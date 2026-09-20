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Olomouc - Sparta Praha: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem. | foto: Reuters

Sigmu Olomouc čeká v neděli od 15 hodin atraktivní domácí souboj se Spartou. Kde zápas 9. kola Chance Ligy sledovat, jaká je aktuální forma obou soupeřů, vzájemná bilance a sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Olomouc - Sparta živě

Ligové střetnutí 9. kola Chance ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Neděle 20. září 2026 od 15:00
  • Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živé vysílání ze všech duelů Chance ligy nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Podrobný průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas a forma

Z pohledu bookmakerů sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do utkání v roli mírného favorita hostující Sparta Praha. Sigma se však v ligové tabulce drží v popředí.

Sigma Olomouc 3,26 remíza 3,6
Sparta Praha 2,24

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Sigma Olomouc nečekaně vypadla z MOL Cupu v zápase s Prostějovem. V minulém ligovém kole však předvedla na západě Čech vynikající výkon proti Viktorii Plzeň 3:2. Hanáci neprohráli v 6 z posledních 7 ligových duelů a jsou velmi produktivní – v této sezoně mají průměr 1,89 vstřelené branky na zápas a v 78 % jejich utkání padly góly na obou stranách.

SK Sigma Olomouc
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
13. 9. 2026Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:3Chance Liga
9. 9. 2026Prostějov – Sigma Olomouc2:2 (4:3 pen.)MOL Cup
5. 9. 2026Sigma Olomouc – Bohemians3:0Chance Liga
29. 8. 2026Baník Ostrava – Sigma Olomouc1:0Chance Liga
23. 8. 2026Sigma Olomouc – Pardubice3:1Chance Liga

Sparta Praha se po dvou ligových porážkách (s derby se Slavií 0:3 a v Hradci 1:2) zlepšila. Nejprve v poháru smetla Žižkov 5:0, v minulém ligovém kole zdolala Jablonec 2:0 a ve středu v Evropské lize zvítězila na půdě Ararat-Armenia 4:1. Letenští v posledních třech venkovních ligových duelech sice inkasovali v průměru 1,75 gólu na zápas, na Andrově stadionu se jim však historicky mimořádně daří.

AC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
16. 9. 2026Ararat-Armenia – Sparta Praha1:4Evropská liga
12. 9. 2026Sparta Praha – Jablonec2:0Chance Liga
9. 9. 2026Žižkov – Sparta Praha0:5MOL Cup
6. 9. 2026Hradec Králové – Sparta Praha2:1Chance Liga
30. 8. 2026Sparta Praha – Slavia Praha0:3Chance Liga

Klíčová čísla a trendy ze statistik

  • Dlouhodobá bilance: Olomouc dokázala zvítězit v pouhých 7 z posledních 48 vzájemných ligových střetnutí proti Spartě.
  • Domácí dominance Sparty: Sigma Olomouc prohrála se Spartou poslední čtyři vzájemné zápasy Chance Ligy hrané na Andrově stadionu.
  • Gólové hody: Sparta Praha v letošní sezoně odehrála 100 % svých soutěžních duelů s minimálně dvěma góly (Over 1.5).
  • Střelecká aktivita: Sparta vyprodukuje v průměru 13,83 střely na utkání, Sigma registruje průměrně 9,56 střeleckých pokusů.

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance z posledních dvou sezon hovoří pro pražskou Spartu. V loňském ročníku Chance ligy zvítězili Letenští v obou případech nejtěsnějším rozdílem 1:0. Poslední triumf Sigmy se datuje do května 2025, kdy Spartu vyřadila v semifinále poháru.

DatumZápasSkóreSoutěž
6. 12. 2025Sigma Olomouc – Sparta Praha0:1Chance Liga
10. 8. 2025Sparta Praha – Sigma Olomouc1:0Chance Liga
24. 5. 2025Sparta Praha – Sigma Olomouc1:1Chance Liga
14. 5. 2025Sigma Olomouc – Sparta Praha3:1MOL Cup
1. 3. 2025Sigma Olomouc – Sparta Praha1:2Chance Liga

Program 9. kola Chance Ligy a tabulka

Zápasy 9. kola
DatumZápasČas
19. 9. 2026Pardubice – Bohemians2:1
19. 9. 2026Artis Brno – Liberec0:0
19. 9. 2026Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:0
19. 9. 2026Slovácko – Ostrava2:2
20. 9. 2026Hradec Králové – Teplice13:00
20. 9. 2026Jablonec – Zlín15:00
20. 9. 2026Olomouc – Sparta Praha15:00
20. 9. 2026Slavia Praha – Plzeň18:00
Tabulka Chance Ligy
MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha862023:520
2.FC Slovan Liberec962113:420
3.FK Mladá Boleslav852117:917
4.SK Sigma Olomouc851216:1016
5.FC Zbrojovka Brno951312:1216
6.FC Hradec Králové84228:714
7.FK Jablonec841310:813
8.FK Teplice841315:1513
9.AC Sparta Praha840415:1212
10.FC Viktoria Plzeň824216:1510
11.FC Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians Praha 190582339:119
13.FK Pardubice92259:148
14.SK Artis Brno91267:185
15.1. FC Slovácko90457:164
16.FC Zlín80087:180
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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