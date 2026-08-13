Kde sledovat zápas Dunajská Streda - Twente živě
Rozhodující souboj o postup do play-off Konferenční ligy můžete sledovat živě na televizních obrazovkách i na internetu:
- Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 19:00.
- Místo konání: MOL Aréna, Dunajská Streda.
- Televizní přenos: Zápas pro slovenské a české diváky odvysílá stanice STVR Šport.
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabídne sázková kancelář Tipsport.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu SynotTipu zde
Kurzy na zápas Dunajská Streda - Twente
Přestože o postupujícím je po prvním zápase s největší pravděpodobností rozhodnuto, sázkové kanceláře favorizují nizozemský celek i do odvety. Podle kurzů společnosti SynotTip je na venkovní výhru FC Twente vypsán kurz 1,50. Na případný domácí triumf Dunajské Stredy, která bude chtít odčinit debakl a potěšit své fanoušky, si můžete vsadit ve vysokém kurzu 6,09. Nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 4,60.
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FC Twente na domácí půdě zvítězilo vysoko 6:0. Nizozemský celek naprosto dominoval – držel míč 63 % hrací doby a přestřílel Dunajskou Stredu 21:10, přičemž na branku mířilo 11 střel proti 4 hostujícím. O góly se postarali Daan Rots, Marko Pjaca, Daouda Weidmann, Max Bruns, Ramiz Zerrouki a Robin Pröpper. Vítěz tohoto dvojzápasu si v závěrečném play-off zahraje s jedním z dvojice Dynamo Kyjev a Karabach.
Předpokládané sestavy a absence
Domácí kouč Robert Klauß se bude muset obejít bez nemocného N. Kukovce a chybět bude kvůli nespecifikovanému zranění i Andreas Gruber.
Trenér hostů John van den Brom řeší mnohem delší seznam absencí. Nenastoupí Mees Hilgers, Stav Lemkin, Younes Taha, Sayfallah Ltaief, Issam El Maach a Ramiz Zerrouki. Otazník visí nad startem hvězdy prvního duelu Daoudou Weidmannem, jenž vynechal víkendový ligový zápas.
Předpokládané základní sestavy:
- DAC Dunajská Streda: Filipe – Juklerød, Nemanič, Kačaraba, Trontelj – Blažek – Ramadan, Bationo, Ouro, Trusa – Gagua.
- FC Twente: Unnerstall – Adelgaard, Pröpper, Bruns, Van Rooy – Van den Belt, Zerrouki – Orjasaeter, Rots, Pjaca – Weghorst.
Výsledky týmů v posledních zápasech
Přes víkend si oba týmy prošly odlišným programem. Dunajská Streda měla ligové utkání s Košicemi odložené, a tak mohla celý týden sbírat síly. V domácím prostředí MOL Arény se jí navíc daří – aktuálně zde drží sérii pěti soutěžních výher v řadě (včetně nedávného vítězství 2:0 nad Banskou Bystricou), během kterých vstřelila 12 branek a inkasovala pouze jedinou.
Twente naopak vstoupilo do nového ročníku domácí Eredivisie nedělní porážkou 0:1 na hřišti Heerenveenu, ačkoliv mělo v zápase výraznou územní převahu. V evropských pohárech se navíc celku z Enschede venku dlouhodobě příliš nedaří, když z posledních sedmi venkovních duelů vyhrál pouze jediný, a to v lednu 2025 nad Malmö v poměru 3:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|6. 8. 2026
|Twente – Dunajská Streda
|6:0
|Konferenční liga
|2. 8. 2026
|Dunajská Streda – B. Bystrica
|2:0
|Niké liga
|30. 7. 2026
|Velež Mostar – Dunajská Streda
|0:3
|Konferenční liga
|26. 7. 2026
|Ružomberok – Dunajská Streda
|1:1
|Niké liga
|23. 7. 2026
|Dunajská Streda – Velež Mostar
|1:0
|Konferenční liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 8. 2026
|Heerenveen – Twente
|1:0
|Eredivisie
|6. 8. 2026
|Twente – Dunajská Streda
|6:0
|Konferenční liga
|2. 8. 2026
|Genk – Twente
|2:1
|Přípravný zápas
|30. 7. 2026
|Ferencváros – Twente
|2:2
|Evropská liga
|24. 7. 2026
|FC Emmen – Twente
|0:3
|Přípravný zápas