Nový Zéland - Belgie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot i přes dosavadní matné výkony výrazně favorizují evropský celek. Oba týmy k postupové jistotě potřebují tři body. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Sledujte zápas Nový Zéland - Belgie živě v TV
Závěrečné utkání skupiny G se odehraje v pátek 26. června 2026 od 5:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je stadion BC Place v kanadském Vancouveru. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 5:00 (SELČ)
- Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)
Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Nový Zéland touží po senzaci, trápí ho obrana
Svěřenci trenéra Darrena Bazeleyho mají po dvou kolech na kontě jeden bod. Nejprve dvakrát ztratili vedení a remizovali 2:2 s Íránem, načež v minulém zápase neudrželi nadějný start a podlehli Egyptu 1:3. Novozélanďané sice hrají s obrovským srdcem a odhodláním, ale sráží je defenzivní činnost. Na šampionátu inkasovali už pět gólů a čisté konto neudrželi v oficiálním zápase déle než rok.
V sestavě se neočekávají dramatické změny, jelikož Bazeley v obou předchozích kláních vsadil na totožnou jedenáctku a má k dispozici kompletně zdravý kádr.
Předpokládaná sestava Nového Zélandu
Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Stamenic, Bell – McCowatt, Singh, Just – Wood
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|22. června
|Nový Zéland – Egypt
|1:3
|MS ve fotbale (Skupina G)
|16. června
|Írán – Nový Zéland
|2:2
|MS ve fotbale (Skupina G)
|6. června (So)
|Anglie – Nový Zéland
|1:0
|Přátelský zápas
|3. června
|Haiti – Nový Zéland
|4:0
|Přátelský zápas
Belgie odvrací blamáž, do týmu se vrací Doku
Belgická reprezentace pod vedením trenéra Rudiho Garcii na turnaji obrovsky tápe. Po bezkrevných remízách 1:1 s Egyptem a 0:0 s Íránem se nachází pod palbou kritiky vlastních fanoušků. Největším zklamáním je ofenziva: žádný z belgických hráčů se na šampionátu zatím střelecky neprosadil (jediný gól proti Egyptu byl vlastní). Tým plný hvězd jako Kevin De Bruyne nebo Youri Tielemans tak má nejvyšší čas procitnout.
Garcia musí udělat vynucenou změnu ve středu obrany, protože Nathan Ngoy dostal proti Íránu červenou kartu a je suspendován. Velkou vzpruhou je naopak návrat křídelníka Jérémyho Dokua, který na skok opustil tým kvůli narození prvního potomka v Anglii a nyní je připraven nastoupit.
Předpokládaná sestava Belgie
Courtois – Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|21. června
|Belgie – Írán
|0:0
|MS ve fotbale (Skupina G)
|15. června
|Belgie – Egypt
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina G)
|6. června
|Belgie – Tunisko
|5:0
|Přátelský zápas
|2. června
|Chorvatsko – Belgie
|0:2
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Nový Zéland a Belgie se na mezinárodní scéně v oficiálním fotbalovém utkání dosud nikdy v historii nepotkaly.