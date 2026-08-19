Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Panathinaikos - Hradec Králové: Kde sledovat Konferenční ligu a kurzy

Autor: ,
  19:11

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské fotbalové ligy proti Tromsu IL. | foto: ČTK

Fotbalisty Hradce Králové čeká play off o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním utkání nastoupí na hřišti Panathinaikosu. V našem přehledu najdete, kde sledovat online stream, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.


Úvodní zápas play off o postup do ligové fáze Konferenční ligy mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové můžete sledovat prostřednictvím online streamu. K přístupu stačí pouze registrace u sázkové kanceláře Tipsport.

Kurzy na zápas Panathinaikos vs. Hradec

Panathinaikos patří k největším řeckým klubům a má bohatou minulost i v pohárové Evropě. Do dvojzápasu s Hradcem jde z pozice favorita. Na jeho výhru v prvním duelu je kurz 1,45.

Panathinaikos 1,49 remíza 4,29
FC Hradec Králové 6,84

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Tým vede dánský trenér Jacob Neestrup, který v květnu nahradil Rafaela Beníteze. Panathinaikos prošel v létě výraznou obměnou kádru a mezi nejzvučnější nové tváře patří především zkušený nizozemský stoper Stefan de Vrij.

Panathinaikos FC2026/27
ZeměŘecko
MěstoAtény
SoutěžSuper League Greece
TrenérJacob Neestrup
Domácí stadionOlympijský stadion Spiros Louis (OAKA)
Kapacitacca 71 000
Poslední ligová sezona4. místo

Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké

Zajímavé kurzy na utkání Panathinaikos – Hradec

Bookmakeři SynotTipu sice věří řeckému týmu, ale Hradec je rozehraný z domácí ligy a pohárová konfrontace s Besiktasem ukázala, že i s papírově silnějším protivníkem může odehrát vyrovnané zápasy. Panathinaikos navíc hodně změnil složení týmu.

  • Remíza v utkání – 4,29
  • Střelec gólu Mick Van Buren – 5,53
  • Hradec Králové čisté konto – 4,61

Panathinaikos Atény - FC Hradec Králové:

  • Výkop: čtvrtek 20. srpna, 20:30 (SELČ).
  • Rozhodčí: Brisard - Auger, Berthomieu - Pignard (video, všichni Fr.).
  • Předpokládané sestavy:

Panathinaikos: Peňa - Katris, De Vrij, Van Drongelen - Zarurí, Chirivella, Camara, Kyriakopulos - García, Andino - Rastoder.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.

Absence: Calabria (zranění), Pantelidis, Ingason (oba zranění + nejsou na soupisce) - Kučera, Wiesner, Zentrich (všichni zranění + nejsou na soupisce), Binar, Chvátal (oba nejsou na soupisce), Petrášek, Valenta (oba nejistý start).

Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech

Panathinaikos vstoupí do řecké ligy až po odvetě v Hradci Králové, dosud hrál pouze předkola Konferenční ligy. V těsných soubojích vyřadil maďarský Paks a bulharský CSKA Sofia.

Poslední zápasy Panathinaikosu
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 8. 20263. předkolo KLCSKA 1948 Sofia – Panathinaikos1:2 po prodl.
5. 8. 20263. předkolo KLPanathinaikos – CSKA 1948 Sofia1:1
30. 7. 20262. předkolo KLPanathinaikos – Paks2:2
23. 7. 20262. předkolo KLPaks – Panathinaikos1:2

Hradec Králové si vede výborně v domácí lize a dobrý dojem zanechal i v předkolech Evropské ligy. Zápasy s Besiktasem byly pro Hradec jedinými soutěžními porážkami v sezoně.

Poslední zápasy Hradce Králové
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 8. 20263. předkolo ELBesiktas – Hradec Králové1:0
9. 8. 2026Chance LigaHradec Králové – Baník Ostrava2:1
6. 8. 20263. předkolo ELHradec Králové – Besiktas0:1
2. 8. 2026Chance LigaBohemians – Hradec Králové0:0
30. 7. 20262. předkolo ELHradec Králové – Tromsø3:1
26. 7. 2026Chance LigaHradec Králové – Pardubice2:1
23. 7. 20262. předkolo ELTromsø – Hradec Králové1:0

