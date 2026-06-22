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Kdy a kde sledovat zápas Norsko vs. Senegal na MS 2026?
Ve skupině I si může Norsko zajistit postup do do další fáze, potřebuje k tomu ale nejlépe porazit Senegal. Zápas začíná v úterý 23. června od 2:00 v noci, kromě televizního přenosu na Nova Action je dostupný i ten textový na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 23. června 2026 od 2:00
|Dějiště:
|MetLife Stadium, New Jersey, USA
|Rozhodčí:
|Wilton Sampaio (Brazílie)
|TV přenos:
|Nova Action
Norové i díky Haalandovi porazili Irák
Reprezentace Norska navázala na parádní kvalifikační představení a formu si přivezla i přímo na MS, což v prvním duelu odnesl Irák.
Po první trefě Haalanda ještě dokázal srovnat Hussein, ještě do půle ale střelec Manchesteru City přidal druhou trefu. V 76. minutě přidal uklidňující gól Ostigard a v nastavení si srazil míč do vlastní sítě Hussein.
I proti Senegalu jsou Norové favorité, což by měli potvrdit – na závěr je už čeká pouze Francie a v té době už by jistě oba tyto týmy byly rády za jistý postup.
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Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Norska
Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson – Nusa, Aursnes, Berge, Ødegaard – Haaland, Sorloth
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 6.
|Norsko – Irák
|4:1
Senegal byl proti Francii lepší jen jeden poločas
Fotbalisté Senegalu se v prvním zápase favorizovaných Francouzů nezalekli. Ba naopak, v první půli si vytvořili více šancí, trefili tyč.
Ve druhém dějství už ale africký tým přeci jen přestal stíhat, poprvé se v 66. minutě trefil Mbappé. Druhou trefu přidal Barcola a přestože Mbaye dokázal v nastavení snížit, nakonec se ještě jednou prosadil hvězdný útočník Realu Madrid.
Senegal by určitě rád znovu prošel ze skupiny, což se mu podařilo i před čtyřmi lety v Kataru. Nyní má ale mnohem těžší skupinu.
Předpokládaná sestava Senegalu
Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – I. Gueye, P. Gueye – Mbaye, Camara, Mané – Jackson
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16. 6.
|Senegal – Francie
|1:3
Vzájemné zápasy Norsko vs. Senegal
Jediný duel mezi Nory a Senegalci se uskutečnil před 20 lety v rámci přípravného utkání. Tehdy dokázali vyhrát Afričané.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|1. 3. 2006
|Norsko – Senegal
|1:2