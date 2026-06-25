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Paraguay vs. Austrálie na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  12:44

Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do sítě Turecka. | foto: Reuters

Veledůležitým zápasem skupiny D je na mistrovství světa Paraguay vs. Austrálie, ve hře je totiž postup do play-off. V našem přehledu najdete aktuální kurzy, předpokládané sestavy a kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat zápas Paraguay – Austrálie na MS 2026?

Zápas o všechno. Paraguay i Austrálie mají ve skupině D stejný počet bodů, jejich vzáemný zápas ted rozhodne, kdo půjde přímo do osmifinále. Začátek je v pátek 26. června od 4:00 ráno, živé vysílání nabízí ČT sport. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:pátek 26. června 2026 od 4:00
Dějiště:Levi’s Stadium, San Francisco, USA
Rozhodčí:Clément Turpin (Francie)
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Paraguay – Austrálie na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Méně než 2.5 gólů: 1,36
  • Remíza o poločase: 1,84
  • Přesné skóre 1:1: 4,09

Pohled na sázkové kurzy je možná trochu překvapivý, nejnižší hodnota je totiž na remízu. Dává to vlastně smysl – při tomto skóre totiž pravděpodobně projdou do play-off oba týmy.

Austrálie přímo ze druhého místa, Paraguay ze třetího z tabulky třetích týmů, kde by čtyři body měly stačit na postupovou pozici do 8. místa.

Paraguay 2,76 remíza 2,36
Austrálie 4,28

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Paraguay i Austrálie shodně porazili Turecko

Reprezentace Paraguaye může projít do svého dalšího osmifinále na MS, což se podařilo i při poslední účasti před šestnácti lety. Úvodní duel se sice Jihoameričanům nepodařil a proti domácím USA prohráli vysoko 1:4, chuť si spravili ve druhém duelu.

Cesta to ale nebyla snadná – díky Galarzovi sice od 2. minuty vedli, v nastavení prvního poločasu se ale nechal vyloučit útočník Almirón. Turci však ani přes velkou převahu srovnat nedokázali a na turnaji končí.

U Austrálie byl průběh opačný. Nejprve se skvěle naladili povedeným výkonem proti Turecku (2:0), pak ale narazili na Američany, kteří o svém přesvědčivém vítězství rozhodli (2:0) už v prvním poločase.

Jde sice o mistrovství světa a vítěz se stoprocentně kvalifikuje, remíza však vyhovuje oběma stranám. Je tedy otázkou, jak k tomuto duelu oba týmy přistoupí.

Předpokládané sestavy

Paraguay: Gill – Alonso, Alderete, G. Gomez, Caceres – Galarza, Cubas, D. Gomez, Mauricio – Avalos, Enciso

Austrálie: Beach – Trewin, Circati, Souttas, Burgess, Bos – Metcalfe, Okon-Engstler, O’Neill, Irankunda – Toure

Zápasy Paraguaye a Austrálie na MS ve fotbale 2026
Paraguay
20. 6.Turecko – Paraguay0:1
13. 6.USA – Paraguay4:1
Austrálie
19. 6.USA – Austrálie2:0
14. 6.Austrálie – Turecko2:0

Vzájemné zápasy Paraguaye a Austrálie

Paraguay se s Austrálií dosud potkali jen v rámci třech přípravných duelů, naposledy už ale před šestnácti lety.

  • 9. 10. 2010: Austrálie vs. Paraguay (1:0)
  • 7. 10. 2006: Austrálie vs. Paraguay (1:1)
  • 14. 6. 2000: Austrálie vs. Paraguay (2:1)
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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