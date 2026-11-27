Fotbalisté Nottinghamu přivítají v předehrávce 12. kola Premier League Chelsea. Domácí v posledních pěti ligových zápasech vyhráli jen jednou, doma ale porazili Manchester City. Osmá Chelsea prohrála poslední dvě kola a na City Ground jí stále bude chybět zraněný útočník João Pedro. Kde zápas sledovat živě a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
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Základní informace o utkání Nottingham – Chelsea
|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Pátek 27. listopadu 2026, 21:00 SEČ
|Místo konání
|City Ground, Nottingham
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport od 20:55
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Nottingham – Chelsea živě
Utkání Nottinghamu s Chelsea se hraje v pátek 27. listopadu od 21:00 českého času na City Ground. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport od 20:55. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Nottingham
|Chelsea
|Předpokládaná sestava
|Sels – Cunha, Milenković, Murillo – Muñoz, Yates, Schlager, Williams – McAtee, Gibbs-White – Delap
|Penders – Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarría – Lavia, Henderson – Pedro Neto, Palmer, Rogers – Emegha
|Nebudou hrát
|Domínguez (svalové zranění), Savona (koleno)
|Gittens (kotník), Hato (záda), James (koleno), João Pedro (stehno), Lacroix (svalové zranění)
|Nejistý start
|–
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🔥 Tip na sázku
Oba týmy dají gól (kurz 1,60 u SynotTipu)
- Nottingham v posledním domácím zápase dal tři góly Manchesteru City.
- Chelsea v jedenácti ligových kolech dvacetkrát skórovala a stejný počet branek inkasovala.
Nottingham před reprezentační přestávkou porazil Manchester City 3:1, po ní podlehl Bournemouthu 0:2. Po jedenácti kolech je s devíti body sedmnáctý. Stejný počet bodů má osmnáctý Sunderland, který je v sestupovém pásmu kvůli horšímu rozdílu skóre.
Svěřenci Olivera Glasnera získali doma čtyři body z pěti zápasů. Vedle výhry nad City bodovali při bezbrankové remíze s Tottenhamem. Proti Chelsea může nastoupit i Liam Delap, který do Nottinghamu přišel koncem srpna právě z londýnského klubu.
Posledních pět zápasů Nottinghamu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|21. 11. 2026
|Bournemouth – Nottingham
|2:0
|Premier League
|7. 11. 2026
|Nottingham – Manchester City
|3:1
|Premier League
|31. 10. 2026
|Brentford – Nottingham
|2:0
|Premier League
|23. 10. 2026
|Ipswich – Nottingham
|1:1
|Premier League
|18. 10. 2026
|Nottingham – Arsenal
|0:1
|Premier League
Chelsea: dvě porážky za sebou, dál chybí Pedro
Chelsea před reprezentační přestávkou prohrála 0:1 v Sunderlandu a po ní doma podlehla Leedsu 1:4. V tabulce je osmá se šestnácti body. V jedenácti kolech vstřelila dvacet branek, pět z nich dal Morgan Rogers.
Trenér Xabi Alonso před utkáním potvrdil, že João Pedro se po zranění stehna ještě nevrátí. Brazilský útočník naposledy nastoupil při říjnovém vítězství nad Evertonem. Moisés Caicedo, který proti Leedsu střídal už v prvním poločase, je znovu k dispozici.
Posledních pět zápasů Chelsea
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|21. 11. 2026
|Chelsea – Leeds
|1:4
|Premier League
|8. 11. 2026
|Sunderland – Chelsea
|1:0
|Premier League
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|2:0
|Premier League
|28. 10. 2026
|Liverpool – Chelsea
|1:1, 6:5 na penalty
|EFL Cup
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Chelsea v jedenácti kolech vstřelila dvacet gólů, zhruba o pět víc, než odpovídalo kvalitě jejích střel podle modelu xG. Nottingham měl vyšší součet očekávaných gólů (17,39), přesto skóroval jen devětkrát.
|Statistika po 11 kolech Premier League
|Nottingham
|Chelsea
|Pořadí
|17.
|8.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|9
|16
|Výhry – remízy – porážky
|2–3–6
|5–1–5
|Skóre
|9:15
|20:20
|Vstřelené góly na zápas
|0,82
|1,82
|Inkasované góly na zápas
|1,36
|1,82
|Střely na branku na zápas
|3,36
|5,45
|Očekávané góly (xG)
|17,39
|14,57
|Rohy na zápas
|4,45
|5,36
|Žluté karty na zápas
|2,45
|1,91
Poslední vzájemné zápasy
V minulé sezoně v obou vzájemných zápasech uspěli hosté. Chelsea loni v říjnu vyhrála na City Ground 3:0, Nottingham v květnu odpověděl vítězstvím 3:1 na Stamford Bridge. Chelsea v Nottinghamu vyhrála poslední tři ligové duely.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|4. 5. 2026
|Premier League
|Chelsea – Nottingham
|1:3
|18. 10. 2025
|Premier League
|Nottingham – Chelsea
|0:3
|25. 5. 2025
|Premier League
|Nottingham – Chelsea
|0:1
|6. 10. 2024
|Premier League
|Chelsea – Nottingham
|1:1
|11. 5. 2024
|Premier League
|Nottingham – Chelsea
|2:3
12. kolo Premier League
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
Tabulka Premier League 2026/27 po 11. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6.
|Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7.
|Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8.
|Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12.
|Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Coventry
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16.
|Ipswich
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7