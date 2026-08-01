Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jablonec - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

Autor:
  22:13

I za cenu stažených trenek se jablonecký David Puškáč pustil do souboje s pardubickým gólmanem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pardubičtí fotbalisté přivítají ve druhém kole Chance Ligy na domácím hřišti Jablonec. Výkop je naplánován na neděli 2.8. od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Jablonec – Pardubice živě

Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.

  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .

Aktuální kurzy na zápas

FK Pardubice 2,4 remíza 3,43
FK Jablonec 3,01

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Pardubice vstoupily do sezony porážkou 1:2 na hřišti Hradce. Ve statistikách však za soupeřem nezaostávaly. V klubu panuje dobrá atmosféra, ke které přispělo angažování kouče Jan Trousila.

Zajímavé kurzy

  • Padne nad 2,5 gólu – kurz 1,97
  • Oba týmy dají gól – kurz 1,72

Ten převzal Pardubice na podzim 2025, kdy byl tým poslední.

Během několika měsíců mužstvo výsledkově i herně zvedl, získal důvěru vedení i nový kontrakt.

Mužstvo se snaží o atraktivní herní projev.

FK Pardubice – poslední zápasy
DatumZápasSkóre
26.7.2026Hradec Králové – Pardubice2:1
18. 7. 2026Jihlava – Pardubice0:5
9. 7. 2026Cracovia – Pardubice2:0
5. 7. 2026SK Rapid – Pardubice2:2
1. 7. 2026Pardubice – Žilina2:2
1. 7. 2026Odra Opole – Pardubice1:1

Jablonec sice zpackal závěr sezony, nakonec se však díky korupční aféře Karviné dostal do 2. předkola Konferenční ligy. Tým kouče Luboše Kozla v něm vyřadil chorvatský Varaždín. V prvním ligovém kole zdolal 2:1 Olomouc. V každém utkání nového soutěžního ročníku dal dva góly.

FK Jablonec – poslední zápasy
DatumZápasSkóre
30.7.2026Jablonec – Varaždín2:0
26.7.2026Jablonec – Olomouc2:1
23. 7. 2026Varaždin – Jablonec3:2 (Konferenční liga)
15. 7. 2026Jablonec – FC Charkov1:0
12. 7. 2026Jablonec – Osnabrück1:0
11. 7. 2026Liefering – Jablonec3:1
8. 7. 2026Jablonec – Pafos0:0

Vzájemné zápasy Pardubic a Jablonce

  • Pro Jablonec hovoří, že prohrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů a Pardubice v nejvyšší soutěži 3x po sobě porazil.
  • Pardubice však s Jabloncem prohrály jen minulý z posledních 6 domácích ligových zápasů, navíc tým kouče Kozla venku v lize prohrál 6 z posledních 7 duelů.
Posldní vzájemné zápasy Jablonce a Pardubic
DatumZápasVýsledek
15.02.2026Pardubice – Jablonec0:2
14.09.2025Jablonec – Pardubice3:2
13.04.2025Jablonec – Pardubice1:0
09.11.2024Pardubice – Jablonec2:0
16.05.2024Jablonec – Pardubice3:0
Program 2. kola Chance Ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu...

Jablonec - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

I za cenu stažených trenek se jablonecký David Puškáč pustil do souboje s...

Pardubičtí fotbalisté přivítají ve druhém kole Chance Ligy na domácím hřišti Jablonec. Výkop je naplánován na neděli 2.8. od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online...

1. srpna 2026  22:13

Olomouc - Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Olomoucký stoper Louis Lurvink odehrává míč před dotírajícím soupeřem.

Zápas 2. kola Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví se odehraje v neděli 2. srpna od 15:00 na Andrově stadionu. Olomouc se po úvodní venkovní porážce pokusí poprvé bodovat proti rozjeté...

1. srpna 2026  21:26

Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky, česká nominace, kde sledovat

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Prestižní hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup 2026 pro hráče do 18 let se letos koná v kanadském Edmontonu v termínu od 3. do 8. srpna 2026. V tomto článku najdete vše důležité na jednom místě - od...

1. srpna 2026  20:40

Liberec - Teplice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Jedním z atraktivních zápasů druhého kola fotbalové ligy je souboj Liberce s Teplicemi. Hraje se v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a...

1. srpna 2026  7:47,  aktualizováno  19:39

Bohemians - Hradec Králové v TV: Kde sledovat Chance Ligu a sázkové kurzy

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Zápas 2. kola Chance ligy Bohemians - Hradec Králové se odehraje v neděli 2. srpna od 17:30 v pražském Ďolíčku. Domácí se po úvodní venkovní porážce pokusí poprvé bodovat proti Východočechům, kteří...

1. srpna 2026  19:18

Cyklistický závod Clásica de San Sebastián 2026: Trasa, kurzy a kde sledovat živě

Remco Evenepoel slaví vítězství v závodě Clásica San Sebastián.

Po náročné Tour de France se cyklistický kalendář tradičně přesouvá do severního Španělska. V sobotu 1. srpna 2026 se koná již 45. ročník slavné baskické jednorázovky Donostia San Sebastián Klasikoa....

1. srpna 2026  19:10

Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert

Wout van Aert na aerospeciálu Cervélo

Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v...

1. srpna 2026  19:05

ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace

Tereza Tvarůžková na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Mistrovství Evropy horských kol 2026 hostí švýcarské Monteceneri. Od 30. července do 2. srpna se zde utkají nejlepší evropští jezdci v disciplínách Cross-country, Short Track, Týmová štafeta. Českou...

1. srpna 2026  18:50

Tour de France Femmes 2026: Program, etapy, kurzy a výsledky

Pauline Ferrandová-Prevotová vyhrává ve žlutém dresu poslední etapu Tour de...

Pátý ročník Tour de France Femmes se uskuteční od 1. do 9. srpna 2026. Závodnice čeká 9 etap a dosud nejnáročnější profil s rekordním převýšením. V našem přehledu najdete kompletní program, trasu i...

1. srpna 2026  18:46

UFC v Bělehradě: karta s Čepem a Kleinem, kurzy, kde sledovat

Vlasto Čepo

Poprvé v historii zavítá elitní seriál bojových sportů UFC do Srbska. Turnaje Fight Night 283 se účastní také Vlasto Čepo a Ľudovít Klein, termín je sobota 1. srpna 2026. Podívejte se na kurzy a kde...

1. srpna 2026  18:01

OKTAGON 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

1. srpna 2026

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

1. srpna 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.