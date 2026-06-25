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Kdy a kde sledovat zápas Paraguay – Austrálie na MS 2026?
Zápas o všechno. Paraguay i Austrálie mají ve skupině D stejný počet bodů, jejich vzáemný zápas ted rozhodne, kdo půjde přímo do osmifinále. Začátek je v pátek 26. června od 4:00 ráno, živé vysílání nabízí ČT sport. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 26. června 2026 od 4:00
|Dějiště:
|Levi’s Stadium, San Francisco, USA
|Rozhodčí:
|Clément Turpin (Francie)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Paraguay – Austrálie na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Pohled na sázkové kurzy je možná trochu překvapivý, nejnižší hodnota je totiž na remízu. Dává to vlastně smysl – při tomto skóre totiž pravděpodobně projdou do play-off oba týmy.
Austrálie přímo ze druhého místa, Paraguay ze třetího z tabulky třetích týmů, kde by čtyři body měly stačit na postupovou pozici do 8. místa.
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Paraguay i Austrálie shodně porazili Turecko
Reprezentace Paraguaye může projít do svého dalšího osmifinále na MS, což se podařilo i při poslední účasti před šestnácti lety. Úvodní duel se sice Jihoameričanům nepodařil a proti domácím USA prohráli vysoko 1:4, chuť si spravili ve druhém duelu.
Cesta to ale nebyla snadná – díky Galarzovi sice od 2. minuty vedli, v nastavení prvního poločasu se ale nechal vyloučit útočník Almirón. Turci však ani přes velkou převahu srovnat nedokázali a na turnaji končí.
U Austrálie byl průběh opačný. Nejprve se skvěle naladili povedeným výkonem proti Turecku (2:0), pak ale narazili na Američany, kteří o svém přesvědčivém vítězství rozhodli (2:0) už v prvním poločase.
Jde sice o mistrovství světa a vítěz se stoprocentně kvalifikuje, remíza však vyhovuje oběma stranám. Je tedy otázkou, jak k tomuto duelu oba týmy přistoupí.
Předpokládané sestavy
Paraguay: Gill – Alonso, Alderete, G. Gomez, Caceres – Galarza, Cubas, D. Gomez, Mauricio – Avalos, Enciso
Austrálie: Beach – Trewin, Circati, Souttas, Burgess, Bos – Metcalfe, Okon-Engstler, O’Neill, Irankunda – Toure
|Paraguay
|20. 6.
|Turecko – Paraguay
|0:1
|13. 6.
|USA – Paraguay
|4:1
|Austrálie
|19. 6.
|USA – Austrálie
|2:0
|14. 6.
|Austrálie – Turecko
|2:0
Vzájemné zápasy Paraguaye a Austrálie
Paraguay se s Austrálií dosud potkali jen v rámci třech přípravných duelů, naposledy už ale před šestnácti lety.
- 9. 10. 2010: Austrálie vs. Paraguay (1:0)
- 7. 10. 2006: Austrálie vs. Paraguay (1:1)
- 14. 6. 2000: Austrálie vs. Paraguay (2:1)