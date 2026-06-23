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Panama - Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  10:00

Chorvatský záložník Luka Modrič během zápasu s Anglií. | foto: Reuters

Druhé kolo základní skupiny L na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Panama - Chorvatsko. Utkání hostí kanadské Toronto. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí toto důležité střetnutí.

Sázková kancelář Synot favorizuje v tomto střetnutí zkušený evropský výběr. Chorvatsko má za sebou úspěšnou minulost z předchozích šampionátů a disponuje výrazně silnějším kádrem. Vedle klasických předzápasových příležitostí na vítěze či počet branek budou k dispozici také LIVE sázky přímo během hry na držení míče, rohové kopy nebo konkrétní střelce gólů.

Panama 7,24 remíza 4,3
Chorvatsko 1,54

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Sledujte zápas Panama - Chorvatsko živě v TV

Utkání druhého kola skupiny L se odehraje ve středu 24. června 2026 od 1:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BMO Field (Toronto Stadium) v Torontu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 24. června 2026 od 1:00 (SELČ)
  • Dějiště: BMO Field (Toronto Stadium), Toronto, Kanada
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Pierre Atcho (Gabon)

Panama chce na dobrý herní projev navázat efektivitou

Svěřenci trenéra Thomase Christiansena prožili v úvodním kole velké zklamání, když prohráli s Ghanou 0:1 gólem až z páté minuty nastavení druhého poločasu. Panama přitom v zápase herně dominovala, držela míč 62 % času a soupeře přestřílela v poměru 11:7. Doplatila však na bídnou koncovku a neschopnost využít územní převahu v branky.

Panama se na mistrovství světa představuje teprve podruhé ve své historii (po premiéře v roce 2018) a stále čeká na svůj vůbec první bodový zisk z tohoto turnaje. V zápase proti Chorvatsku si navíc musí dát pozor záložník Carlos Harvey a křídelník César Blackman, kterým v případě obdržení žluté karty hrozí stopka pro závěrečný duel ve skupině.

Předpokládaná sestava Panamy
Mosquera – Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas, Blackman – Martínez, Waterman, Rodríguez

Poslední odehrané zápasy Panamy v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
18. června Ghana – Panama1:0MS ve fotbale (Skupina L)
6. června Panama – Bosna a Hercegovina1:1Přátelský zápas
4. červnaPanama – Dominikánská republika4:2Přátelský zápas
31. květnaBrazílie – Panama6:2Přátelský zápas
31. březnaJihoafrická republika – Panama1:2Přátelský zápas
27. březnaJihoafrická republika – Panama1:1Přátelský zápas

Chorvatsko chce odčinit defenzivní kolaps s Anglií

Chorvatská reprezentace vedená Zlatkem Dalićem nezvládla svůj úvodní zápas, ve kterém podlehla Anglii 2:4. Přestože po prvním poločase byl stav 2:2, po změně stran se projevily fyzické nedostatky unaveného týmu, který tvrdě doplácel na agresivní presink soupeře. Bronzoví medailisté z minulého šampionátu tak nutně potřebují bodovat.

Předpokládaná sestava Chorvatska
Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – Modrić, Kovačić, Pašalić – Perišić, Musa, Kramarić

Poslední odehrané zápasy Chorvatska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
17. června Anglie – Chorvatsko4:2MS ve fotbale (Skupina L)
7. června Chorvatsko – Slovinsko2:1Přátelský zápas
2. červnaChorvatsko – Belgie0:2Přátelský zápas
1. dubnaBrazílie – Chorvatsko3:1Přátelský zápas
27. březnaKolumbie – Chorvatsko1:2Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Středeční měření sil v Torontu bude pro obě reprezentace historicky prvním vzájemným zápasem. Panama a Chorvatsko se doposud na mezinárodní úrovni nikdy nestřetly.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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