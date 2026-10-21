|Soutěž
|Evropská liga 2026/27
|Fáze
|3. kolo ligové fáze
|Datum
|Čtvrtek 22. října 2026
|Čas
|21:00 SELČ
|Stadion
|Georgios Karaiskakis, Pireus
|TV přenos
|Nova Sport 5
|Online přenos
|Textová reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat Olympiakos – Sparta živě
Utkání Olympiakosu se Spartou se hraje ve čtvrtek 22. října od 21:00 na stadionu Georgiose Karaiskakise v Pireu. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 5, zápas bude možné sledovat také prostřednictvím platformy Oneplay. Televizní přenos začíná ve 20:55. Textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Olympiakos – Sparta
Olympiakos vstupuje do utkání jako favorit. Řecký celek vyhrál úvodní dva zápasy Evropské ligy a může se opřít o výbornou aktuální formu i domácí prostředí.
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Sparta získala ze dvou utkání čtyři body. Po vysokém vítězství nad Araratem-Armenia však doma pouze remizovala s norským Lilleströmem.
Olympiakos – Sparta: předpokládané sestavy
|Předpokládané sestavy
|Olympiakos
|Sparta
|Předpokládaná sestava
|Ortega – Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Jota Silva, Chiquinho, Martins – Jaremčuk
|Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Vydra – Mercado, Alcócer – Brunes
|Nebudou hrát
|Kaabí, Yazici (zranění, nejsou na soupisce), Clayton, Mouandilmadji, Popovič, Roca, Scipioni (nejsou na soupisce)
|Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (zranění, nejsou na soupisce), Karabec, Martinec, Ryneš (zranění)
|Nejistý start
|Bailey, Fortounis
|Mbe Soh, Ševínský
|Trenér
|Imanol Alguacil
|Brian Priske
Olympiakos vyhrál pětkrát za sebou
Řecký velkoklub má za sebou pět soutěžních vítězství v řadě. V posledních pěti zápasech navíc inkasoval jediný gól a čtyřikrát udržel čisté konto.
Zajímavé kurzy🔥
V Evropské lize Olympiakos nejprve porazil Jagiellonii Białystok 2:1 a následně zvítězil 1:0 na hřišti Marseille. Se šesti body mu po dvou kolech patří desáté místo.
Svěřenci španělského trenéra Imanola Alguacila uspěli také v posledním ligovém derby s Panathinaikosem (1:0). Na domácím stadionu vyhráli šest z posledních osmi soutěžních zápasů.
|Poslední zápasy Olympiakosu
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Řecká liga
|Panetolikos – Olympiakos
|0:2
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Marseille – Olympiakos
|0:1
|11. 10. 2026
|Řecká liga
|Olympiakos – Panathinaikos
|1:0
Sparta chce napravit dvě poslední remízy
Sparta neprohrála sedm soutěžních zápasů za sebou, v posledních dvou však pouze remizovala. Proti Lilleströmu přišla o vítězství v závěrečném nastavení a v nedělním ligovém utkání na hřišti Baníku Ostrava nedokázala skórovat.
Zajímavosti:
Letenští se přitom v úvodu Evropské ligy uvedli vítězstvím 4:1 na hřišti Araratu-Armenia. Se čtyřmi body jsou po dvou kolech jedenáctí, tedy hned za Olympiakosem.
Trenéra Briana Priskeho může znepokojovat především produktivita útočníků. Trápí se především Jonatan Brunes, který se do šancí umí protlačit, ale nedaří se mu v zakončení.
Sparta navíc řeší několik absencí v sestavě. Mimo hru jsou mimo jiné Adam Karabec a Matěj Ryneš. Na levém kraji obrany proto musí trenérský štáb hledat náhradní řešení.
|Poslední zápasy Sparty
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|0:0
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Sparta Praha – Lilleström
|1:1
|11. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:0
Olympiakos – Sparta: statistiky v Evropské lize
|Statistika
|Olympiakos
|Sparta
|Umístění
|10.
|11.
|Body
|6
|4
|Průměr vstřelených gólů
|1,5
|2,5
|Průměr inkasovaných gólů
|0,5
|1,0
|Střely na bránu / zápas
|4,5
|6,5
|Střely soupeřů na bránu / zápas
|3,5
|2,0
|Držení míče
|50 %
|54,5 %
|Rohy / zápas
|7,0
|9,5
|Fauly / zápas
|11,0
|16,5
Sparta v Řecku dosud nevyhrála
Olympiakos a Sparta se v evropských pohárech dosud neutkaly. Pražané však mají s řeckými soupeři nepříznivou bilanci. Z osmi pohárových zápasů vyhráli pouze dva a při čtyřech návštěvách Řecka nezvítězili ani jednou.
Ještě horší je celková bilance českých klubů na řecké půdě. V devatenácti utkáních soutěží UEFA tam dosud nezaznamenaly jediné vítězství. Poslední tři zápasy, všechny proti Panathinaikosu, skončily remízou.
Olympiakos je historicky nejúspěšnějším řeckým klubem se 48 ligovými tituly. V sezoně 2023/24 navíc triumfoval v Konferenční lize a stal se prvním řeckým vítězem některé ze soutěží UEFA.
Spartu čeká také bouřlivé prostředí stadionu Georgiose Karaiskakise s kapacitou přes 33 tisíc diváků. Trenér Brian Priske už zde v roce 2021 vedl Antverpy, s nimiž Olympiakosu podlehl 1:2.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2.
|Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3.
|Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4.
|Beşiktaş
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5.
|Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6.
|Omonia
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7.
|Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8.
|Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9.
|Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10.
|Olympiakos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11.
|Sparta Praha
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12.
|Royale Union SG
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13.
|Rennes
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14.
|Dinamo Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15.
|Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16.
|AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17.
|Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18.
|OFI Kréta
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19.
|Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20.
|Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21.
|Salzburg
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22.
|Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23.
|Lilleström
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24.
|Levski
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25.
|Hapoel Beer Ševa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26.
|Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27.
|Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28.
|Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29.
|Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30.
|Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Viktoria Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32.
|Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33.
|Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34.
|Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35.
|Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36.
|Lech Poznaň
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0