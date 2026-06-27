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Panama - Anglie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:36

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa. | foto: Reuters

Závěrečný fotbalový zápas Panama - Anglie uzavře program v základní skupině L na mistrovství světa 2026. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky toto střetnutí provázejí.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje svěřence trenéra Thomase Tuchela za jednoznačného favorita. Anglie potřebuje získat tři body, aby potvrdila první místo ve skupině L, což jí pro play-off může zajistit papírově schůdnějšího soupeře ze třetích míst. Panama je naopak po dvou porážkách bez bodu a s turnajem se loučí. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Panama 19,13 remíza 8,85
Anglie 1,17

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Sledujte zápas Panama - Anglie živě v TV

Závěrečné utkání skupiny L se odehraje v sobotu 27. června 2026 od 23:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je moderní MetLife Stadium v East Rutherfordu (stát New Jersey) ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 27. června 2026 od 23:00 (SELČ)
  • Dějiště: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Abdulrahman Ibrahim Al Jassim (Katar)

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Panama chce favoritovi zkomplikovat cestu a získat historický bod

Středoamerický celek pod vedením trenéra Thomase Christiansena sice v obou dosavadních kláních předvedl sympatické a nebojácné výkony, po těsných porážkách 0:1 s Ghanou a Chorvatskem je však už bez matematické naděje na postup. Panama doplácí na absenci elitních útočníků a na šampionátu zatím nevstřelila ani jeden gól, přestože si dokázali vypracovat zajímavé herní pasáže. V roce 2026 navíc tým neodkopal ani jeden duel s čistým kontem.

Mužstvo Z V R P S B
1.Anglie 2 1 1 0 4:2 4
2.Ghana 2 1 1 0 1:0 4
3.Chorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4.Panama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Předpokládaná sestava Panamy

Mosquera – Murillo, Córdoba, Ramos, Andrade, Blackman – Martínez, Bárcenas, Harvey, Rodríguez – Fajardo

Poslední odehrané zápasy Panamy v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
24. června Panama – Chorvatsko0:1MS ve fotbale (Skupina L)
18. června Ghana – Panama1:0MS ve fotbale (Skupina L)
6. června Panama – Bosna a Hercegovina1:1Přátelský zápas
4. červnaPanama – Dominikánská republika4:2Přátelský zápas

Anglie ladí formu na play-off a rotuje sestavu kvůli zraněním

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Anglický národní tým po úvodním skvělém vítězství 4:2 nad Chorvatskem narazil na organizovanou defenzivu Ghany, se kterou uhrál pouze bezbrankovou remízu 0:0, přestože držel míč v téměř 79 % času. Trenér Thomas Tuchel však zůstává klidný – jeho herní styl je navržen tak, aby gradoval v turnajovém play-off. Cíl pro sobotní večer je jasný: zvítězit a zajistit si prvenství ve skupině, čímž by se Anglie vyhnula případnému těžkému osmifinálovému střetu s Portugalskem. Motivaci má i kapitán Harry Kane, jenž se po neproměněné šanci z minulého duelu touží dotáhnout na čelo tabulky střelců.

Sestava Anglie dozná zřejmě hned několika změn. Komplikací je zdravotní stav obránce Reece Jamese, který si proti Ghaně poranil hamstring a bude nejspíše chybět.

Předpokládaná sestava Anglie

Pickford – Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly – Mainoo, Anderson – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
23. června Anglie – Ghana0:0MS ve fotbale (Skupina L)
17. června Anglie – Chorvatsko4:2MS ve fotbale (Skupina L)
10. června Anglie – Kostarika3:0Přátelský zápas
6. června Anglie – Nový Zéland1:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Sobotní duel v New Jersey bude teprve druhým vzájemným střetnutím těchto dvou zemí v historii. Jediné předchozí měření sil se odehrálo na mistrovství světa v roce 2018 v Rusku, kde Anglie v základní skupině deklasovala tehdejšího debutanta vysoko 6:1. Tři branky tehdy zaznamenal kapitán Harry Kane.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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