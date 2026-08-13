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Dunajská Streda - Twente v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Kristýna Polášková
  8:58

Fotbalový míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy mezi Dunajskou Stredou a nizozemským FC Twente se odehraje ve čtvrtek 13. srpna od 19:00 v MOL Aréně. Po drtivé úvodní porážce 0:6 mají domácí před sebou takřka neřešitelný úkol, ale před vlastními fanoušky se budou chtít předvést v lepším světle a udržet dobrou domácí bilanci. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či na online streamu, jaké jsou týmové novinky, statistiky a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Dunajská Streda - Twente živě

Rozhodující souboj o postup do play-off Konferenční ligy můžete sledovat živě na televizních obrazovkách i na internetu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 19:00.
  • Místo konání: MOL Aréna, Dunajská Streda.
  • Televizní přenos: Zápas pro slovenské a české diváky odvysílá stanice STVR Šport.
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabídne sázková kancelář Tipsport.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Dunajská Streda - Twente

Přestože o postupujícím je po prvním zápase s největší pravděpodobností rozhodnuto, sázkové kanceláře favorizují nizozemský celek i do odvety. Podle kurzů společnosti SynotTip je na venkovní výhru FC Twente vypsán kurz 1,50. Na případný domácí triumf Dunajské Stredy, která bude chtít odčinit debakl a potěšit své fanoušky, si můžete vsadit ve vysokém kurzu 6,09. Nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 4,60.

DAC Dun. Streda 5,42 remíza 4,36
FC Twente 1,57

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FC Twente na domácí půdě zvítězilo vysoko 6:0. Nizozemský celek naprosto dominoval – držel míč 63 % hrací doby a přestřílel Dunajskou Stredu 21:10, přičemž na branku mířilo 11 střel proti 4 hostujícím. O góly se postarali Daan Rots, Marko Pjaca, Daouda Weidmann, Max Bruns, Ramiz Zerrouki a Robin Pröpper. Vítěz tohoto dvojzápasu si v závěrečném play-off zahraje s jedním z dvojice Dynamo Kyjev a Karabach.

Předpokládané sestavy a absence

Domácí kouč Robert Klauß se bude muset obejít bez nemocného N. Kukovce a chybět bude kvůli nespecifikovanému zranění i Andreas Gruber.

Trenér hostů John van den Brom řeší mnohem delší seznam absencí. Nenastoupí Mees Hilgers, Stav Lemkin, Younes Taha, Sayfallah Ltaief, Issam El Maach a Ramiz Zerrouki. Otazník visí nad startem hvězdy prvního duelu Daoudou Weidmannem, jenž vynechal víkendový ligový zápas.

Předpokládané základní sestavy:

  • DAC Dunajská Streda: Filipe – Juklerød, Nemanič, Kačaraba, Trontelj – Blažek – Ramadan, Bationo, Ouro, Trusa – Gagua.
  • FC Twente: Unnerstall – Adelgaard, Pröpper, Bruns, Van Rooy – Van den Belt, Zerrouki – Orjasaeter, Rots, Pjaca – Weghorst.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Přes víkend si oba týmy prošly odlišným programem. Dunajská Streda měla ligové utkání s Košicemi odložené, a tak mohla celý týden sbírat síly. V domácím prostředí MOL Arény se jí navíc daří – aktuálně zde drží sérii pěti soutěžních výher v řadě (včetně nedávného vítězství 2:0 nad Banskou Bystricou), během kterých vstřelila 12 branek a inkasovala pouze jedinou.

Twente naopak vstoupilo do nového ročníku domácí Eredivisie nedělní porážkou 0:1 na hřišti Heerenveenu, ačkoliv mělo v zápase výraznou územní převahu. V evropských pohárech se navíc celku z Enschede venku dlouhodobě příliš nedaří, když z posledních sedmi venkovních duelů vyhrál pouze jediný, a to v lednu 2025 nad Malmö v poměru 3:2.

DAC Dunajská Streda
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
6. 8. 2026Twente – Dunajská Streda6:0Konferenční liga
2. 8. 2026Dunajská Streda – B. Bystrica2:0Niké liga
30. 7. 2026Velež Mostar – Dunajská Streda0:3Konferenční liga
26. 7. 2026Ružomberok – Dunajská Streda1:1Niké liga
23. 7. 2026Dunajská Streda – Velež Mostar1:0Konferenční liga
FC Twente
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 8. 2026Heerenveen – Twente1:0Eredivisie
6. 8. 2026Twente – Dunajská Streda6:0Konferenční liga
2. 8. 2026Genk – Twente2:1Přípravný zápas
30. 7. 2026Ferencváros – Twente2:2Evropská liga
24. 7. 2026FC Emmen – Twente0:3Přípravný zápas
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Dunajská Streda - Twente v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Fotbalový míč.

Odveta 3. předkola Evropské konferenční ligy mezi Dunajskou Stredou a nizozemským FC Twente se odehraje ve čtvrtek 13. srpna od 19:00 v MOL Aréně. Po drtivé úvodní porážce 0:6 mají domácí před sebou...

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