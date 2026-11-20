Fotbalisté Olomouce přivítají v 15. kole Chance Ligy vedoucí Slavii. Hanáci se po vysoké porážce v Hradci Králové představí poprvé pod novým trenérem Jaimem Monroyem. Pražané dosud v lize neprohráli a mají nejlepší útok i obranu soutěže. Kde sobotní utkání sledovat živě, jaké jsou kurzy a co ukazují statistiky a vzájemné zápasy?
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Základní informace o zápasu
|Zápas
|Sigma Olomouc – Slavia Praha
|Soutěž
|Chance Liga, 15. kolo
|Datum
|Sobota 21. listopadu 2026
|Čas
|15:00
|Stadion
|Andrův stadion, Olomouc
|TV přenos
|Oneplay Sport 1
|Livestream
|Betano
|Textová reportáž
|podrobná reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Olomouc vs. Slavia
Zápas 15. kola Chance Ligy mezi Olomoucí a Slavií začne v sobotu 21. listopadu v 15:00. Přímý televizní přenos nabídne stanice Oneplay Sport 1. Průběh utkání bude možné sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
Jak by to mohlo vypadat? Predikce zápasu Olomouc - Slavia.
Sigma Olomouc: Po debaklu trenérská změna
Olomouc vstupuje do 15. kola z pátého místa tabulky. Hanáci v posledním ligovém utkání utrpěli vysokou porážku 0:5 na hřišti Hradce Králové, která vyústila v trenérskou změnu. Proti Slavii si na lavičce Sigmy odbude premiéru Jaime Monroy.
Před debaklem v Hradci přitom Olomoučtí třikrát za sebou neprohráli. Doma porazili Zbrojovku Brno 3:0 a Liberec 1:0, ze Zlína si odvezli bod za remízu 1:1. Nejlepším ligovým střelcem Sigmy je se šesti góly Václav Sejk.
Poslední zápasy Sigmy Olomouc
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Hradec Králové – Olomouc
|Chance Liga
|5:0
|31. 10. 2026
|Olomouc – Zbrojovka Brno
|Chance Liga
|3:0
|24. 10. 2026
|Zlín – Olomouc
|Chance Liga
|1:1
|17. 10. 2026
|Olomouc – Liberec
|Chance Liga
|1:0
|11. 10. 2026
|Teplice – Olomouc
|Chance Liga
|1:1
Slavia Praha: Neporažený lídr s nejlepší obranou
Slavia vede po čtrnácti kolech Chance Ligu se skóre 36:8 a nadále drží neporazitelnost. Pražané v průměru střílejí 2,57 gólu na zápas a inkasují pouze 0,57 branky. V obou ukazatelích jsou nejlepší v soutěži.
V posledním ligovém utkání porazili svěřenci Jindřicha Trpišovského Artis Brno 4:1. Předtím deklasovali Jablonec 5:0 a v domácím poháru si poradili se Zbrojovkou Brno 4:0. Z posledních čtyř domácích soutěžních zápasů tak mají tři vítězství a jednu remízu.
Slavia vykazuje velmi dobrá čísla také na hřištích soupeřů, kde vyhrála šest z devíti utkání. Výraznou předností Pražanů je schopnost vytvářet si střelecké příležitosti a pravidelně dostávat soupeře pod tlak. V posledních třech ligových zápasech zaznamenali celkem deset branek.
Poslední zápasy Slavie
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Slavia – Artis Brno
|Chance Liga
|4:1
|4. 11. 2026
|Slavia – Arsenal
|Liga mistrů
|1:2
|31. 10. 2026
|Jablonec – Slavia
|Chance Liga
|0:5
|27. 10. 2026
|Slavia – Zbrojovka Brno
|MOL Cup
|4:0
|24. 10. 2026
|Slavia – Mladá Boleslav
|Chance Liga
|1:1
Statistické srovnání týmů
Slavia má před vzájemným duelem výrazně lepší ofenzivní i defenzivní bilanci. V průměru vstřelí o jeden gól na zápas více než Olomouc a inkasuje méně než polovinu branek.
|Statistika
|Sigma Olomouc
|Slavia Praha
|Pořadí v lize
|5.
|1.
|Odehrané zápasy
|14
|14
|Vstřelené góly / zápas
|1,57
|2,57
|Inkasované góly / zápas
|1,43
|0,57
|Střely na branku / zápas
|4,8
|6,1
|Držení míče
|54,1 %
|57,7 %
|Žluté karty / zápas
|1,2
|1,6
Předpokládané sestavy a absence:
|Olomouc
|Slavia
|Předpokládaná sestava
|Koutný – Sylla, Malý, Lurvink, Ghali, Soldo, Beran, Leo Borges, Janošek, Mikaelsson, Tkáč
|Markovič – Holeš, Zima, N’Guessan, Jurásek, Ayaosi, Sadílek, Moses, Suleiman, Šturm, Chytil
|Nebudou hrát
|Sejk (červená karta)
|Chaloupek (nemoc), Chorý (červená karta), Kante (zranění), Ogbu (Achillova šlacha), Piták (zdravotní problémy), Provod (nemoc)
|Nejistý start
|Barát, Hadaš (nejsou k dispozici), Kliment (zdravotní problémy), Král (rameno)
|–
Vzájemné zápasy Olomouce a Slavie
Z posledních pěti vzájemných soutěžních utkání vyhrála Slavia třikrát, jednou zvítězila Olomouc a jeden zápas skončil remízou. Sigma dokázala Pražany vyřadit v dubnu 2025 z domácího poháru po vítězství 1:0. Poslední ligový duel v Olomouci skončil bez branek.
Vzájemné zápasy Olomouce a Slavie
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|25. 4. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Olomouc
|2:1
|26. 10. 2025
|Chance Liga
|Olomouc – Slavia
|0:0
|26. 4. 2025
|Chance Liga
|Olomouc – Slavia
|0:5
|8. 4. 2025
|MOL Cup
|Slavia – Olomouc
|0:1
|8. 12. 2024
|Chance Liga
|Olomouc – Slavia
|1:2