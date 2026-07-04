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Paraguay - Francie: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  17:12

Francouz Bradley Barcola (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v zápase proti Švédsku | foto: Reuters

Osmifinále fotbalového MS pokračuje duelem Paraguay - Francie. Francouzi ničí své soupeře útočnou silou, Jihoameričané se postarali o prvotřídní senzaci vyřazením Německa. Přečtěte si, kde sledovat osmifinále živě v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí i jaké jsou sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role jasného favorita Francii. Francouzi disponují skvělým útokem, který tentokrát narazí na dobře organizovanou defenzívu. Kromě klasických sázek na postup a střelce branek si fanoušci budou moci vybrat z mimořádně bohaté nabídky LIVE sázek v průběhu celého utkání.

Paraguay 18,28 remíza 7,41
Francie 1,2

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Sledujte zápas Paraguay - Francie živě v TV

Zápas se odehraje v sobotu 4. července 2026 od 23:00 středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field v americké Philadelphii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 23:00 (SELČ)
  • Dějiště: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), Philadelphia, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Francie je k nezastavení, útok láme rekordy

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Svěřenci trenéra Didiera Deschampse procházejí šampionátem suverénně. Po hladkém postupu ze skupiny deklasovali v šestnáctifinále Švédsko jednoznačně 3:0. Francie na turnaji dominuje - stala se historicky vůbec prvním týmem v dějinách mistrovství světa, který dokázal vstřelit tři a více gólů v pěti zápasech po sobě. Michael Olise vede tabulku s pěti asistencemi a chybí mu už jen jedna přesná nahrávka k vyrovnání historického rekordu legendárního Pelého z jednoho turnaje.

Zářivou superstar je kapitán Kylian Mbappé. Ten má na svém kontě v rámci vyřazovacích bojů světových šampionátů už 10 přesných zásahů. Proti Švédsku zaznamenal už svůj sedmý zápas na MS s alespoň dvěma góly, čímž drží absolutní rekord a překonal všechny legendy.

Předpokládaná sestava Francie

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Poslední odehrané zápasy Francie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
30. června Francie – Švédsko3:0Šestnáctifinále
26. června Norsko – Francie1:4Základní skupina I
22. června Francie – Irák3:0Základní skupina I

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Paraguayci šokovali Německo, vrací se jim klíčový záložník

Výběr Paraguaye pod vedením argentinského kouče Gustava Alfara v minulém kole dosáhl na významný úspěch. V heroickém utkání proti čtyřnásobným mistrům světa z Německa vybojovali Jihoameričané remízu 1:1 a následně uspěli v penaltovém rozstřelu (4:3), kde zazářil gólman Orlando Gill. Trefa talentovaného Julia Encisa ze základní hrací doby byla navíc vůbec prvním paraguayským gólem ve vyřazovací fázi MS v celé jejich historii.

Paraguay se nyní bude muset rychle fyzicky zotavit po extrémně náročných 120 minutách. Velkou úlevou pro trenéra Alfara je návrat klíčového středopolaře Diega Gómeze z Brightonu, kterému vypršel jednozápasový karetní trest a je připraven naskočit.

Předpokládaná sestava Paraguaye

Gill – Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso – Galarza, Cubas, D. Gómez – Almirón, Ávalos, Enciso

Poslední odehrané zápasy Paraguaye na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
29. června Německo – Paraguay1:1 (3:4 pen.)Šestnáctifinále
26. června Paraguay – Austrálie0:0Základní skupina D
20. června Turecko – Paraguay0:1Základní skupina D

Vzájemné zápasy

Historickým a velmi živým mementem vzájemných střetnutí obou týmů zůstává slavné osmifinále MS z roku 1998. Tehdejší francouzští mistři světa narazili na urputný odpor Paraguaye a postoupili až díky památnému gólu Laurenta Blanca ve 114. minutě prodloužení. Od té doby se celky utkaly jen ve třech přátelských zápasech. V letech 2008 a 2014 se vždy rozešly smírně, zatím poslední duel v červnu 2017 opanovala Francie jasným poměrem 5:0.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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