porážkou 1:2 na hřišti Hradce. Ve statistikách však za soupeřem nezaostávaly. V klubu panuje dobrá atmosféra, ke které přispělo angažování kouče Jan Trousila.
Zajímavé kurzy
Ten převzal Pardubice na podzim 2025, kdy byl tým poslední.
Během několika měsíců mužstvo výsledkově i herně zvedl, získal důvěru vedení i nový kontrakt.
Mužstvo se snaží o atraktivní herní projev.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|26.7.2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|18. 7. 2026
|Jihlava – Pardubice
|0:5
|9. 7. 2026
|Cracovia – Pardubice
|2:0
|5. 7. 2026
|SK Rapid – Pardubice
|2:2
|1. 7. 2026
|Pardubice – Žilina
|2:2
|1. 7. 2026
|Odra Opole – Pardubice
|1:1
Jablonec sice zpackal závěr sezony, nakonec se však díky korupční aféře Karviné dostal do 2. předkola Konferenční ligy. Tým kouče Luboše Kozla v něm vyřadil chorvatský Varaždín. V prvním ligovém kole zdolal 2:1 Olomouc. V každém utkání nového soutěžního ročníku dal dva góly.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|30.7.2026
|Jablonec – Varaždín
|2:0
|26.7.2026
|Jablonec – Olomouc
|2:1
|23. 7. 2026
|Varaždin – Jablonec
|3:2 (Konferenční liga)
|15. 7. 2026
|Jablonec – FC Charkov
|1:0
|12. 7. 2026
|Jablonec – Osnabrück
|1:0
|11. 7. 2026
|Liefering – Jablonec
|3:1
|8. 7. 2026
|Jablonec – Pafos
|0:0
Vzájemné zápasy Pardubic a Jablonce
- Pro Jablonec hovoří, že prohrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů a Pardubice v nejvyšší soutěži 3x po sobě porazil.
- Pardubice však s Jabloncem prohrály jen minulý z posledních 6 domácích ligových zápasů, navíc tým kouče Kozla venku v lize prohrál 6 z posledních 7 duelů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15.02.2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|14.09.2025
|Jablonec – Pardubice
|3:2
|13.04.2025
|Jablonec – Pardubice
|1:0
|09.11.2024
|Pardubice – Jablonec
|2:0
|16.05.2024
|Jablonec – Pardubice
|3:0
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00