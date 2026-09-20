Kde sledovat zápas Olomouc - Sparta živě
Ligové střetnutí 9. kola Chance ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Neděle 20. září 2026 od 15:00
- Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živé vysílání ze všech duelů Chance ligy nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas a forma
Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do utkání v roli mírného favorita hostující Sparta Praha. Sigma se však v ligové tabulce drží v popředí.
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Sigma Olomouc nečekaně vypadla z MOL Cupu v zápase s Prostějovem. V minulém ligovém kole však předvedla na západě Čech vynikající výkon proti Viktorii Plzeň 3:2. Hanáci neprohráli v 6 z posledních 7 ligových duelů a jsou velmi produktivní – v této sezoně mají průměr 1,89 vstřelené branky na zápas a v 78 % jejich utkání padly góly na obou stranách.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|13. 9. 2026
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:3
|Chance Liga
|9. 9. 2026
|Prostějov – Sigma Olomouc
|2:2 (4:3 pen.)
|MOL Cup
|5. 9. 2026
|Sigma Olomouc – Bohemians
|3:0
|Chance Liga
|29. 8. 2026
|Baník Ostrava – Sigma Olomouc
|1:0
|Chance Liga
|23. 8. 2026
|Sigma Olomouc – Pardubice
|3:1
|Chance Liga
Sparta Praha se po dvou ligových porážkách (s derby se Slavií 0:3 a v Hradci 1:2) zlepšila. Nejprve v poháru smetla Žižkov 5:0, v minulém ligovém kole zdolala Jablonec 2:0 a ve středu v Evropské lize zvítězila na půdě Ararat-Armenia 4:1. Letenští v posledních třech venkovních ligových duelech sice inkasovali v průměru 1,75 gólu na zápas, na Andrově stadionu se jim však historicky mimořádně daří.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 9. 2026
|Ararat-Armenia – Sparta Praha
|1:4
|Evropská liga
|12. 9. 2026
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
|Chance Liga
|9. 9. 2026
|Žižkov – Sparta Praha
|0:5
|MOL Cup
|6. 9. 2026
|Hradec Králové – Sparta Praha
|2:1
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:3
|Chance Liga
Klíčová čísla a trendy ze statistik
- Dlouhodobá bilance: Olomouc dokázala zvítězit v pouhých 7 z posledních 48 vzájemných ligových střetnutí proti Spartě.
- Domácí dominance Sparty: Sigma Olomouc prohrála se Spartou poslední čtyři vzájemné zápasy Chance Ligy hrané na Andrově stadionu.
- Gólové hody: Sparta Praha v letošní sezoně odehrála 100 % svých soutěžních duelů s minimálně dvěma góly (Over 1.5).
- Střelecká aktivita: Sparta vyprodukuje v průměru 13,83 střely na utkání, Sigma registruje průměrně 9,56 střeleckých pokusů.
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z posledních dvou sezon hovoří pro pražskou Spartu. V loňském ročníku Chance ligy zvítězili Letenští v obou případech nejtěsnějším rozdílem 1:0. Poslední triumf Sigmy se datuje do května 2025, kdy Spartu vyřadila v semifinále poháru.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|6. 12. 2025
|Sigma Olomouc – Sparta Praha
|0:1
|Chance Liga
|10. 8. 2025
|Sparta Praha – Sigma Olomouc
|1:0
|Chance Liga
|24. 5. 2025
|Sparta Praha – Sigma Olomouc
|1:1
|Chance Liga
|14. 5. 2025
|Sigma Olomouc – Sparta Praha
|3:1
|MOL Cup
|1. 3. 2025
|Sigma Olomouc – Sparta Praha
|1:2
|Chance Liga
Program 9. kola Chance Ligy a tabulka
|Datum
|Zápas
|Čas
|19. 9. 2026
|Pardubice – Bohemians
|2:1
|19. 9. 2026
|Artis Brno – Liberec
|0:0
|19. 9. 2026
|Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno
|2:0
|19. 9. 2026
|Slovácko – Ostrava
|2:2
|20. 9. 2026
|Hradec Králové – Teplice
|13:00
|20. 9. 2026
|Jablonec – Zlín
|15:00
|20. 9. 2026
|Olomouc – Sparta Praha
|15:00
|20. 9. 2026
|Slavia Praha – Plzeň
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2.
|FC Slovan Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|FK Mladá Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|SK Sigma Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5.
|FC Zbrojovka Brno
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6.
|FC Hradec Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7.
|FK Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8.
|FK Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9.
|AC Sparta Praha
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10.
|FC Viktoria Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11.
|FC Baník Ostrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians Praha 1905
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|FK Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|SK Artis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|1. FC Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|FC Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0