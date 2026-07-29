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Denia, Kozel, Straka? Vsaďte si na nového trenéra českých fotbalistů

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  12:30

ROK 2023. Trenér Španělů Santi Denia dává pokyny svým svěřencům ve finále ME U21 proti Anglii | foto: AP

Po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa se intenzivně jedná o novém kouči české fotbalové reprezentace. Žhavým kandidátem a velkým favoritem je španělský trenér Santi Denia, který naposledy vedl katarský celek Aš-Šaháníja. V kurzové nabídce se však objevuje řada dalších zajímavých jmen.

Nový trenér českých fotbalistů převezme tým po Miroslavu Koubkovi, který reprezentaci po dvaceti letech dostal na světový šampionát, ale Češi na turnaji propadli výsledkově a především herně.

Podle médií i bookmakerů sázkové kanceláře Tipsport je velkým favoritem na uvolněné místo španělský odborník Santi Denia. Na jeho angažmá u českého týmu si můžete vsadit v kurzu 1,1. Atraktivnější nabídka se objevuje u dalších kandidátů. Některá jména jsou však v seznamu nejspíš hlavně pro pobavení fanoušků.

Kdo povede české fotbalisty? Kurzy od sázkové kanceláře Tipsport
TrenérKurz
Santi Denia1.10
Bento Paulo6
Kozel Luboš6
Charalambous Elias7
Kováč Radoslav8
Suchopárek Jan9
Bílek Michal12
Hyský Martin13
Trpišovský Jindřich15
Horejš David20
Svědík Martin20
Calzona Francesco25
Carrera Massimo25
Janotka Tomáš30
Priske Brian30
Terim Fatih40
Klinsmann Jurgen45
Lička Marcel50
Hašek Ivan100
Rada Petr100
Straka František100
Vukušič Jozef100

Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.

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