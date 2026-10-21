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Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy

Autor:
  10:55

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou aktuální formu. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Olympiakos – Sparta: Základní informace o utkání
SoutěžEvropská liga 2026/27
Fáze3. kolo ligové fáze
DatumČtvrtek 22. října 2026
Čas21:00 SELČ
StadionGeorgios Karaiskakis, Pireus
TV přenosNova Sport 5
Online přenosTextová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat Olympiakos – Sparta živě

Utkání Olympiakosu se Spartou se hraje ve čtvrtek 22. října od 21:00 na stadionu Georgiose Karaiskakise v Pireu. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 5, zápas bude možné sledovat také prostřednictvím platformy Oneplay. Televizní přenos začíná ve 20:55. Textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Kurzy na zápas Olympiakos – Sparta

Olympiakos vstupuje do utkání jako favorit. Řecký celek vyhrál úvodní dva zápasy Evropské ligy a může se opřít o výbornou aktuální formu i domácí prostředí.

Olympiacos Piraeus 1,53 remíza 4,47
Sparta Praha 6,2

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Sparta získala ze dvou utkání čtyři body. Po vysokém vítězství nad Araratem-Armenia však doma pouze remizovala s norským Lilleströmem.

Olympiakos – Sparta: předpokládané sestavy

Předpokládané sestavyOlympiakosSparta
Předpokládaná sestavaOrtega – Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi – Puerta, Hezze – Jota Silva, Chiquinho, Martins – JaremčukSurovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Vydra – Mercado, Alcócer – Brunes
Nebudou hrátKaabí, Yazici (zranění, nejsou na soupisce), Clayton, Mouandilmadji, Popovič, Roca, Scipioni (nejsou na soupisce)Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (zranění, nejsou na soupisce), Karabec, Martinec, Ryneš (zranění)
Nejistý startBailey, FortounisMbe Soh, Ševínský
TrenérImanol AlguacilBrian Priske

Olympiakos vyhrál pětkrát za sebou

Řecký velkoklub má za sebou pět soutěžních vítězství v řadě. V posledních pěti zápasech navíc inkasoval jediný gól a čtyřikrát udržel čisté konto.

Zajímavé kurzy🔥

  • Olympiakos vyhraje s čistým kontem – 2,3
  • Přesný výsledek 2:0 – 6,43
  • Přesný výsledek 3:0 – 9,42

V Evropské lize Olympiakos nejprve porazil Jagiellonii Białystok 2:1 a následně zvítězil 1:0 na hřišti Marseille. Se šesti body mu po dvou kolech patří desáté místo.

Svěřenci španělského trenéra Imanola Alguacila uspěli také v posledním ligovém derby s Panathinaikosem (1:0). Na domácím stadionu vyhráli šest z posledních osmi soutěžních zápasů.

Poslední zápasy Olympiakosu
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Řecká ligaPanetolikos – Olympiakos0:2
15. 10. 2026Evropská ligaMarseille – Olympiakos0:1
11. 10. 2026Řecká ligaOlympiakos – Panathinaikos1:0

Sparta chce napravit dvě poslední remízy

Sparta neprohrála sedm soutěžních zápasů za sebou, v posledních dvou však pouze remizovala. Proti Lilleströmu přišla o vítězství v závěrečném nastavení a v nedělním ligovém utkání na hřišti Baníku Ostrava nedokázala skórovat.

Zajímavosti:

  • týmy se ještě v soutěžích UEFA neutkaly
  • Olympiakos nastoupil z českých celků jen proti Plzni v červenci 2019 v kvalifikaci Ligy mistrů; na jejím hřišti hrál 0:0 a doma ji porazil 4:0
  • Sparta porazila v pohárech řecké soupeře jen ve 2 z 8 utkání
  • Sparta na hřišti řeckých mužstev ve 4 pohárových zápasech nezvítězila a z toho 3x prohrála (vždy s Panathinaikosem Atény)

Letenští se přitom v úvodu Evropské ligy uvedli vítězstvím 4:1 na hřišti Araratu-Armenia. Se čtyřmi body jsou po dvou kolech jedenáctí, tedy hned za Olympiakosem.

Trenéra Briana Priskeho může znepokojovat především produktivita útočníků. Trápí se především Jonatan Brunes, který se do šancí umí protlačit, ale nedaří se mu v zakončení.

Sparta navíc řeší několik absencí v sestavě. Mimo hru jsou mimo jiné Adam Karabec a Matěj Ryneš. Na levém kraji obrany proto musí trenérský štáb hledat náhradní řešení.

Poslední zápasy Sparty
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha0:0
15. 10. 2026Evropská ligaSparta Praha – Lilleström1:1
11. 10. 2026Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:0

Olympiakos – Sparta: statistiky v Evropské lize

StatistikaOlympiakosSparta
Umístění10.11.
Body64
Průměr vstřelených gólů1,52,5
Průměr inkasovaných gólů0,51,0
Střely na bránu / zápas4,56,5
Střely soupeřů na bránu / zápas3,52,0
Držení míče50 %54,5 %
Rohy / zápas7,09,5
Fauly / zápas11,016,5

Sparta v Řecku dosud nevyhrála

Olympiakos a Sparta se v evropských pohárech dosud neutkaly. Pražané však mají s řeckými soupeři nepříznivou bilanci. Z osmi pohárových zápasů vyhráli pouze dva a při čtyřech návštěvách Řecka nezvítězili ani jednou.

Ještě horší je celková bilance českých klubů na řecké půdě. V devatenácti utkáních soutěží UEFA tam dosud nezaznamenaly jediné vítězství. Poslední tři zápasy, všechny proti Panathinaikosu, skončily remízou.

Olympiakos je historicky nejúspěšnějším řeckým klubem se 48 ligovými tituly. V sezoně 2023/24 navíc triumfoval v Konferenční lize a stal se prvním řeckým vítězem některé ze soutěží UEFA.

Spartu čeká také bouřlivé prostředí stadionu Georgiose Karaiskakise s kapacitou přes 33 tisíc diváků. Trenér Brian Priske už zde v roce 2021 vedl Antverpy, s nimiž Olympiakosu podlehl 1:2.

Tabulka Evropské ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Juventus22007:16
2.Leverkusen22006:06
3.Benfica22006:16
4.Beşiktaş22007:36
5.Bournemouth22005:16
6.Omonia22004:06
7.Ferencváros22005:26
8.Lyon22005:36
9.Sunderland22003:16
10.Olympiakos22003:16
11.Sparta Praha21105:24
12.Royale Union SG21104:14
13.Rennes21102:14
14.Dinamo Záhřeb21101:04
15.Crystal Palace21016:33
16.AC Milán21014:23
17.Jagiellonia21014:33
18.OFI Kréta21013:23
19.Torreense21013:33
20.Alkmaar21012:23
21.Salzburg21011:43
22.Real Sociedad20112:31
23.Lilleström20112:31
24.Levski20111:21
25.Hapoel Beer Ševa20111:21
26.Sturm Graz20110:31
27.Nijmegen20111:61
28.Celta Vigo20021:30
29.Anderlecht20021:30
30.Hoffenheim20022:50
31.Viktoria Plzeň20021:50
32.Marseille20021:50
33.Celtic20022:70
34.Ararat-Armenia20022:70
35.Celje20020:50
36.Lech Poznaň20020:80
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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