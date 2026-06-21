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Nový Zéland – Egypt v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  12:36
Ve vyrovnané skupině G na mistrovství světa 2026 dnes dojde na duel mezi Novým Zélandem a Egyptem. Kde zápas sledovat a jaké jsou kurzy?

Radost Emam Ašúra (Egypt) ze vstřeleného gólu proti Belgii na mistrovství světa. | foto: Reuters

Nový Zéland 5,98 remíza 4,18
Egypt 1,63

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Kdy a kde sledovat zápas Nový Zéland vs. Egypt na MS 2026?

Situace ve skupině G je naprosto otevřená, o případných postupujích může napovědět zápas Nového Zélandu a Egypta. Hraje se v pondělí 22. června od 3:00 ráno, v televizi lze utkání sledovat na Nova Action. Pro zájemce je dostupný i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:pondělí 22. června 2026 od 3:00
Dějiště:BC Place, Vancouver, Kanada
Rozhodčí:Omar Al Ali (SAE)
TV přenos:Nova Action

Nový Zéland dvakrát vedl, bral ale jen bod

Reprezentace Nového Zélandu je nejhůře postaveným týmem v žebříčku FIFA na celém MS (85. místo), na hřišti to tak ale v prvním zápase nevypadalo.

Už v sedmé minutě se díky Justovi ujala ostrovní země vedení, Íránci ale ještě do půle srovnali. Ani druhý zásah Justa k výhře nevedl, po dalším vyrovnání nakonec týmy braly bod.

Pokud chce tým trenéra Bazeleyho pomýšlet na historicky první postup do play-off, musí dnes získat nejlépe všechny tři body. V závěrečném zápase totiž narazí na Belgii.

Předpokládaná sestava Nového Zélandu

Crocombe – Cacace, Boxall, Surman, Payne – Stamenic, Bell – Just, Singh, McCowatt – Wood

Zápasy Nového Zélandu na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
16. 6.Nový Zéland – Írán2:2

Novozélandský Elijah Just slaví svůj druhý gól v zápase s Íránem.

Egypt historicky první výhru na MS nepřidal

Fotbalisté Egypta hrají teprve na svém čtvrtém fotbalovém šampionátu a stále čekají na první vítězství. Překvapivě se mohlo urodit proti Belgii, nakonec k tomu ale nedošlo.

Díky přesné trefě Ashoura to byli právě Egypťané, kdo se ve dvacáté minutě ujal vedení, nešťastný zásah obránce Hanyho do vlastní sítě ale znamenal vyrovnání. Tento stav už vydržel až do konce.

Egypt se tak ani tentokrát nedočkal třech bodů, v dnešním duelu je ale africký tým poměrně výrazným favoritem. Přiblíží se Salah a spol. postupu?

Předpokládaná sestava Egypta

Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush

Zápasy Egypta na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
15. 6.Belgie – Egypt1:1

Vzájemné zápasy Nový Zéland vs. Egypt

Tyto dva týmy se zatím potkaly pouze jednou, a to v rámci přípravy před dvěma lety. Těsně tehdy zvítězil Egypt.

Vzájemné zápasy Nového Zélandu a Egypta
DatumZápasVýsledek
22. 3. 2024Nový Zéland – Egypt0:1

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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