Úvodní zápas play off o postup do ligové fáze Konferenční ligy mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové můžete sledovat prostřednictvím online streamu. K přístupu stačí pouze registrace u sázkové kanceláře Tipsport.
- Termín a čas: Čtvrtek 20. srpna 2026 od 20:30.
- Místo konání: Olympijský stadion v Aténách
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Kurzy na zápas Panathinaikos vs. Hradec
Panathinaikos patří k největším řeckým klubům a má bohatou minulost i v pohárové Evropě. Do dvojzápasu s Hradcem jde z pozice favorita. Na jeho výhru v prvním duelu je kurz 1,45.
Tým vede dánský trenér Jacob Neestrup, který v květnu nahradil Rafaela Beníteze. Panathinaikos prošel v létě výraznou obměnou kádru a mezi nejzvučnější nové tváře patří především zkušený nizozemský stoper Stefan de Vrij.
|Panathinaikos FC
|2026/27
|Země
|Řecko
|Město
|Atény
|Soutěž
|Super League Greece
|Trenér
|Jacob Neestrup
|Domácí stadion
|Olympijský stadion Spiros Louis (OAKA)
|Kapacita
|cca 71 000
|Poslední ligová sezona
|4. místo
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Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké
Zajímavé kurzy na utkání Panathinaikos – Hradec
Bookmakeři SynotTipu sice věří řeckému týmu, ale Hradec je rozehraný z domácí ligy a pohárová konfrontace s Besiktasem ukázala, že i s papírově silnějším protivníkem může odehrát vyrovnané zápasy. Panathinaikos navíc hodně změnil složení týmu.
- Remíza v utkání – 4,29
- Střelec gólu Mick Van Buren – 5,53
- Hradec Králové čisté konto – 4,61
Panathinaikos Atény - FC Hradec Králové:
Panathinaikos: Peňa - Katris, De Vrij, Van Drongelen - Zarurí, Chirivella, Camara, Kyriakopulos - García, Andino - Rastoder.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.
Absence: Calabria (zranění), Pantelidis, Ingason (oba zranění + nejsou na soupisce) - Kučera, Wiesner, Zentrich (všichni zranění + nejsou na soupisce), Binar, Chvátal (oba nejsou na soupisce), Petrášek, Valenta (oba nejistý start).
Jak si oba týmy vedly v posledních zápasech
Panathinaikos vstoupí do řecké ligy až po odvetě v Hradci Králové, dosud hrál pouze předkola Konferenční ligy. V těsných soubojích vyřadil maďarský Paks a bulharský CSKA Sofia.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 8. 2026
|3. předkolo KL
|CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos
|1:2 po prodl.
|5. 8. 2026
|3. předkolo KL
|Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia
|1:1
|30. 7. 2026
|2. předkolo KL
|Panathinaikos – Paks
|2:2
|23. 7. 2026
|2. předkolo KL
|Paks – Panathinaikos
|1:2
Hradec Králové si vede výborně v domácí lize a dobrý dojem zanechal i v předkolech Evropské ligy. Zápasy s Besiktasem byly pro Hradec jedinými soutěžními porážkami v sezoně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 8. 2026
|3. předkolo EL
|Besiktas – Hradec Králové
|1:0
|9. 8. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|2:1
|6. 8. 2026
|3. předkolo EL
|Hradec Králové – Besiktas
|0:1
|2. 8. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Hradec Králové
|0:0
|30. 7. 2026
|2. předkolo EL
|Hradec Králové – Tromsø
|3:1
|26. 7. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|23. 7. 2026
|2. předkolo EL
|Tromsø – Hradec Králové
|1:0
Statistiky a zajímavosti před utkáním
- soupeři se utkali v sezoně 1960/61 v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ, dnešní Liga mistrů), kdy Hradec postoupil po výsledcích 1:0 a 0:0 do čtvrtfinále
- české kluby vyhrály jediný z posledních 11 zápasů s řeckými soupeři a 6x po sobě je neporazily
- české kluby v dosavadních 18 pohárových duelech na řecké půdě nezvítězily
- Hradec zvítězil v jediném z minulých 4 soutěžních duelů
- Hradec o víkendu v lize nehrál a nebude hrát ani tuto neděli, oba zápasy si kvůli účasti v play off KL nechal odložit
- kapitán Hradce Darida v minulosti působil v řeckém klubu Aris Soluň, s nímž předloni podlehl ve finále Řeckého poháru Panathinaikos
- Panathinaikos v soutěžích UEFA neporazil české týmy 5x po sobě (po 90 minutách nebo po prodloužení), v posledních 4 duelech remizoval
- Panathinaikos v 9 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál
- Panathinaikos v minulé sezoně Evropské ligy 3x narazil na Plzeň, s níž ve všech zápasech remizoval; Viktorii vyřadil v úvodním vyřazovacím kole po penaltovém rozstřelu
- Panathinaikos prohrál jediný z minulých 13 pohárových duelů
- Panathinaikos doma v pohárech nenašel přemožitele 7x po sobě (z toho 5 remíz)
- Panathinaikos vede dánský trenér Neestrup, který s FC Kodaň vyřadil v pohárech Spartu a Ostravu