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Norsko – Senegal v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  10:00
Fotbalisty Norska čeká na MS ve fotbale 2026 druhý zápas, tentokrát je soupeřem Senegal. Podívejte se na kurzy, pravděpodobné sestavy a kde utkání sledovat.

Erling Haaland (Norsko) slaví ve 43. minutě druhý gól proti Iráku na mistrovství světa. | foto: AP

Norsko 2,23 remíza 3,58
Senegal 3,41

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Kdy a kde sledovat zápas Norsko vs. Senegal na MS 2026?

Ve skupině I si může Norsko zajistit postup do do další fáze, potřebuje k tomu ale nejlépe porazit Senegal. Zápas začíná v úterý 23. června od 2:00 v noci, kromě televizního přenosu na Nova Action je dostupný i ten textový na iDNES.cz.

Datum:úterý 23. června 2026 od 2:00
Dějiště:MetLife Stadium, New Jersey, USA
Rozhodčí:Wilton Sampaio (Brazílie)
TV přenos:Nova Action

Norové i díky Haalandovi porazili Irák

Reprezentace Norska navázala na parádní kvalifikační představení a formu si přivezla i přímo na MS, což v prvním duelu odnesl Irák.

Po první trefě Haalanda ještě dokázal srovnat Hussein, ještě do půle ale střelec Manchesteru City přidal druhou trefu. V 76. minutě přidal uklidňující gól Ostigard a v nastavení si srazil míč do vlastní sítě Hussein.

I proti Senegalu jsou Norové favorité, což by měli potvrdit – na závěr je už čeká pouze Francie a v té době už by jistě oba tyto týmy byly rády za jistý postup.

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Norska

Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson – Nusa, Aursnes, Berge, Ødegaard – Haaland, Sorloth

Zápasy Norska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
17. 6.Norsko – Irák4:1

Fotbalisté Senegalu během občerstvovací přestávky v zápase s Francií.

Senegal byl proti Francii lepší jen jeden poločas

Fotbalisté Senegalu se v prvním zápase favorizovaných Francouzů nezalekli. Ba naopak, v první půli si vytvořili více šancí, trefili tyč.

Ve druhém dějství už ale africký tým přeci jen přestal stíhat, poprvé se v 66. minutě trefil Mbappé. Druhou trefu přidal Barcola a přestože Mbaye dokázal v nastavení snížit, nakonec se ještě jednou prosadil hvězdný útočník Realu Madrid.

Senegal by určitě rád znovu prošel ze skupiny, což se mu podařilo i před čtyřmi lety v Kataru. Nyní má ale mnohem těžší skupinu.

Předpokládaná sestava Senegalu

Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – I. Gueye, P. Gueye – Mbaye, Camara, Mané – Jackson

Zápasy Senegalu na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
16. 6.Senegal – Francie1:3

Vzájemné zápasy Norsko vs. Senegal

Jediný duel mezi Nory a Senegalci se uskutečnil před 20 lety v rámci přípravného utkání. Tehdy dokázali vyhrát Afričané.

Vzájemné zápasy Norska a Senegalu
DatumZápasVýsledek
1. 3. 2006Norsko – Senegal1:2
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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