Nový trenér českých fotbalistů převezme tým po Miroslavu Koubkovi, který reprezentaci po dvaceti letech dostal na světový šampionát, ale Češi na turnaji propadli výsledkově a především herně.
Podle médií i bookmakerů sázkové kanceláře Tipsport je velkým favoritem na uvolněné místo španělský odborník Santi Denia. Na jeho angažmá u českého týmu si můžete vsadit v kurzu 1,1. Atraktivnější nabídka se objevuje u dalších kandidátů. Některá jména jsou však v seznamu nejspíš hlavně pro pobavení fanoušků.
|Trenér
|Kurz
|Santi Denia
|1.10
|Bento Paulo
|6
|Kozel Luboš
|6
|Charalambous Elias
|7
|Kováč Radoslav
|8
|Suchopárek Jan
|9
|Bílek Michal
|12
|Hyský Martin
|13
|Trpišovský Jindřich
|15
|Horejš David
|20
|Svědík Martin
|20
|Calzona Francesco
|25
|Carrera Massimo
|25
|Janotka Tomáš
|30
|Priske Brian
|30
|Terim Fatih
|40
|Klinsmann Jurgen
|45
|Lička Marcel
|50
|Hašek Ivan
|100
|Rada Petr
|100
|Straka František
|100
|Vukušič Jozef
|100
Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
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