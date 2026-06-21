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Kdy a kde sledovat zápas Nový Zéland vs. Egypt na MS 2026?
Situace ve skupině G je naprosto otevřená, o případných postupujích může napovědět zápas Nového Zélandu a Egypta. Hraje se v pondělí 22. června od 3:00 ráno, v televizi lze utkání sledovat na Nova Action. Pro zájemce je dostupný i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pondělí 22. června 2026 od 3:00
|Dějiště:
|BC Place, Vancouver, Kanada
|Rozhodčí:
|Omar Al Ali (SAE)
|TV přenos:
|Nova Action
Nový Zéland dvakrát vedl, bral ale jen bod
Reprezentace Nového Zélandu je nejhůře postaveným týmem v žebříčku FIFA na celém MS (85. místo), na hřišti to tak ale v prvním zápase nevypadalo.
Už v sedmé minutě se díky Justovi ujala ostrovní země vedení, Íránci ale ještě do půle srovnali. Ani druhý zásah Justa k výhře nevedl, po dalším vyrovnání nakonec týmy braly bod.
Pokud chce tým trenéra Bazeleyho pomýšlet na historicky první postup do play-off, musí dnes získat nejlépe všechny tři body. V závěrečném zápase totiž narazí na Belgii.
Předpokládaná sestava Nového Zélandu
Crocombe – Cacace, Boxall, Surman, Payne – Stamenic, Bell – Just, Singh, McCowatt – Wood
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16. 6.
|Nový Zéland – Írán
|2:2
Egypt historicky první výhru na MS nepřidal
Fotbalisté Egypta hrají teprve na svém čtvrtém fotbalovém šampionátu a stále čekají na první vítězství. Překvapivě se mohlo urodit proti Belgii, nakonec k tomu ale nedošlo.
Díky přesné trefě Ashoura to byli právě Egypťané, kdo se ve dvacáté minutě ujal vedení, nešťastný zásah obránce Hanyho do vlastní sítě ale znamenal vyrovnání. Tento stav už vydržel až do konce.
Egypt se tak ani tentokrát nedočkal třech bodů, v dnešním duelu je ale africký tým poměrně výrazným favoritem. Přiblíží se Salah a spol. postupu?
Předpokládaná sestava Egypta
Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 6.
|Belgie – Egypt
|1:1
Vzájemné zápasy Nový Zéland vs. Egypt
Tyto dva týmy se zatím potkaly pouze jednou, a to v rámci přípravy před dvěma lety. Těsně tehdy zvítězil Egypt.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|22. 3. 2024
|Nový Zéland – Egypt
|0:1