Statistiky a zajímavosti před utkáním

  • soupeři se utkali v sezoně 1960/61 v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ, dnešní Liga mistrů), kdy Hradec postoupil po výsledcích 1:0 a 0:0 do čtvrtfinále
  • české kluby vyhrály jediný z posledních 11 zápasů s řeckými soupeři a 6x po sobě je neporazily
  • české kluby v dosavadních 18 pohárových duelech na řecké půdě nezvítězily
  • Hradec zvítězil v jediném z minulých 4 soutěžních duelů
  • Hradec o víkendu v lize nehrál a nebude hrát ani tuto neděli, oba zápasy si kvůli účasti v play off KL nechal odložit
  • kapitán Hradce Darida v minulosti působil v řeckém klubu Aris Soluň, s nímž předloni podlehl ve finále Řeckého poháru Panathinaikos
  • Panathinaikos v soutěžích UEFA neporazil české týmy 5x po sobě (po 90 minutách nebo po prodloužení), v posledních 4 duelech remizoval
  • Panathinaikos v 9 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál
  • Panathinaikos v minulé sezoně Evropské ligy 3x narazil na Plzeň, s níž ve všech zápasech remizoval; Viktorii vyřadil v úvodním vyřazovacím kole po penaltovém rozstřelu
  • Panathinaikos prohrál jediný z minulých 13 pohárových duelů
  • Panathinaikos doma v pohárech nenašel přemožitele 7x po sobě (z toho 5 remíz)
  • Panathinaikos vede dánský trenér Neestrup, který s FC Kodaň vyřadil v pohárech Spartu a Ostravu
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi a kurzy

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě Tour.

Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství...

19. srpna 2026  20:30

CZ Bělehrad - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě a kurzy

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.

Viktoria Plzeň je blízko účasti v ligové fázi Evropské ligy. V úvodním utkání závěrečného play-off se představí na horké půdě srbského šampiona Crvene Zvezdy Bělehrad. Zápas se odehraje ve čtvrtek...

19. srpna 2026  20:29

Panathinaikos - Hradec Králové: Kde sledovat Konferenční ligu a kurzy

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká play off o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním utkání nastoupí na hřišti Panathinaikosu. V našem přehledu najdete, kde sledovat online stream, jaké jsou...

19. srpna 2026  19:11

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

19. srpna 2026  18:16

Bejlek - Sabalenková live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy, preview

Sára Bejlek slaví postup do čtvrtfinále tenisového Prague Open.

Sára Bejlek se dostala do skvělé formy. Na turnaji v Cincinnati ji však v osmifinále čeká těžká zkouška. Postaví se proti světové jedničce Aryně Sabalenkové.

19. srpna 2026  17:59

Bouzková vs. Gauffová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Marie Bouzková hraje forhend na turnaji WTA v Praze.

Marii Bouzkovou čeká v osmifinále turnaje v Cincinnati 2026 těžká soupeřka, hraje totiž proti Coco Gauffové. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

19. srpna 2026  12:19

Nosková - Anisimovová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy, preview

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati.

LInda Nosková se v osmifinále turnaje v Cincinnati v atraktivním duelu střetne s americkou tenistkou Amandou Anisimovovou. Podívejte se na sázkové kurzy, dosavadní výsledky obou hráček i informace o...

19. srpna 2026  10:47

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.

19. srpna 2026  10:15

Menšík vs. Tirante live na ATP Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.

Jakub Menšík je posledním českým zástupcem v Cincinnati, osmifinále si zahraje proti rozjetému Thiago Agustínovi Tirantemu. Sledujte přímý přenos a zjistěte, jaké jsou kurzy.

19. srpna 2026  10:14

Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. Může někdo ohrozit Pogačara?

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku...

19. srpna 2026  9:19

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Program Diamantové ligy v Lausanne 2026: Duplantis, Vadlejch a hvězdná osmistovka

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu

Prestižní atletický seriál Diamantová liga pokračuje ve švýcarském Lausanne. Dvoudenní program odstartuje ve čtvrtek 20. srpna závodem tyčkařů s Armandem Duplantisem na Place de la Navigation v...

19. srpna 2026

Bejlek vs. Alexandrovová live na WTA Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Sára Bejlek na turnaji v Torontu.

Na Sáru Bejlek čeká ve 3. kole turnaje WTA v Cincinnati Jekatěrina Alexandrovová, kterou už letos jednou porazila. Podívejte se, jaká je favoritka a kde sledovat utkání živě.

18. srpna 2026  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.