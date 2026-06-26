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Nový Zéland - Belgie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  15:37

Belgický záložník Kevin De Bruyne reaguje v zápase s Íránem. | foto: Reuters

Fotbalový zápas Nový Zéland - Belgie uzavře program v základní skupině G na mistrovství světa 2026. Oběma týmům jde o postup. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy nastoupí a jaké statistiky utkání provázejí.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot i přes dosavadní matné výkony výrazně favorizují evropský celek. Oba týmy k postupové jistotě potřebují tři body. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Nový Zéland 14,73 remíza 8,01
Belgie 1,21

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Sledujte zápas Nový Zéland - Belgie živě v TV

Závěrečné utkání skupiny G se odehraje v pátek 26. června 2026 od 5:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je stadion BC Place v kanadském Vancouveru. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 5:00 (SELČ)
  • Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)

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Nový Zéland touží po senzaci, trápí ho obrana

Svěřenci trenéra Darrena Bazeleyho mají po dvou kolech na kontě jeden bod. Nejprve dvakrát ztratili vedení a remizovali 2:2 s Íránem, načež v minulém zápase neudrželi nadějný start a podlehli Egyptu 1:3. Novozélanďané sice hrají s obrovským srdcem a odhodláním, ale sráží je defenzivní činnost. Na šampionátu inkasovali už pět gólů a čisté konto neudrželi v oficiálním zápase déle než rok.

V sestavě se neočekávají dramatické změny, jelikož Bazeley v obou předchozích kláních vsadil na totožnou jedenáctku a má k dispozici kompletně zdravý kádr.

Předpokládaná sestava Nového Zélandu

Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Stamenic, Bell – McCowatt, Singh, Just – Wood

Poslední odehrané zápasy Nového Zélandu v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
22. června Nový Zéland – Egypt1:3MS ve fotbale (Skupina G)
16. června Írán – Nový Zéland2:2MS ve fotbale (Skupina G)
6. června (So)Anglie – Nový Zéland1:0Přátelský zápas
3. červnaHaiti – Nový Zéland4:0Přátelský zápas

Belgie odvrací blamáž, do týmu se vrací Doku

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Belgická reprezentace pod vedením trenéra Rudiho Garcii na turnaji obrovsky tápe. Po bezkrevných remízách 1:1 s Egyptem a 0:0 s Íránem se nachází pod palbou kritiky vlastních fanoušků. Největším zklamáním je ofenziva: žádný z belgických hráčů se na šampionátu zatím střelecky neprosadil (jediný gól proti Egyptu byl vlastní). Tým plný hvězd jako Kevin De Bruyne nebo Youri Tielemans tak má nejvyšší čas procitnout.

Garcia musí udělat vynucenou změnu ve středu obrany, protože Nathan Ngoy dostal proti Íránu červenou kartu a je suspendován. Velkou vzpruhou je naopak návrat křídelníka Jérémyho Dokua, který na skok opustil tým kvůli narození prvního potomka v Anglii a nyní je připraven nastoupit.

Předpokládaná sestava Belgie

Courtois – Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku

Poslední odehrané zápasy Belgie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
21. června Belgie – Írán0:0MS ve fotbale (Skupina G)
15. června Belgie – Egypt1:1MS ve fotbale (Skupina G)
6. června Belgie – Tunisko5:0Přátelský zápas
2. červnaChorvatsko – Belgie0:2Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Nový Zéland a Belgie se na mezinárodní scéně v oficiálním fotbalovém utkání dosud nikdy v historii nepotkaly.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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