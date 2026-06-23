Sázková kancelář Synot favorizuje v tomto střetnutí zkušený evropský výběr. Chorvatsko má za sebou úspěšnou minulost z předchozích šampionátů a disponuje výrazně silnějším kádrem. Vedle klasických předzápasových příležitostí na vítěze či počet branek budou k dispozici také LIVE sázky přímo během hry na držení míče, rohové kopy nebo konkrétní střelce gólů.
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Sledujte zápas Panama - Chorvatsko živě v TV
Utkání druhého kola skupiny L se odehraje ve středu 24. června 2026 od 1:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BMO Field (Toronto Stadium) v Torontu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 24. června 2026 od 1:00 (SELČ)
- Dějiště: BMO Field (Toronto Stadium), Toronto, Kanada
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Pierre Atcho (Gabon)
Panama chce na dobrý herní projev navázat efektivitou
Svěřenci trenéra Thomase Christiansena prožili v úvodním kole velké zklamání, když prohráli s Ghanou 0:1 gólem až z páté minuty nastavení druhého poločasu. Panama přitom v zápase herně dominovala, držela míč 62 % času a soupeře přestřílela v poměru 11:7. Doplatila však na bídnou koncovku a neschopnost využít územní převahu v branky.
Panama se na mistrovství světa představuje teprve podruhé ve své historii (po premiéře v roce 2018) a stále čeká na svůj vůbec první bodový zisk z tohoto turnaje. V zápase proti Chorvatsku si navíc musí dát pozor záložník Carlos Harvey a křídelník César Blackman, kterým v případě obdržení žluté karty hrozí stopka pro závěrečný duel ve skupině.
Předpokládaná sestava Panamy
Mosquera – Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas, Blackman – Martínez, Waterman, Rodríguez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|18. června
|Ghana – Panama
|1:0
|MS ve fotbale (Skupina L)
|6. června
|Panama – Bosna a Hercegovina
|1:1
|Přátelský zápas
|4. června
|Panama – Dominikánská republika
|4:2
|Přátelský zápas
|31. května
|Brazílie – Panama
|6:2
|Přátelský zápas
|31. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:2
|Přátelský zápas
|27. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:1
|Přátelský zápas
Chorvatsko chce odčinit defenzivní kolaps s Anglií
Chorvatská reprezentace vedená Zlatkem Dalićem nezvládla svůj úvodní zápas, ve kterém podlehla Anglii 2:4. Přestože po prvním poločase byl stav 2:2, po změně stran se projevily fyzické nedostatky unaveného týmu, který tvrdě doplácel na agresivní presink soupeře. Bronzoví medailisté z minulého šampionátu tak nutně potřebují bodovat.
Předpokládaná sestava Chorvatska
Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – Modrić, Kovačić, Pašalić – Perišić, Musa, Kramarić
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|17. června
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|MS ve fotbale (Skupina L)
|7. června
|Chorvatsko – Slovinsko
|2:1
|Přátelský zápas
|2. června
|Chorvatsko – Belgie
|0:2
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Brazílie – Chorvatsko
|3:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Kolumbie – Chorvatsko
|1:2
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Středeční měření sil v Torontu bude pro obě reprezentace historicky prvním vzájemným zápasem. Panama a Chorvatsko se doposud na mezinárodní úrovni nikdy nestřetly.